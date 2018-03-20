"Укрзалізниця" призначає додаткові потяги на Великдень

Напередодні традиційного збільшення попиту на потяги під час Великодніх свят "Укрзалізниця" уже почала призначати додаткові потяги.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Фото "Радіо Свобода"

Станом на 20 березня призначили перші додаткові чотири потяги.

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Потяг № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 6, 7 та 9 квітня.

Він відправлятиметься з Києва о 08:03 та прибуватиме до Львова о 17:55.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 7 та 10 квітня.

Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20.

У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

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Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 7 та 9 квітня.

Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53.

Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 787/788 Харків – Костянтинівка 9 квітня вирушить з Харкова о 19:03 та прибуде до Костянтинівки о 23:30.

У зворотному напрямку поїзд вирушить 10 квітня о 05:00 та прибуде до Харкова о 09:50.

Незабаром призначать наступні потяги.

Квитки можна придбати в залізничних касах та онлайн.