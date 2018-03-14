У Київраді ініціюють скасування Кабміном переходу на літній час

Київські депутати хочуть, щоб уряд скасував перехід на літній час.

Відповідний проект рішення про погодила комісія Київради з питань охорони здоров'я та соцзахисту, повідомляє прес-служба Київради.

У мерії запевняють, що щорічне переведення годинників викликає так званий часовий стрес і негативно впливає на психологічний та фізичний стан людини.

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Мовляв, у такі перехідні періоди багато українців скаржаться на погане самопочуття, бо навіть незначне зміщення часу порушує роботу біогодинника.

Як наслідок – підвищена чутливість та емоційність, порушення сну та загострення хронічних захворювань.

"У світі більше 60% країн не переводять годинникової стрілки. 8 лютого 2018 Європарламент закликав Єврокомісію провести оцінку нинішньої системи переведення стрілок годинника двічі на рік і при необхідності змінити її, про що йдеться у відповідній резолюції", – сказав ініціатор ідеї, депутат Київради Олександр Пабат.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.