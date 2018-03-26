До майже 2 млн штрафу: у Раді хочуть збільшити покарання за спам

У Верховній Раді пропонують карати тих, хто спамить нам повідомленнями без нашого дозволу, а також дозволити нам блокувати такі розсилки.

Покарання за спам досягатиме майже 2 мільйонів гривень.

Відповідний законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії спаму" зареєстрували нардепи Борислав Береза, Костянтин Усов та Леонід Ємець.

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За визначенням документу, спам – це "електронні, текстові та/або мультимедійні повідомлення рекламного, комерційного характеру, які без попередньої згоди (замовлення) споживача умисно надсилаються на його адресу електронної пошти, абонентський номер, або кінцеве обладнання абонента, та/або від отримання яких споживач немає механізму відмови...".

ЩО ПРОПОНУЄ ЗАКОНОПРОЕКТ

Наші дані – ім'я, прізвище, по батьків, найменування, адреса та номер телефону як абонентів – дозволять оприлюднювати в телефонних довідниках, у тому числі електронних версіях та базах даних інформаційно-довідкових служб лише у разі, якщо оператор телекомунікаційних послуг отримав окрему згоду споживача на опублікування такої інформації.

Споживач матиме право на безоплатне вилучення відомостей про нього повністю або частково з електронних версій баз даних інформаційно-довідкових служб.

Законопроект також забороняє операторам телекомунікаційних послуг включати згоду на оприлюднення наших даних в телефонних довідниках до договору та робити це обов’язковою умовою надання телекомунікаційних послуг.

Документ забороняє передавати персональні дані абонентів третім особам, які використовуватимуть їх для інших цілей, не пов’язаних з наданням телекомунікаційних послуг, які замовив споживач, та безпосередньою діяльністю оператора, провайдера.

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Законопроект пропонує зобов'язати тих, хто розсилає повідомлення за допомогою електрозв’язку, отримувати від замовників розсилок повідомлень згоду від споживачів, чи хочуть вони отримувати такі повідомлення.

Документ передбачає, що ті, хто розсилає повідомлення за допомогою електрозв’язку, мають перевіряти текст повідомлення щодо його відповідності до визначення спаму та вимагати у замовника розсилки привести повідомлення у відповідність з вимогами законодавства.

Також забороняється приймати до розсилки повідомлення, що відповідають визначенню спаму.

Оператори, надаючи послуги електрозв’язку для розсилки повідомлень за допомогою електрозв’язку (Веб-інтерфейс; API; IP2SMS; SMPP 3.4; FTP; SMTР тощо) повинні ідентифікувати особу, яка розсилає повідомлення та отримати згоди на отримання цієї розсилки від споживачів.

Нас як споживачів пропонують захищати від спаму блокуванням його розповсюджувачів, в тому числі за нашою заявою.

ПОКАРАННЯ ЗА СПАМ

Штраф від 500 до 1000 прожиткових мінімумів загрожуватиме:

за умисне розповсюдження спаму, що не призвело до порушення або припинення роботи електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку;

якщо оператор не отримав згоду користувачів на отримання повідомлень розсилки;

за організацію та/або сприяння розсилки спаму.

За нинішнім розміром прожиткового мінімуму, це від 850 тисяч гривень до 1 мільйона 700 тисяч гривень штрафу.

Особи, що здійснюють розсилки повідомлень, мають протягом трьох місяців після набрання цим законом чинності, повідомити споживачів про їх підписки на розсилки.

Таке повідомлення має містити механізм відмови від розсилок через гіперпосилання та/або зворотнє надсилання повідомлення відправнику зі словом "Стоп".

Законопроект також частково пропонує змінити статтю 363-1 Кримінального Кодексу.

Він пропонує, щоб умисне масове розповсюдження повідомлень електрозв'язку, здійснене без попередньої згоди адресатів, що призвело до порушення або припинення роботи комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку,

каралося штрафом від 500 до 1000 мінімальних зарплат, а не неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, як визначено у чинній редакції, або обмеженням волі до трьох років.