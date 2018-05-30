При народженні дитини кожна родина отримуватиме "бейбі-бокси". Коли?

З 1 вересня 2018 року при народженні дитини кожна родина буде отримувати від держави спеціальний дитячий набір "бейбі-бокс".
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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"У світі називають "бейбі-бокс", у нас це буде "пакунок малюка". Він буде додатково до грошових виплат при народженні дитини. Це і превенція ранньої дитячої смертності, і попередження бідності", – зазначає заступниця міністра соціальної політики Олександра Чуркіна.
За її словами, у "пакунку малюка" будуть пелюшки, підгузки, все те, що має бути: що дитині треба вдягнути у перші кілька місяців, все, що має дбати про шкіру дитини: олійки, присипки.
Там є іграшки і спеціальний матрац, бо в деяких випадках ці пакунки можна використовувати як люльку для дитини, як це роблять в інших країнах.
Орієнтовна вартість пакунку – 5000 гривень.
Пакунок видаватимуть у пологових будинках.
Виглядатиме він так:
До кінця 2018 року Міністерство соціальної політики України планує закупити "пакунки малюка" на близько 0,5 млрд гривень, повідомила Чуркіна агентству "Інтерфакс-Україна".
В Україні щороку народжується близько 400 тисяч дітей.
"Бейбі-бокси" придумали у Фінляндії ще в 1938 році.
Раніше приклад фінів частково вирішили наслідувати в Івано-Франківську.