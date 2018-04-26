Рівень злочинності під час перебування ромів на вокзалі навіть знизився – поліція Києва

Масове перебування осіб ромської національності з 15 по 18 квітня 2018 року на Центральному залізничному вокзалі міста Києва не підвищувало рівня злочинності.

Про це повідомили "Українській правді. Життя" в управлінні інформаційно-аналітичної підтримки Головного управління Національної поліції в місті Києві у відповідь на офіційний запит.

Раніше у соцмережах кияни активно обурювалися з приводу перебування на залізничному вокзалі великої кількості осіб ромської національності.

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Ці люди приїздили у столицю на провідну (поминальну) неділю, й залишилися у столиці на тиждень.

Деякі кияни в своїх постах стверджували, що ці люди вдавалися до крадіжок. Причому не тільки на території вокзалу, але й в інших районах міста.

Нацполіція Києва спростовує такі ствердження та наводить офіційні дані щодо кількості бійок, крадіжок та пограбувань, які сталися з 15 по 18 квітня 2018 року на території Центрального залізничного вокзалу та загалом у місті.

Так у цей період з вокзалу на лінію "102" з повідомленнями про правопорушення дзвонили 63 рази. А у період з 9 по 14 квітня 2018 року таких викликів було 178.

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На вокзалі за час перебування там ромів було зафіксовано один грабіж та 16 крадіжок. При цьому тижнем раніше грабіж теж був здійснений лише один, а крадіжок аж 25.

Загалом по місту Києву із 9 по 18 квітня 2018 року було зареєстровано 63 пограбування та 1436 крадіжок.

"Українська правда. Життя"