У Кабміні дослідили, що українці "ментально схильні" до кремацій

У 2017 році 61% померлих у столиці осіб були кремовані відповідно до їх волевиявлення.

Таку статистику озвучила начальник відділу комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку Ольга Божок в ефірі каналу "UA:Перший".

Вона розповіла про законопроект Кабінету Міністрів щодо удосконалення системи поховань в Україні.

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Чиновниця уточнила, що існує катастрофічна нестача місць для поховань. Зокрема, у великих містах.

"28 кладовищ в межах міста Києва офіційно носять статус закритих. Це означає, що поховати на цьому кладовищі людину можна лише якщо відбувається під поховання, тобто коли близький родич там вже похований", – зазначила вона.

Божок навела статистику, що у Києві у 2017 році 61% померлих були кремовані відповідно до їх волевиявлення: "Тобто більше половини, і з кожним роком ця цифра зростає, зростає, зростає".

Вона розповіла, що у Кабміні досліджували тему поховань і "виявилось, що ментально українці вже більш схиляються до кремації і ця тенденція з кожним роком зростає".

Однак, зазначила, що ця тенденція є у великих містах, а не на периферійній території України.

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"Можливо, просто через відсутність крематоріїв. На всю Україну їх лише три: у Києві, Харкові та Одесі. У цих трьої містах тенденція кремації зростає, але в інших містах... З тої ж самої Полтави везуть в Харків. Це просто дуже вартісне саме перевезення, – припустила Божок.

Є дуже багато людей у Дніпрі, Запоріжжі, які хочуть бути поховані шляхом кремації, але у них немає такої можливості, бо немає крематоріїв. Чому їх немає? Бо за законодавтвом вони можуть бути лише комунальної власності, тобто за кошти місцевих бюджетів, які не мають таких коштів".

Начальниця відділу комунального обслуговування Міністерства регіонального розвитку додала, що навіть Києву наразі не вистачає одного крематорію. І потрібно будувати другий, більш сучасний та нешкідливий для навколишнього середовища.

"Скрізь у світі крематорії приватні", – підсумувала вона.