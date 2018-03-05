Як школи мають брати дітей у перший клас – за конкурсом чи пропискою? МОН пояснює

Школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування.

Цей принцип закладено в законі "Про освіту". Так гарантується першочергове право дитини з цієї території навчатися в державній чи комунальній школі.

Школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування. Фото Petunyia/Depositphotos

Унормуватися територіальна прив’язка до шкіл має новим "Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти", який підготували у Міністерство освіти і науки України.

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"Поняття "конкурс в перший клас", яке вже багато років викликає нарікання з боку батьківської спільноти, відходить в минуле", – запевняють у МОНі.

Закріплення за школами території обслуговування належить до компетенції місцевих органів влади.

Наразі в проекті Порядку передбачено, що для зарахування дітей у 1-й клас батьки мають подати пакет документів, зазначених в порядку, до 31 травня.

При цьому, присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є обов’язковою, не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою зарахування.

Зі свого боку адміністрація шкіл та місцеві органи влади мають вжити вичерпних заходів для зарахування всіх дітей з території обслуговування, як-от: відкриття додаткових класів, зокрема, інклюзивних чи спеціальних, або зміна організації освітнього процесу, зокрема, запровадження змінності в навчанні.

Наказ про зарахування усіх дітей до 1-го класу видається не пізніше 1 червня (перша, основна хвиля зарахування) і оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності – на сайті органу, в сфері управління якого перебуває заклад освіти).

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У разі значного перевищення кількості поданих заяв над спроможністю закладу, зарахування відбуватиметься за критеріями, описаними в порядку.

"За прогнозами експертів, кількість таких шкіл в Україні не перевищуватиме 0,5%", – переконують в МОНі.

За бажанням, батьки можуть віддати дитину й в іншу школу на вільні місця.

Інформація про наявність таких місць розміщується в закладі, на його сайті або сайті відповідного органу управління освіти впродовж трьох робочих днів з дня їх появи.

Зарахування на вільні місця відбувається до 15 червня (друга, додаткова хвиля зарахування).

Новий Порядок також докладно описує механізми зарахування та переведення учнів до гімназій (5-9 клас) та ліцеїв (10-11 клас) і, окрім цього, умови та порядок відрахування учнів із закладів середньої освіти.

Міністерство пропонує новий порядок для публічного обговорення до 25 березня 2018 року.

Обіцють всі пропозиції, що надходитимуть, ретельно опрацювати і запропонувати до включення в проект документа.

"Українська правда. Життя"