Зробити християнську етику обов'язковою у школі просить Гриневич міськрада Львова

Міськрада Львова просить міністра освіти на науки Лілію Гриневич зробити християнську етику обов'язковим предметом у школі.

"Без духовного відродження суспільства на християнських цінностях неможливо мріяти про побудову суверенної, гуманної, цивілізованої правової держави", – йдеться у зверненні, прийнятому 19 квітня.

Фото Івана Савицького

Правдивість документу "Українській правді. Життя" підтвердила депутатка від "Самопомочі" Юлія Хомчин, яка не голосувала за рішення.

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Зважаючи на "численні звернення релігійних організацій", місцеві депутати просять Гриневич:

Запровадити у всіх навчальних закладах "християнську етику" обов'язковим предметом

Формувати християнський світогляд при викладанні усіх християнських дисциплін, особливо природничого спрямування

Відновити обов'язкове викладання предмету "Релігієзнавство"

Запровадити у всіх навчальних закладах всіх рівнів акредитації спецкурси: "Християнська філософія", "Християнська психологія та педагогіка", "Християнська соціологія".

"Це не рішення ради, а звернення за ініціативою "Свободи", – розповіла Хомчин.

Ініціатор звернення депутат міськради від ВО "Свобода" Тарас Гупало не зміг пояснити ZAXID.NET чи справді мається на увазі запровадження християнської етики не лише у школах, але й у дитсадках, коледжах і ВНЗ.

Натомість прес-секретарка Львівської міської організації ВО "Свобода" Анна-Марія Задерецька уточнила, що мова йде лише про школи.

Звернення з проханням запровадження християнської етики як обов'язкового предмету підтримали представники усіх фракцій Львівської міськради (окрім БПП), що були присутні у залі під час вечірнього голосування, проте жодна фракція не проголосувала повним складом.

За проголосували шестеро депутатів "Свободи" (з восьми), п'ятеро з Громадянської позиції" (з шести), п'ятеро з "Народного контролю" (з шести), двоє з п'яти депутатів УКРОПу та двоє з чотирьох депутатів "Української галицької партії".

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Також за це звернення проголосував секретар міської ради Анатолій Забарило.

Найбільша у міськраді фракція "Самопомочі", що налічує 24 депутати, дала 15 голосів.

Жодного голосу не дала фракція БПП "Солідарність" – 9 з 10 її членів не були присутні у сесійній залі під час голосування, а один утримався.

Титульне фото: Вільне життя