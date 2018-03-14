Помер всесвітньо відомий фізик Стівен Гокінг

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14 березня 2018

Всесвітньо відомий фізик Стівен Гокінг помер у віці 76 років.

Про це ВВС повідомив представник його сім'ї. Пізніше із заявою виступили його діти: Люсі, Роберт і Тім.

 Фото: ЭКД

Професор Гокінг — один із найвидатніших фізиків-теоретиків сучасності.

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Він став відомим завдяки дослідженням в області чорних дір і походження Всесвіту.

У віці 22 років лікарі казали, що йому залишилося жити декілька років через рідкісну форму неврологічного захворювання, що вражає моторні функції. 

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Через хворобу Гокінг опинився на візку і міг розмовляти лише через мовний синтезатор.

Сім'я розповіла, що професор помер у спокої в своєму будинку неподалік Кембриджського університету.

Впродовж 30 років Гокінг працював на посаді Лукасівського професора математики в Кембриджському університеті, на тій же посаді, що її триста років тому обіймав Ісаак Ньютон.

На честь вченого назвали астероїд головного поясу 7672 Гокінг, відкритий 24 жовтня 1995 року.

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