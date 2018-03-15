Українці стали ще нещаснішими. Рейтинг країн світу за рівнем щастя

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15 березня 2018

Українці стали ще нещаснішими. Про це свідчить новий опублікований рейтинг найщасливіших країн світу.

 Фото:    BrianAJackson/Depositphotos

Зі 156 країн рівень щастя впав найбільше в України, Ємену, Сирії, Малави та Венесуели.

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Порівнювали дані 2008-2010 з 2015–2017 роками.

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У звіті вказано, що країни, де найбільше впала середня оцінка рівня життя, зазвичай страждали від комбінації економічних, політичних та соціальних стресів.

Цьогоріч у рейтингу найщасливіших країн Україна посіла 138 місце зі 156 можливих, опустившись на 6 сходинок.

У 2017 році ми були на 132-му місці. У 2016-му році Україна, насамперед з огляду на конфлікт на Сході та економічну кризу, опустилася у цьому рейтингу з 87 місця на 123-тє у порівнянні з даними 2013 року.

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Найщасливішою країною назвали Фінляндію. Далі – Норвегія, Данія та Ісландія.

Уже не вперше лідерами стають скандинавські країни. 

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Щастя оцінювали за тривалістю життя, соціальною підтримкою, здоровому способу життя, свободою, щедрістю, корупцією та довірою.

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США опустилися на 18 місце (на 5 позицій з 2016 року) через велику кількість депресій та ожиріння у громадян.

Росія посіла 59 місце, Польща – 42.

Найнещаснішими країнами стали Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Танзанія та Ємен.

Рейтинг також вивчає рівень щастя іммігрантів у кожній країні. У ньому Україна посіла 92 місце із можливих 117. Перше місце також посіла Фінляндія.


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