Де в Україні найкращі тротуари, школи, медицина й базари – рейтинг міст

Мешканців України попросили оцінити у своєму місті тротуари, каналізацію, збір сміття, транспорт, медичні заклади, школи та садочки, вуличне освітлення, дороги, парки, базари тощо.

Четверте всеукраїнське муніципальне опитування, проведене соціологічною групою "Рейтинг" та Міжнародним республіканським інститутом, показало, що

найбільше якістю послуг у своєму місті задоволені вінничани, Реклама: найбільш незадоволені – жителі Чернівців та Херсона.

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Перше місце у рейтингу Вінниця посідає за:

тротуарами, збором сміття, транспортною інфраструктурою, вуличним освітленням, дорогами,

спортивними закладами, університетами та закладами культури, базарами та іншими торговими місцями,

парками та скверами, дворами, водопостачанням та якістю дворів та прибудинкових територій,

доступністю для людей з інвалідністю та дитячих візочків,

комфортом пішоходів, велосипедистів, водіїв власних авто та пасажирів, які користуються громадським транспортом.

НАЙКРАЩІ САДОЧКИ, ШКОЛИ ТА ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ



Найвище свої садочки оцінили жителі Луцька. Ними задоволені 52% мешканців. Незадоволених лише 5%.

Найбільш незадоволені садочками містяни Херсона. Лише 18% оцінили їх добре і 23% – погано.

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Волиняни також найвище оцінили свої школи. 57% містян вважають, що там вчать добре.

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Найгірше про школи відгукуються жителі Херсона. Лише 23% оцінюють ці учбові заклади як добрі.

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Вищою освітою у своєму місті найбільше задоволені вінничани.

61% жителів вважають, що у їхніх університетах, коледжах та технікумах вчать добре.

Найбільше незадоволені вищою освітою у своєму місті мешканці Херсона. 23% називають таке навчання поганим і лише 20% жителів – хорошим.

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У рейтингу спортивних закладів також лідирує Вінниця. 54% містян називають їхній рівень добрим, майже такий же результат показують волиняни – 53% задоволені спортивними закладами Луцька.

Найбільше незадоволених – у Херсоні. Лише 14% задоволені спортивними закладами, 32% оцінюють спортзаклади міста як погані.

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За опитуванням українців, найкращими в країні є заклади культури Вінниці. Ними задоволені 64% мешканців.

На другому місці Луцьк, на третьому – Київ.

Найбільш незадоволеними знову виявилися жителі Херсона – лише 16% задоволених і 24% незадоволених.

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НАЙКРАЩА МЕДИЦИНА

Медицину в Україні здебільшого оцінюють середньо або погано.

Найбільше невдоволені якістю медпослуг мешканці Херсона. 51% назвали їх поганими.

Половина опитаних мешканців Сум, Запоріжжя та Одеси теж оцінили медпослуги в місті як погані.

Загалом більше третини українців невдоволені тією медициною, яка є у них в місті.

Найкраще свою медицину оцінюють у Вінниці та Луцьку (27 і 26% відповідно).

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НАЙКРАЩИЙ ТРАНСПОРТ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ДОРОГИ

Транспортною інфраструктурою найбільше задоволені у Вінниці – аж 76% мешканців. І лише 4% незадоволені.

Місто лідирує з великим відривом від інших. У Харкові транспортну інфраструктуру добре оцінюють 53% мешканців.

Найбільше невдоволених – в Ужгороді та Херсоні (52%).

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Мешканці Ужгорода найбільше невдоволені станом своїх доріг. Аж 87% жителів оцінюють їх погано.

Найкращими за опитуванням є дороги Вінниці. Ними задоволені 48% місцевих.

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Найбільше своїм вуличним освітленням теж тішаться вінничани – 80%. Тоді як у Чернівцях цей сервіс добре оцінюють лише 22% містян.

Найбільше невдоволених у Херсоні – 46%.

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НАЙКРАЩІ ТРОТУАРИ, ДВОРИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ

За опитуваннями мешканців, найкращими є тротуари Вінниці, а найгіршими – в Херсоні, Черкасах та Сумах.

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У Вінниці також найбільше задоволені дворами та прибудинковими територіями – 58% мешканців.

Найгірше містяни оцінили тротуари Запоріжжя – 55% та Херсона – 49%.

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Найкращими є справи з водопостачанням у Вінниці, Луцьку та Львові.

Найбільше невдоволених водопостачанням у Чернівцях та Ужгороді.

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НАЙКРАЩІ ПАРКИ, СКВЕРИ ТА ЕКОЛОГІЯ

За опитуванням мешканців, найкращими є парки та сквери Вінниці. Ними задоволені 81% мешканців.

Парками та скверами також тішаться у Харкові – 73% жителів вважають їх добрими.

Найбільше незадоволених станом парків та скверів у Сєвєродонецьку – 51% опитаних.

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Найвище свою екологію оцінюють теж вінничани. Доброю її назвали 44% мешканців.

А от у Запоріжжі місцеві жителі екологією дуже невдоволені. Аж 79% назвали її поганою.

На другому місці за кількістю незадоволених екологією в місті - мешканці Ужгорода (аж 76%).

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ТОРГІВЛЯ

Своїми базарами та закладами торгівлі найбільше тішаться вінничани – 79%.

На другому місці – Харків та Сєвєродонецьк.

Найгірше оцінюють свої базари та заклади торгівлі жителі Херсона (31%) та Полтави (26%).

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КАНАЛІЗАЦІЯ ТА ЗБІР СМІТТЯ

Найкраще з каналізацією йдуть справи у Харкові. Добре її оцінюють 68% мешканців.

Найгірше, за опитуванням мешканців, у Чернівцях – 45% жителів вважають її поганою.

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У якості послуг зі збору сміття теж лідирують вінничани.

79% задоволені цим сервісом.

Найгірше збір сміття у своєму місті оцінюють жителі Чернівців – 39% оцінюють цю послугу як погану.

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Опитування було проведено у 22 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, а також в містах Маріуполь та Сєвєродонецьк на Донбасі. Дослідження базується на вибірці з більш ніж 19 000 респондентів.

Статистична похибка для кожного міста не перевищує ±3,5%.