Вічний олівець і папір з опалого листя – найкращі українські стартапи

16 травня у Києві обирали найперспективніші стартапи. За звання найкращих у фіналі змагалися 33 команди молодих винахідників та учених з усієї України.

Спеціалісти та студенти Харківського авіаційного інституту представили освітній портал, який дозволяє навчальним закладам і дитсадкам створювати свої сайти, де можна додавати функції розкладу уроків, дзвоників, ведення щоденників, заповнювання табелів тощо.

Вони перемогли у номінації "Соціально спрямовані інновації".

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Команда Вінницького національного аграрного університету розробила млин, який подрібнює матеріал до в 5 разів тоншого за людську волосину розміру.

Подрібнені ним ліки організм засвоює не за кілька годин, як при звичайному подрібненні, а максимум за годину.

Цей вібраційний млин для механоактивації сипкого матеріалу переміг у номінації "Економічно спрямовані інновації".

"Українська правда. Життя" поспілкувалася з кількома іншими учасниками конкурсу, які представили не менш цікаві винаходи.

ПАПІР ІЗ ОПАЛОГО ЛИСТЯ

11-класник Валентин Фречка із Закарпатського села Сокирниця винайшов спосіб переробки опалого листя на папір.

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Валентин Фречка із Закарпатського села Сокирниця винайшов спосіб переробки опалого листя на папір

Валентин – член Малої академії наук України.

– Останній період я розумів, що треба робити щось цікаве. І почав шукати ідеї. Перше, що прийшло у голову – виготовляти папір з соломи, але мені сказали, що це не цікаво і не інноваційно. Тому я випробував листя і отримав класні результати, – пояснює Валентин.

Виготовляється папір так: листя збирають, потім варять, виділяють целюлозу і формують паперовий аркуш.

Він доволі міцний. На такому папері можна писати, малювати, друкувати. З нього можна виготовляти пакувальну продукцію чи еко-пакети.

На такому папері можна писати, малювати, друкувати

Таке виробництво безвідходне, бо у ньому використовують целюлозу, лігнін, що міститься в клітинах рослинних відходів і застосовується для виготовлення паливних брикетів, й каніфоль у якості клею.

Залишки спалюють і отримують золу як добриво.

Ця розробка дозволяє вирішити одразу кілька проблем: зменшити вирубку дерев, утилізувати опале листя і здешевити вітчизняне виробництво паперу.

– З розробкою мені ніхто не допомагав, все робив сам. Сам в Україні і сам у всьому світі, – розповідає випускник.

Наразі за цей проект Валентин здобув три золоті медалі на трьох олімпіадах і гран-прі на Міжнародній олімпіаді у Кенії.

У майбутньому хлопець планує представити свою розробку в США на "Олімпіаді геніїв". Каже, якщо здобуде золото, залишиться там вчитися, а потім повернеться працювати в Україну.

– Там треба здобувати освіту, а просвітляти тут, – каже Валентин.

"ВІЧНА" КАНЦЕЛЯРІЯ

Київські 11-класники Катя Михалко, Микита Владикін і студент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Євген Шило 9 місяців тому почали роботу над "вічною" канцелярією під брендом NUKA.

Їм вдалося створити олівець, який ніколи не закінчується і не затуплюється, і водонепроникний блокнот, який неможливо порвати і можна переписувати безкінечну кількість разів.

Писати у блокноті можна звичайною ручкою. Коли записи вже неактуальні, їх можна стерти за допомогою звичайного антисептику для рук.

Папір блокноту виготовлений із пластику.

Другий продукт команди – вічний олівець – ніколи не затупиться і не закінчиться, адже його наконечник юні винахідники зробили із особливого сплаву металу.

Під час контакту із будь-яким папером він окислюється, за рахунок чого пише як звичайний грифельний олівець.

Крім того, його легко можна прикріпити на блокнот магнітом.

– Ми хотіли створити власний бізнес. Обрали напрям канцелярії, бо дуже любимо її.

Була ідея відкрити свій магазин, де продавали б креативні товари. Але ми не думали робити свій блокнот, хотіли лише перепродавати, – розповідає Катя.

