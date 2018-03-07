Чому Україна – одна з лідерів за кількістю безпритульних тварин, і як це змінити

57% українців мають домашніх тварин, про це свідчать соціологічні опитування.

А от у п’ятої частини мешканців нашої країни – домашніх улюбленців не було ніколи.

У той самий час, за даними Washington Post, Україна входить в Топ-10 країн світу за найбільшою кількістю тварин, у тому числі безпритульних.

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Перше місце у цьому рейтингу займають Сполучені Штати Америки, де, щоправда, безпритульних тварин практично немає.

"Українська правда. Життя" та благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам Happy Paw спробували розібратись, як змінити подібне становище в Україні, та якими саме методами допомогти може кожен з нас.

Україна входить в Топ-10 країн світу за найбільшою кількістю тварин, у тому числі безпритульних.

Фото Fraskini/Depositphotos

ЗАГУБЛЕНА ТВАРИНА = БЕЗПРИТУЛЬНА ТВАРИНА

Чи бачили ви колись на вулиці песика, який явно шукає своїх господарів? Чи просто сидить, завмерши на зупинці громадського транспорту і заглядає в обличчя кожного?

Така собака скоріш за все загубилась або її просто залишили на вулиці недобросовісні господарі.

Саме такі тварини становлять основну кількість безпритульних.

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Що робити?

Якщо ви господар тварини:

У собак та у котів, які мають доступ до прогулянок на вулиці, обов’язково має бути адресник з вашими контактними даними, а ще краще – електронний чіп.

В такому випадку, навіть, якщо тварина загубиться – шансів повернути її додому набагато більше.

Ні – самовигулу. Якщо у вас немає часу піклуватись про домашнього улюбленця – не заводьте його.

Самовигул – небезпечне явище як для собак, так і для котів. Тварину можуть викрасти, вона може потрапити під автомобіль або просто загубитись і не повернутись додому.

Самовигул – небезпечне явище як для собак, так і для котів. Фото wolcha.ru

Якщо ви побачили на вулиці явно загублену тварину:

Сфотографуйте її, подивіться, чи є на нашийнику адресник, якщо тварина породиста – відведіть її до ветеринарної клініки для перевірки чіпа.

Якщо у вас немає можливості залишити знайдену собаку у себе – спробуйте влаштувати її на перетримку (тимчасове житло).

Обов'язково розвісьте паперові оголошення в околицях де була знайдена тварина, адже не всі користуються інтернетом.

У багатьох містах є служби реєстрації втрачених/знайдених тварин. Подайте туди заявку.

У соціальних мережах безліч груп, що займаються допомогою тваринам. Подайте туди оголошення про ймовірного утікача.

Якщо тварина породиста, то пошукайте групи допомоги конкретним породам. Учасники цих груп можуть допомогти влаштувати тварину на перетримку, знайти господарів за клеймом або влаштувати тварину в нову сім'ю.

У соціальних мережах безліч груп, що займаються допомогою тваринам.

Фото fotoluxstudio/Depositphotos

Та у більшості випадків, загублені тварини потрапляють до притулків, де дуже часто не вистачає засобів для їх утримування, лікування та задоволення інших потреб.

Як же допомогти тим тваринам, які вже опинились у такій ситуації?

ДОПОМОГА ПРИТУЛКАМ ТА БЛАГОДІЙНИМ ФОНДАМ

Якою вона може бути?

1 Фінансова: На сайті або на сторінках в соціальних мережах практично кожного притулку та фонду допомоги тваринам є можливість перевести пожертвування декількома способами. Проте, перед цим обов'язково ознайомтесь чи публікуються актуальні новини, звітність про вже виконану роботу та фінансові звіти. Якщо всі ці складові є, можете сміливо робити пожертвування: ваші кошти точно підуть на допомогу тваринам. 2 Справами: Притулкам і фондам завжди потрібні помічники. Волонтери можуть займатися годуванням і вигулом собак, прибиранням та ремонтом вольєрів. 3 Автодопомога: Для перевезення тварин і доставки допомоги в притулки потрібен транспорт. Як на постійній, так і на тимчасовій основі. 4 Адресна допомога: Притулкам потрібен корм для тварин та ліки. Але пам'ятайте, що не існує універсального списку потреб вихованців притулку, тому обов'язково уточніть його перед приїздом (в одному притулку годують натуральними продуктами і їм необхідна крупа і м'ясо, в іншому – сухим кормом певних марок). Також притулкам найчастіше необхідні зовсім прості речі, які є в кожному будинку: теплий одяг (куртки, пальто тощо), пледи, ковдри, старі рушники, постільна білизна, великі каструлі, відра, глибокі миски і багато-багато іншого.

Способів допомогти тваринам – багато, та найдієвіший метод зменшення кількості тварин на вулицях та у притулках – всиновлення.

Якщо ви вирішили стати господарем такого песика чи котика, розкажемо, як це зробити.

ТВАРИНА З ПРИТУЛКУ – НАЙВІРНІШИЙ ДРУГ

Рішення завести тварину має бути зваженим, це рішення приймається всіма членами вашої сім'ї.

Воно повинно бути продиктовано не матеріальними міркуваннями (безкоштовно) і не раптовим почуттям жалю, а бажанням допомогти, подарувати дім.

У притулках є молоді та дорослі тварини, пухнасті й гладкошерсті, дрібні та великі, метиси і навіть породисті. Більшість з них були домашніми і дуже чекають, коли знайдеться людина, яка їх полюбить і почухає за вушком.

Безумовно, беручи тварину з притулку, особливо молоду, потрібно бути готовим до труднощів. У поведінці пухнастого можуть проявитися ті чи інші проблеми, з якими доведеться справлятись новому господарю, звертаючись за допомогою до ветеринара чи кінолога. Для їх вирішення необхідно буде докласти певну кількість зусиль, терпіння і любові.

Після того як ви обрали котика або собаку і познайомилися з нею, а також довели працівникам притулку, що їй буде з вами добре, з вами укладають договір.

І ось – у вас з’явився найвірніший друг у світі.

Допомагати тваринам просто – достатньо бути уважним і не проходити повз, коли хтось потребує допомоги.

Поставити під під’їздом мисочку з водою в спеку чи пускати погрітись тварину у зимові морози – це зробити зовсім не складно і не потребує багато коштів, але це може врятувати тварині життя.

Також завжди можна знайти однодумців, щоб допомагати тваринкам шукати нові домівки та люблячих господарів. Це не займе багато вашого часу, але для тварин така увага і допомога – безцінні.

Олег Мульський, спеціально для УП.Життя