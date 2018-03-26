Де в Україні найкращі тротуари, школи, медицина й базари – рейтинг міст

Мешканців України попросили оцінити у своєму місті тротуари, каналізацію, збір сміття, транспорт, медичні заклади, школи та садочки, вуличне освітлення, дороги, парки, базари тощо.
|Фото: illustrator_hft/Depositphotos
Четверте всеукраїнське муніципальне опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" та Міжнародним республіканським інститутом, показало, що
найбільше якістю послуг у своєму місті задоволені вінничани,Реклама:
найбільш незадоволені – жителі Чернівців та Херсона.
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Перше місце у рейтингу Вінниця посідає за:
- тротуарами, збором сміття, транспортною інфраструктурою, вуличним освітленням, дорогами,
- спортивними закладами, університетами та закладами культури, базарами та іншими торговими місцями,
- парками та скверами, дворами, водопостачанням та якістю дворів та прибудинкових територій,
- доступністю для людей з інвалідністю та дитячих візочків,
- комфортом пішоходів, велосипедистів, водіїв власних авто та пасажирів, які користуються громадським транспортом.
НАЙКРАЩІ САДОЧКИ, ШКОЛИ ТА ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Найвище свої садочки оцінили жителі Луцька. Ними задоволені 52% мешканців. Незадоволених лише 5%.
Найбільш незадоволені садочками містяни Херсона. Лише 18% оцінили їх добре і 23% – погано.
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Волиняни також найвище оцінили свої школи. 57% містян вважають, що там вчать добре.
Найгірше про школи відгукуються жителі Херсона. Лише 23% оцінюють ці учбові заклади як добрі.
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Вищою освітою у своєму місті найбільше задоволені вінничани.
61% жителів вважають, що у їхніх університетах, коледжах та технікумах вчать добре.
Найбільше незадоволені вищою освітою у своєму місті мешканці Херсона. 23% називають таке навчання поганим і лише 20% жителів – хорошим.
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У рейтингу спортивних закладів також лідирує Вінниця. 54% містян називають їхній рівень добрим, майже такий же результат показують волиняни – 53% задоволені спортивними закладами Луцька.
Найбільше незадоволених – у Херсоні. Лише 14% задоволені спортивними закладами, 32% оцінюють спортзаклади міста як погані.
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За опитуванням українців, найкращими в країні є заклади культури Вінниці. Ними задоволені 64% мешканців.
На другому місці Луцьк, на третьому – Київ.
Найбільш незадоволеними знову виявилися жителі Херсона – лише 16% задоволених і 24% незадоволених.
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НАЙКРАЩА МЕДИЦИНА
Медицину в Україні здебільшого оцінюють середньо або погано.
Найбільше невдоволені якістю медпослуг мешканці Херсона. 51% назвали їх поганими.
Половина опитаних мешканців Сум, Запоріжжя та Одеси теж оцінили медпослуги в місті як погані.
Загалом більше третини українців невдоволені тією медициною, яка є у них в місті.
Найкраще свою медицину оцінюють у Вінниці та Луцьку (27 і 26% відповідно).
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НАЙКРАЩИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ДОРОГИ
Транспортною інфраструктурою найбільше задоволені у Вінниці – аж 76% мешканців. І лише 4% незадоволені.
Місто лідирує з великим відривом від інших. У Харкові транспортну інфраструктуру добре оцінюють 53% мешканців.
Найбільше невдоволених – в Ужгороді та Херсоні (52%).
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Мешканці Ужгорода найбільше невдоволені станом своїх доріг. Аж 87% жителів оцінюють їх погано.
Найкращими за опитуванням є дороги Вінниці. Ними задоволені 48% місцевих.
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Найбільше своїм вуличним освітленням теж тішаться вінничани – 80%. Тоді як у Чернівцях цей сервіс добре оцінюють лише 22% містян.
Найбільше невдоволених у Херсоні – 46%.
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НАЙКРАЩІ ТРОТУАРИ, ДВОРИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ
За опитуваннями мешканців, найкращими є тротуари Вінниці, а найгіршими – в Херсоні, Черкасах та Сумах.
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У Вінниці також найбільше задоволені дворами та прибудинковими територіями – 58% мешканців.
Найгірше містяни оцінили тротуари Запоріжжя – 55% та Херсона – 49%.
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Найкращими є справи з водопостачанням у Вінниці, Луцьку та Львові.
Найбільше невдоволених водопостачанням у Чернівцях та Ужгороді.
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НАЙКРАЩІ ПАРКИ, СКВЕРИ ТА ЕКОЛОГІЯ
За опитуванням мешканців, найкращими є парки та сквери Вінниці. Ними задоволені 81% мешканців.
Парками та скверами також тішаться у Харкові – 73% жителів вважають їх добрими.
Найбільше незадоволених станом парків та скверів у Сєвєродонецьку – 51% опитаних.
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Найвище свою екологію оцінюють теж вінничани. Доброю її назвали 44% мешканців.
А от у Запоріжжі місцеві жителі екологією дуже невдоволені. Аж 79% назвали її поганою.
На другому місці за кількістю незадоволених екологією в місті - мешканці Ужгорода (аж 76%).
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ТОРГІВЛЯ
Своїми базарами та закладами торгівлі найбільше тішаться вінничани – 79%.
На другому місці – Харків та Сєвєродонецьк.
Найгірше оцінюють свої базари та заклади торгівлі жителі Херсона (31%) та Полтави (26%).
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КАНАЛІЗАЦІЯ ТА ЗБІР СМІТТЯ
Найкраще з каналізацією йдуть справи у Харкові. Добре її оцінюють 68% мешканців.
Найгірше, за опитуванням мешканців, у Чернівцях – 45% жителів вважають її поганою.
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У якості послуг зі збору сміття теж лідирують вінничани.
79% задоволені цим сервісом.
Найгірше збір сміття у своєму місті оцінюють жителі Чернівців – 39% оцінюють цю послугу як погану.
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