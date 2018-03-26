Де в Україні найкращі тротуари, школи, медицина й базари – рейтинг міст

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26 березня 2018

Мешканців України попросили оцінити у своєму місті тротуари, каналізацію, збір сміття, транспорт, медичні заклади, школи та садочки, вуличне освітлення, дороги, парки, базари тощо.

 Фото: illustrator_hft/Depositphotos

Четверте всеукраїнське муніципальне опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" та Міжнародним республіканським інститутом, показало, що

найбільше якістю послуг у своєму місті задоволені вінничани,

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найбільш незадоволені – жителі Чернівців та Херсона.

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Перше місце у рейтингу Вінниця посідає за:

  • тротуарами, збором сміття, транспортною інфраструктурою, вуличним освітленням, дорогами,
  • спортивними закладами, університетами та закладами культури, базарами та іншими торговими місцями,
  • парками та скверами, дворами, водопостачанням та якістю дворів та прибудинкових територій, 
  • доступністю для людей з інвалідністю та дитячих візочків,
  • комфортом пішоходів, велосипедистів, водіїв власних авто та пасажирів, які користуються громадським транспортом.

НАЙКРАЩІ САДОЧКИ, ШКОЛИ ТА ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Найвище свої садочки оцінили жителі Луцька. Ними задоволені 52% мешканців. Незадоволених лише 5%.

Найбільш незадоволені садочками містяни Херсона. Лише 18% оцінили їх добре і 23% – погано.

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Волиняни також найвище оцінили свої школи. 57% містян вважають, що там вчать добре.

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Найгірше про школи відгукуються жителі Херсона. Лише 23% оцінюють ці учбові заклади як добрі.

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Вищою освітою у своєму місті найбільше задоволені вінничани.

61% жителів вважають, що у їхніх університетах, коледжах та технікумах вчать добре.

Найбільше незадоволені вищою освітою у своєму місті мешканці Херсона. 23% називають таке навчання поганим і лише 20% жителів – хорошим.

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У рейтингу спортивних закладів також лідирує Вінниця. 54% містян називають їхній рівень добрим, майже такий же результат показують волиняни – 53% задоволені спортивними закладами Луцька.

Найбільше незадоволених – у Херсоні. Лише 14% задоволені спортивними закладами, 32% оцінюють спортзаклади міста як погані.

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За опитуванням українців, найкращими в країні є заклади культури Вінниці. Ними задоволені 64% мешканців.

На другому місці Луцьк, на третьому – Київ.

Найбільш незадоволеними знову виявилися жителі Херсона – лише 16% задоволених і 24% незадоволених.

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НАЙКРАЩА МЕДИЦИНА

Медицину в Україні здебільшого оцінюють середньо або погано.

Найбільше невдоволені якістю медпослуг мешканці Херсона. 51% назвали їх поганими.

Половина опитаних мешканців Сум, Запоріжжя та Одеси теж оцінили медпослуги в місті як погані.

Загалом більше третини українців невдоволені тією медициною, яка є у них в місті.

Найкраще свою медицину оцінюють у Вінниці та Луцьку (27 і 26% відповідно).

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НАЙКРАЩИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ДОРОГИ

Транспортною інфраструктурою найбільше задоволені у Вінниці – аж 76% мешканців. І лише 4% незадоволені.

Місто лідирує з великим відривом від інших. У Харкові транспортну інфраструктуру добре оцінюють 53% мешканців.

Найбільше невдоволених – в Ужгороді та Херсоні (52%).

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Мешканці Ужгорода найбільше невдоволені станом своїх доріг. Аж 87% жителів оцінюють їх погано.

Найкращими за опитуванням є дороги Вінниці. Ними задоволені 48% місцевих.

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Найбільше своїм вуличним освітленням теж тішаться вінничани – 80%. Тоді як у Чернівцях цей сервіс добре оцінюють лише 22% містян.

Найбільше невдоволених у Херсоні – 46%.

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НАЙКРАЩІ ТРОТУАРИ, ДВОРИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

За опитуваннями мешканців, найкращими є тротуари Вінниці, а найгіршими – в Херсоні, Черкасах та Сумах.

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У Вінниці також найбільше задоволені дворами та прибудинковими територіями – 58% мешканців.

Найгірше містяни оцінили тротуари Запоріжжя – 55% та Херсона – 49%.

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Найкращими є справи з водопостачанням у Вінниці, Луцьку та Львові.

Найбільше невдоволених водопостачанням у Чернівцях та Ужгороді.

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НАЙКРАЩІ ПАРКИ, СКВЕРИ ТА ЕКОЛОГІЯ

За опитуванням мешканців, найкращими є парки та сквери Вінниці. Ними задоволені 81% мешканців.

Парками та скверами також тішаться у Харкові – 73% жителів вважають їх добрими.

Найбільше незадоволених станом парків та скверів у Сєвєродонецьку – 51% опитаних.

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Найвище свою екологію оцінюють теж вінничани. Доброю її назвали 44% мешканців.

А от у Запоріжжі місцеві жителі екологією дуже невдоволені. Аж 79% назвали її поганою.

На другому місці за кількістю незадоволених екологією в місті - мешканці Ужгорода (аж 76%).

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ТОРГІВЛЯ

Своїми базарами та закладами торгівлі найбільше тішаться вінничани – 79%.

На другому місці – Харків та Сєвєродонецьк.

Найгірше оцінюють свої базари та заклади торгівлі жителі Херсона (31%) та Полтави (26%).

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КАНАЛІЗАЦІЯ ТА ЗБІР СМІТТЯ

Найкраще з каналізацією йдуть справи у Харкові. Добре її оцінюють 68% мешканців.

Найгірше, за опитуванням мешканців, у Чернівцях – 45% жителів вважають її поганою.

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У якості послуг зі збору сміття теж лідирують вінничани.

79% задоволені цим сервісом.

Найгірше збір сміття у своєму місті оцінюють жителі Чернівців – 39% оцінюють цю послугу як погану.

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Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів.
 
Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%. 


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