"Я тобі не дорогенька": Порошенку нагадали, що сексизм – неприпустимий

Президенту Петру Порошенку нагадали, що сексизм у сучасному світі неприпустимий.

З нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок, який Україна та світ офіційно святкують 8 березня, випустили футболки з написом "Я тобі не дорогенька".

До 8 березня в Україні випустили футболки з написом "Я тобі не дорогенька". На фото Ірина Земляна

Нагадаємо, під час своєї прес-конференції 28 лютого Порошенко запросив журналістку видання "Детектор Медіа" Марину Баранівську провести з ним день, щоб подивитися як він живе.

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При цьому президент застосував до журналістки звернення "дорогенька": "Проїдьте, будь ласка, подивіться… Ключова позиція, дорогенька моя, ми маємо змінити з вами країну".

Журналістську спільноту таке звернення обурило.

Дехто порівняв цю фразу зі словами екс-президента Віктора Януковича "Я вам не завидую", яку той озвучив на прес-конференції у 2011 році журналісту Мустафі Найєму.

Дехто вважає це просто панібратством та фамільярністю, ще хтось – сексизмом.

Зокрема, останньої думки притримуються журналістка "Громадського радіо" Ліза Кузьменко та медіаекспертка і тренерка з безпеки Інституту Масової Інформації Ірина Земляна.

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Саме вони вирішили випустити до 8 березня такі футболки собі та подарувати Марині Баранівській.

"На знак солідарності з журналісткою "Детектору Медіа" та в знак протесту проти сексизму щодо жінок-журналісток, який він транслював на своїй прес-конференції", – пояснила "Українській правді. Життя" Земляна.

На ініціативу жінок # ятобінедорогенька у дивний спосіб відрегував міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков у своєму Твітері. Він вподобав отакий пост.

"Українська правда. Життя"