Потім натрапили на цікаві матеріали, які зараз використовують для упаковки, але не для письма. Дізналися про їх незвичні властивості, що їх можна переписувати, та створили блокнот.

Команда придумала нову модель використання: взяла матеріали, які використовують в інших сферах, і вдосконалила їх.

– Багато людей нам допомагали: хтось консультував нас з приводу виробництва, хтось – щодо бізнес-моделі. Але сам прототип продукту – повністю наша ідея, – ділиться Микита.

NUKA створила олівець, який ніколи не закінчується і не затуплюється, і водонепроникний блокнот, який неможливо порвати і можна переписувати безкінечну кількість разів

Нещодавно NUKA перемогла у найбільшій IT-конференції України iForum і отримала від інвестора акселератора Biosphere StartUp Platform фінансування $ 20 тисяч на подальший розвиток бізнесу і вихід на Kickstarter.

Продаж продукції розпочнеться в кінці серпня.

Перед цим 10 лімітованих блокнотів і олівців полетять на повітряній кулі у стратосферу.

Потім комплекти канцелярії команда розіграє між своїми підписниками у Facebook і Instagram.

ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ EVENTYR ДЛЯ ТОРГОВИХ ЦЕНТРІВ

Студент Харківського національного університету радіолектроніки Данила Слупський вже рік працює з доповненою реальністю.

На форумі він представив інтеграцію доповненої реальності в торгово-розважальних центрах.

Розроблена ним AR-платформа дозволяє створити віртуальну навігацію для торгових центрів:

– Наразі постійно відкриваються нові ТРЦ, люди переїжджають на нові місця. Ми пропонуємо їм скористатися навігацією. Це плюс і для бізнесу – очевидно, що клієнт швидше принесе гроші у торговий центр, де можна скористатися такою функцією, – розповідає Данила.

AR-платформа також пропонує і більш універсальний варіант – розміщення реклами магазинів у віртуальній реальності. Це дозволить назавжди позбутися роздрукованих банерів.

За її допомогою можна відтворювати різноманітний інтерактивний контент.

Наприклад, розмістити віртуальний телевізор або створити 3D-модель у кінотеатрі, замінить фігури акторів і дозволить набагато дешевше і якісніше виконувати промоушн фільму.

– Насправді все обмежується фантазією. Це може бути як реклама у кінотеатрі, так і меню у ресторані, коли ви зможете подивитися на страву, яку хочете замовити,прямо перед собою на столі.

Рекламна платформа доповненої реальності Eventyr зайняла третє місце у номінації "Економічно спрямованих інновацій".

ЕКОТАРА З ТЕРМОСТІЙКИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Молоді науковці Сумського національного аграрного університету розробили екологічно чисту термостійку біорозкладувальну тару, у якій можна не лише заварювати чай, а й навіть випікати.

Молоді науковці СНАУ розробили екологічно чисту термостійку біорозкладувальну тару, у якій можна не лише заварювати чай, а й навіть випікати

Вона складається із харчових компонентів білкової і вуглеводної природи, із яких можна приготувати й інші продукти.

Сумська команда висушила цю тару до рівня вологи 3,5%, тому по суті вона законсервована і не пропадає.

– Ми застосували таке поєднання і особливий прийом обробки, щоб отримати формулу продукту, який буде і термостабільний, і міцний, і достатньо універсальний, щоб його можна було використовувати як форму для випікання, зберігання масла, спиртових продуктів, – пояснив біотехнолог, доцент кафедри технології харчування СНАУ Дмитро Бидюк, який очолює команду.

Сумська команда висушила цю тару до рівня вологи 3,5%, тому по суті вона законсервована і не пропадає

Термостійкі структури Дмитро вивчає близько року. Півроку тому у нього з'явилась ідея створення такої тари.

У майбутньому науковці хочуть глазурувати внутрішні поверхні тари сиропами і висушувати їх, так що можна буде отримати гарячий напій, маючи лише окріп.

У конкурсі стартапів команда здобула друге місце у номінації "Економічно спрямовані інновації".

Титульне фото Rawpixel / Depositphotos