Помер всесвітньо відомий фізик Стівен Гокінг

Всесвітньо відомий фізик Стівен Гокінг помер у віці 76 років.
Про це ВВС повідомив представник його сім'ї. Пізніше із заявою виступили його діти: Люсі, Роберт і Тім.
|Фото: ЭКД
Професор Гокінг — один із найвидатніших фізиків-теоретиків сучасності.
Він став відомим завдяки дослідженням в області чорних дір і походження Всесвіту.
У віці 22 років лікарі казали, що йому залишилося жити декілька років через рідкісну форму неврологічного захворювання, що вражає моторні функції.
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Через хворобу Гокінг опинився на візку і міг розмовляти лише через мовний синтезатор.
Сім'я розповіла, що професор помер у спокої в своєму будинку неподалік Кембриджського університету.
Впродовж 30 років Гокінг працював на посаді Лукасівського професора математики в Кембриджському університеті, на тій же посаді, що її триста років тому обіймав Ісаак Ньютон.
На честь вченого назвали астероїд головного поясу 7672 Гокінг, відкритий 24 жовтня 1995 року.
ЯК МИСЛИВ НАЙВЕЛИЧНІШИЙ ФІЗИК НАШОГО ЧАСУ. 20 ЦИТАТ СТІВЕНА ГОКІНГА
Пам’ятаю як в аспірантурі ми з хлопцями сперечалися, розмірковуючи про космологію Стівена Хокінга...Сьогодні його не стало... Тіло у нього було приковане до крісла, але мозок облетів Всесвіт! #RIPStevenHawking— Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 14 березня 2018 р.
“It matters if you just don’t give up.” Remembering Stephen Hawking.— Donald Tusk (@eucopresident) 14 березня 2018 р.