"Принять ребёнка". Как работают с детьми до 4-х лет в Харьковской области

Ганна Соколова журналістка
2566
16 квітня 2018

"Первые пять лет я не произносила слово "инвалидность". Я отказывалась верить в то, что говорили врачи", – вспоминает Алина Фесенко, жительница городка Валки в Харьковской области.

Из-за родовой травмы её сыну Валере поставили диагноз "микроцефалия".

Два месяца ребёнок лежал в реанимации, затем – в неврологическом отделении. Когда мальчику исполнился год, Алина узнала о центре раннего вмешательства в Харьков.

Реклама:

Там с ребёнком стал заниматься физический реабилитолог и логопед-дефектолог. А психолог помог маме справиться со страхами и принять особенности сына.

Следующие пять лет Алина регулярно возила Валеру в харьковский центр раннего вмешательства. Иногда там нужно было оставаться на целую неделю.

Раннее вмешательство – это помощь семьям с детьми до четырёх лет, у которых есть нарушения физического или психического здоровья, а также риски их возникновения.

Раннее вмешательство – это помощь семьям с детьми до четырёх лет, у которых есть нарушения
физического или психического здоровья. Фото dimjul/Depositphotos

С ребёнком занимается целая команда – логопед-дефектолог, физический реабилитолог, психолог и другие специалисты. Цель такой работы – избежать развития инвалидности и попадания детей в интернат.

В прошлом году Украина подписала меморандум с ЮНИСЕФ по внедрению национальной платформы раннего вмешательства.

По информации Министерства здравоохранения, в такой помощи нуждаются 250 тысяч детей до четырёх лет.

Реклама:

Развитием платформы в Харьковской области с 2000 года занимается благотворительный фонд "Институт раннего вмешательства". Его сотрудники обучили специалистов для трёх центров раннего вмешательства в Харькове. Возить туда своих детей могут далеко не все родители, они всё чаще говорят о необходимости получать такую услугу и в небольших городах.

"Я хотела заниматься в Валках, потому что в чужом городе мне не хватало поддержки, – рассуждает Алина Фесенко. – Да и каждая поездка – это не только время, но и деньги. Те, у кого нет такой возможности, обычно прячут ребёнка от общества".

ОТКРЫТИЕ

О необходимости центра раннего вмешательства Алина Фесенко рассказала Марине Орловой, новому главврачу Валковского центра первичной медико-санитарной помощи.

"Я заинтересовалась, стала читать литературу. Поняла, что это не чисто медицинская помощь. А мне как раз и хотелось от неё уйти, потому что всё, что связано с больницей и белыми халатами, вызывает отторжение и у детей, и  родителей, – рассказывает врач.

Да, центр раннего вмешательства работает на базе больницы, но это совершенно другой подход, команда оценивает ситуацию каждого ребёнка со всех сторон. Не так, как обычно на приёме: "Жалобы есть? Жалоб нет?".

Тут ушли от всего, что связано с больницей и белыми халатами. Фото tonodiaz/Depositphotos

Открытие центра раннего вмешательства за счёт районного бюджета было предусмотрено программой "Здоровье Валковщины".

"Мне оставалось объяснить администрации, почему это важно. Я устраивала встречи, приходила на сессии и комиссии райсовета, показывала презентации, читала стихотворения. На это ушло почти два года", – вспоминает Марина Орлова.

Когда в конце прошлого года депутаты районного совета поддержали создание центра раннего вмешательства, главврач стала искать специалистов и устраивать их на работу.

"Центр раннего вмешательства создали на базе Валковского ЦПМСП, который пока только в процессе автономизации. То есть я как менеджер не могу самостоятельно взять на работу специалистов, не предусмотренных штатным расписанием. Изменения штата нужно было согласовать с администрацией – на это ушло ещё полгода", – говорит главврач.

РАБОТА

Центр раннего вмешательства занимает всего три больничных кабинета – для консультаций, занятий и упражнений.

Ремонт в кабинетах и туалете для людей с инвалидностью сделали за счёт районного бюджета. А необходимое оборудование и игрушки в феврале этого года подарил ЮНИСЕФ.

В команде работают четыре специалиста – педиатр, логопед-дефектолог, психолог и физический реабилитолог, белые халаты они не носят.

