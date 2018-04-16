"Принять ребёнка". Как работают с детьми до 4-х лет в Харьковской области

"Первые пять лет я не произносила слово "инвалидность". Я отказывалась верить в то, что говорили врачи", – вспоминает Алина Фесенко, жительница городка Валки в Харьковской области.

Из-за родовой травмы её сыну Валере поставили диагноз "микроцефалия".

Два месяца ребёнок лежал в реанимации, затем – в неврологическом отделении. Когда мальчику исполнился год, Алина узнала о центре раннего вмешательства в Харьков.

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Там с ребёнком стал заниматься физический реабилитолог и логопед-дефектолог. А психолог помог маме справиться со страхами и принять особенности сына.

Следующие пять лет Алина регулярно возила Валеру в харьковский центр раннего вмешательства. Иногда там нужно было оставаться на целую неделю.

Раннее вмешательство – это помощь семьям с детьми до четырёх лет, у которых есть нарушения физического или психического здоровья, а также риски их возникновения.

Раннее вмешательство – это помощь семьям с детьми до четырёх лет, у которых есть нарушения

физического или психического здоровья. Фото dimjul/Depositphotos

С ребёнком занимается целая команда – логопед-дефектолог, физический реабилитолог, психолог и другие специалисты. Цель такой работы – избежать развития инвалидности и попадания детей в интернат.

В прошлом году Украина подписала меморандум с ЮНИСЕФ по внедрению национальной платформы раннего вмешательства.

По информации Министерства здравоохранения, в такой помощи нуждаются 250 тысяч детей до четырёх лет.

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Развитием платформы в Харьковской области с 2000 года занимается благотворительный фонд "Институт раннего вмешательства". Его сотрудники обучили специалистов для трёх центров раннего вмешательства в Харькове. Возить туда своих детей могут далеко не все родители, они всё чаще говорят о необходимости получать такую услугу и в небольших городах.

"Я хотела заниматься в Валках, потому что в чужом городе мне не хватало поддержки, – рассуждает Алина Фесенко. – Да и каждая поездка – это не только время, но и деньги. Те, у кого нет такой возможности, обычно прячут ребёнка от общества".

ОТКРЫТИЕ

О необходимости центра раннего вмешательства Алина Фесенко рассказала Марине Орловой, новому главврачу Валковского центра первичной медико-санитарной помощи.

"Я заинтересовалась, стала читать литературу. Поняла, что это не чисто медицинская помощь. А мне как раз и хотелось от неё уйти, потому что всё, что связано с больницей и белыми халатами, вызывает отторжение и у детей, и родителей, – рассказывает врач.

Да, центр раннего вмешательства работает на базе больницы, но это совершенно другой подход, команда оценивает ситуацию каждого ребёнка со всех сторон. Не так, как обычно на приёме: "Жалобы есть? Жалоб нет?".

Тут ушли от всего, что связано с больницей и белыми халатами. Фото tonodiaz/Depositphotos

Открытие центра раннего вмешательства за счёт районного бюджета было предусмотрено программой "Здоровье Валковщины".

"Мне оставалось объяснить администрации, почему это важно. Я устраивала встречи, приходила на сессии и комиссии райсовета, показывала презентации, читала стихотворения. На это ушло почти два года", – вспоминает Марина Орлова.

Когда в конце прошлого года депутаты районного совета поддержали создание центра раннего вмешательства, главврач стала искать специалистов и устраивать их на работу.

"Центр раннего вмешательства создали на базе Валковского ЦПМСП, который пока только в процессе автономизации. То есть я как менеджер не могу самостоятельно взять на работу специалистов, не предусмотренных штатным расписанием. Изменения штата нужно было согласовать с администрацией – на это ушло ещё полгода", – говорит главврач.

РАБОТА

Центр раннего вмешательства занимает всего три больничных кабинета – для консультаций, занятий и упражнений.

