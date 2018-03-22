Порошенко візував освітні пільги учасникам бойових дій та їхнім дітям

Петро Порошенко підписав закон, який дає пільги учасникам бойових дій та їхнім дітям для здобуття вищої освіти.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" (№ 2300-VIII) передбачає

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цільову підтримку учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям державної для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Таку держдопомогу дадуть також тим, хто брав участь у війні на Донбасі, в тому числі у складі добровольчих формувань, які згодом включили до складу Збройних сил та інших законних військових формувань і правоохоронних органів, учасникам бойових дій на території інших країн, повідомляє прес-служба гаранта.

Державна цільова підтримка для здобуття профтехнічної та вищої освіти надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних і комунальних навчальних закладах;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабміном.

Закон набуває чинності з 1 січня 2019 року.

Верховна Рада України ухвалила цей закон 27 лютого 2018 року.

За відповідний законопроект №6298 у другому читанні в цілому проголосували 240 народних депутатів.

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