Центр раннего вмешательства рассчитан всего на 10 семей. Сейчас там занимаются 7 детей до четырёх лет. Почти половина – не местные, родители приезжают с ними из соседних с Валками сёл.

"У нас также занимаются пятеро детей старше четырёх лет. Потому что потребность в раннем вмешательстве была давно – дети выросли, но их проблемы остались", – объясняет педиатр Ольга Волобуева.

Главврач Марина Орлова и педиатр Ольга Волобуева

Обычно в центр приходят родители с детьми, у которых уже есть диагноз – например, синдром Дауна, детский церебральный паралич или задержка психического развития.

Кроме того, к специалистам обращаются, если ребёнок попадает в группу риска – например, растёт в неполной семье.

"Во время первой консультации мы общаемся, знакомимся с родителями и ребёнком, наблюдаем за ним. У некоторых уже есть диагнозы, но мы стараемся отойти от них, – рассказывает Ольга.

Спрашиваем у родителей, почему они к нам пришли, что хотят получить от занятий. Родители заполняют анкету, мы её обрабатываем и дальше планируем – кто и как будет заниматься с ребёнком, нужна ли помощь родителям".

Логопед-дефектолог корректирует речь ребёнка, физический реабилитолог делает массаж и упражнения. Психолог занимается и с родителями, и с детьми.

"Мы пытаемся прийти к тому, чтобы родители приняли особенности своего ребёнка, чтобы они их не боялись. Чтобы родители верили в потенциал к развитию и замечали способности", – говорит психолог Дарья Маслянцева.

Специалисты также консультируют родителей о том, как им заниматься дома.

"Ещё, конечно, рано говорить об успехах, но изменения уже есть, – отмечает логопед-дефектолог Юлия Лужицкая. – У нас занимается трёхлетний мальчик из неполной семьи, который ещё два месяца назад был очень закрыт в себе и совсем не говорил. Сейчас он уже немного открывается и уже повторяет звуки и слова из трёх звуков".

"Мы пытаемся прийти к тому, чтобы родители приняли особенности своего ребёнка, чтобы они
их не боялись", – говорит психолог Дарья Маслянцева

ПОТРЕБНОСТИ

Система раннего вмешательства также подразумевает выезд специалистов на дом, чтобы заниматься в привычной для ребёнка среде.

"У нас это в планах, и на это нужно найти дополнительное финансирование, – рассказывает главврач Марина Орлова. – Также хотим сотрудничать с такси для людей с инвалидностью, чтобы дети с тяжёлыми физическими особенностями могли без проблем посещать занятия. К нам могут ездить и семьи из соседних районов – тогда финансирование будет направляться из их районов в наш". 

Читай також:

Запобігти інвалідності можна. Як виглядає послуга раннього втручання
Вчені наблизились до лікування раннього аутизму
Домашнє насильство…Хто винен і як запобігти. Алгоритм дій

В этом году депутаты Валковского райсовета также проголосовали за открытие инклюзивно-ресурсного центра.

"Наша работа созвучна – центр раннего вмешательства подхватывает ребёнка до четырёх лет, а затем он идёт в инклюзивный центр, – объясняет Марина Орлова. – Наши специалисты могут там работать или хотя бы консультировать коллег, потому что они уже знают детей. Если это действительно заработает, будет здорово".

Открыть центр раннего вмешательства можно в любом городе, где есть инициативная команда, уверена Анна Кукуруза, исполнительный директор благотворительного фонда "Институт раннего вмешательства".

Вместе с коллегами она готовит специалистов для центров в ещё трёх городах Харьковской области – Чугуеве, Змиёве и Лозовой.

Центр раннего вмешательства решает одну из задач реформы здравоохранения – введение профилактики, и созвучен с главным тезисов инклюзивного образования – отказа от интернатов.

Анна Соколова, журналистка, специально для УП.Жизнь


Реклама:


Реклама:

Тетяна Пушнова

677 днів життя біженки і громадянки

редакторка УП.Культура

Микола Кулеба

Навіщо росіянам українські діти

засновник та керівник Save Ukraine

Віктор Ляшко

Від пострадянської до прогресивної європейської. Як змінилась система реабілітації за 2023 рік? 

міністр охорони здоров’я
 22
Здоров'я

11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Анна Бей
 3861
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10519
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська