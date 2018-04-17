В період гніздування птахів військові тестували нову зброю в заповіднику – правозахисники

Екологи та правозахисники були категорично проти, щоб у заповідній зоні Чорноморського біосферного заповідника Збройні сили провели бойові навчання. Але їх не послухали, ще й завдали заповіднику збитків на 12 мільйонів гривень.

Про це заявляє екологічна правозахисна організація ЕПЛ.

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Будь-яке перебування на території заповідної зони сторонніх осіб, будь-яка діяльність та навіть прольоти над його територією нижче 2000 метрів – заборонені, пояснюють екологи.

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Ще 3 квітня робоча група обговорила намір ЗСУ вкотре провести випробовування нових озброєнь на території Чорноморського біосферного заповідника

До її складу увійшли працівники Департаменту заповідної справи Мінприроди та Міноборони, експерти НАН та громадських організацій.

Тоді представники Міноборони підтвердили, що на території заповідника заплановані випробовування нового вітчизняного ракетного комплексу.

Через декілька днів на території "найбільш дикого, віддаленого урочища "Білі Кучугури" відбулись розриви боєприпасів нових та експериментальних зразків важких озброєнь", кажуть в ЕПЛ.

Керівництво заповідника й НАН України, в системі якої він працює, категорично заперечували проти проведення навчань.

Карта заповідника. Для збільшення натисніть на зображення

"До Чорноморського біосферного заповідника НАН України звернулося Управління бойової підготовки Командування Повітряних сил Збройних сил України щодо погодження використання забороненої зони обмеження польотів UKP-22 з метою проведення випробувань з виконанням бойових пусків у Херсонській області", – йдеться на офіційному сайті заповідника.

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Його науково-технічна рада вирішила категорично не погоджувати використання забороненої зони обмеження польотів UKP-22 для будь-яких прольотів нижче 2000 метрів над землею та інших видів штучного шумового впливу, оскільки це суперечить ст. 16 Закону України "Про природно-заповідний фонд України".

Заповідник вирішив "вимагати від органів державної влади припинити використання територій і акваторій Чорноморського біосферного заповідника в якості "полігонів" для проведення випробувань озброєння та військової техніки через те, що ці випробування є руйнівними для унікальних природних комплексів заповідника".

Навчання відбулись в період початку гніздування птахів, які за 91 рік існування заповідника не знали таких масштабних факторів турбування, заявляють правозахисники ЕПЛ.

Ці навчання нашкодили державі. Працівники заповідника знайшли місце обстрілів та склали акт про виявлені пошкодження.

Загальна сума збитків, нарахування якої входить в повноваження служби державної охорони заповідника – 12 693 257,48 грн (в цю суму не входить самовільне використання земельної ділянки а також вартість навчань, що в цьому випадку є нецільовим використанням бюджетних коштів), додають в ЕПЛ.

Правозахисники заявляють, що бойові навчання в заповіднику тягнуть за собою відповідальність за статтею 252 Кримінального кодексу України.

"Така діяльність також є порушенням інших законодавчих норм – не лише природоохоронних. Адже акт на право постійного користування земельними ділянками заповідника із відповідним цільовим призначенням належить дирекції біосферного заповідника, – заявляє організація. –

Стороння діяльність державних органів тут є самозахопленням території, нецільовим її використанням і головне – це здійснюється за бюджетні кошти, а, отже, має ознаки корупції".

"У травні та листопаді 2017 році Міноборони двічі провело стрільби по території біосферного заповідника на острові Тендра, хоча військовий полігон розташовано в межах незаповідної частини острова, – коментує Експрес-онлайн Ольга Уманець, кандидат біологічних наук, в.о. заступника директора з науково-дослідної роботи Чорноморського біосферного заповідника НАНУ. –

Після навчань на острові утворилися великі ями, деякі ділянки постраждали від пожежі. Стріляли також по затоці. А зараз ми отримали інформацію, що у квітні знову плануються стрільби. Ми не розуміємо, чому Міністерство оборони гатить саме по заповідних територіях, нищачи їх".

За даними організації, наступний обстріл території заповідника запланований на 18-20 квітня 2018 року.

"Українська правда. Життя" надіслала запит з проханням прокоментувати ситуацію до Міністерства оборони України.

Випробовування провели у заповідній зоні Чорноморського біосферного заповідника, території з найбільш суворим охоронним режимом, який існує в природоохоронному законодавстві України, пояснює ЕПЛ.

У 1984 заповідник першим з усіх в СРСР взяли під охорону ЮНЕСКО.

Охоронний режим заповідної зони забороняє навіть причалювати до її берегів та знаходитись фізичним особам (крім працівників заповідника).

Крім того, вся територія Тендрівської затоки, що оточує косу, входить до переліку водно-болотних угідь міжнародного значення та Смарагдової мережі Європи.

Саме сюди на зимівлю прилітають сотні тисяч водоплавних птахів з північної Європи.

Зокрема, Тендрівська затока є місцем зимівлі двох глобально уразливих видів – черні білоокої (Aythya nyroca) та казарки червоноволої (Rufibrenta ruficollis).

Названі види є глобально вразливими та охороняються на міжнародному рівні. Загальна чисельність популяції всіх птахів на зимівлі становить 450-700 тис. особин, що належать до 45 видів.