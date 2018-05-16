Для 1 класу цьогоріч надрукують 4 млн підручників. Подивитись макети

З 14 по 23 травня усі охочі можуть подивитися з оригінал-макетами підручників для 1-го класу, які ВИСТАВЛЕНІ НА САЙТІ.

Загалом у 2018 році для першачків держава надрукує більше 4 мільйонів підручників вартістю майже 200 тисяч гривень, повідомляє прес-служба МОН.

Крім підручників "Українська мова. Буквар" для 1-го класу друкуватимуть: Реклама:

підручники з математики

іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська)

інтегрованих курсів "Я досліджую світ" та "Мистецтво"

підручники "Українська мова" для шкіл з навчанням мовами національних громад

букварі мовами національних громад.

Повний перелік навчальних предметів та назв підручників, з яких проводитимуть конкурсний відбір проектів підручників для 1 класу закладів освіти

Ці підручники написані на базі нового Державного стандарту.

На конкурс з відбору україномовних букварів подалося 19 проектів, з яких 18 пройшли експертну оцінку і вже запропоновані на вибір школам.

Два з них – це букварі, матеріали з яких проходили впродовж року апробацію в 100 пілотних школах всієї України.

Школи можуть ознайомитися з макетами на сайті і мають вибрати підручники та їхню кількість, і подати через електронну Державну інформаційну систему освіти (ІТС "ДІСО").

Для цього розробили спеціальний модуль, який має забезпечити прозоре формування результатів конкурсного вибору.

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Узагальнена інформація про назви підручників та їхню кількість, яку заклад освіти внесе в систему, за ланцюжком "заклад освіти – район (місто, ОТГ) – область" потрапляє в єдину базу даних. Паралельно заклади освіти подають паперові копії даних, які автоматично видруковують з системи.

Планують, що видавництва, підручники яких набрали більше 40 тисяч заявок, розпочнуть їх друк за держані кошти в кінці червня-на початку липня.

Ті підручники, які школи оберуть у межах від 20 000 до 40 000 заяв, можуть надрукувати на умовах співфінансування (видавництва зможуть дофінансовувати різницю між встановленою державою ціною та собівартістю за власний рахунок).

У серпні має розпочатися розвезення підручників для 1-го класу по областях.

Інститут модернізації змісту освіти вже оголосив на Prozzoro тендер для визначення перевізників.