Ремонт в кабинетах и туалете для людей с инвалидностью сделали за счёт районного бюджета. А необходимое оборудование и игрушки в феврале этого года подарил ЮНИСЕФ.

В команде работают четыре специалиста – педиатр, логопед-дефектолог, психолог и физический реабилитолог, белые халаты они не носят.

Центр раннего вмешательства рассчитан всего на 10 семей. Сейчас там занимаются 7 детей до четырёх лет. Почти половина – не местные, родители приезжают с ними из соседних с Валками сёл.

"У нас также занимаются пятеро детей старше четырёх лет. Потому что потребность в раннем вмешательстве была давно – дети выросли, но их проблемы остались", – объясняет педиатр Ольга Волобуева.

Главврач Марина Орлова и педиатр Ольга Волобуева

Обычно в центр приходят родители с детьми, у которых уже есть диагноз – например, синдром Дауна, детский церебральный паралич или задержка психического развития.

Кроме того, к специалистам обращаются, если ребёнок попадает в группу риска – например, растёт в неполной семье.

"Во время первой консультации мы общаемся, знакомимся с родителями и ребёнком, наблюдаем за ним. У некоторых уже есть диагнозы, но мы стараемся отойти от них, – рассказывает Ольга.

Спрашиваем у родителей, почему они к нам пришли, что хотят получить от занятий. Родители заполняют анкету, мы её обрабатываем и дальше планируем – кто и как будет заниматься с ребёнком, нужна ли помощь родителям".

Логопед-дефектолог корректирует речь ребёнка, физический реабилитолог делает массаж и упражнения. Психолог занимается и с родителями, и с детьми.

"Мы пытаемся прийти к тому, чтобы родители приняли особенности своего ребёнка, чтобы они их не боялись. Чтобы родители верили в потенциал к развитию и замечали способности", – говорит психолог Дарья Маслянцева.

Специалисты также консультируют родителей о том, как им заниматься дома.

"Ещё, конечно, рано говорить об успехах, но изменения уже есть, – отмечает логопед-дефектолог Юлия Лужицкая. – У нас занимается трёхлетний мальчик из неполной семьи, который ещё два месяца назад был очень закрыт в себе и совсем не говорил. Сейчас он уже немного открывается и уже повторяет звуки и слова из трёх звуков".

"Мы пытаемся прийти к тому, чтобы родители приняли особенности своего ребёнка, чтобы они

их не боялись", – говорит психолог Дарья Маслянцева

ПОТРЕБНОСТИ

Система раннего вмешательства также подразумевает выезд специалистов на дом, чтобы заниматься в привычной для ребёнка среде.

"У нас это в планах, и на это нужно найти дополнительное финансирование, – рассказывает главврач Марина Орлова. – Также хотим сотрудничать с такси для людей с инвалидностью, чтобы дети с тяжёлыми физическими особенностями могли без проблем посещать занятия. К нам могут ездить и семьи из соседних районов – тогда финансирование будет направляться из их районов в наш".

В этом году депутаты Валковского райсовета также проголосовали за открытие инклюзивно-ресурсного центра.

"Наша работа созвучна – центр раннего вмешательства подхватывает ребёнка до четырёх лет, а затем он идёт в инклюзивный центр, – объясняет Марина Орлова. – Наши специалисты могут там работать или хотя бы консультировать коллег, потому что они уже знают детей. Если это действительно заработает, будет здорово".

Открыть центр раннего вмешательства можно в любом городе, где есть инициативная команда, уверена Анна Кукуруза, исполнительный директор благотворительного фонда "Институт раннего вмешательства".

Вместе с коллегами она готовит специалистов для центров в ещё трёх городах Харьковской области – Чугуеве, Змиёве и Лозовой.

Центр раннего вмешательства решает одну из задач реформы здравоохранения – введение профилактики, и созвучен с главным тезисов инклюзивного образования – отказа от интернатов.

Анна Соколова, журналистка, специально для УП.Жизнь