Як уникнути 6 типових помилок при подачі електронних документів у виші – МОН

5

Цього року сільський коефіцієнт діє лише для вступників, які зареєстровані в селах не менше 2 років до подання заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах на території сіл.

Цей коефіцієнт не поширюється на селища міського типу.

На сьогодні в Єдиній державна електронна база з питань освіти відсутня можливість видалення/редагування довідки про реєстрацію у сільській місцевості.

Тобто, перед її завантаженням вступнику треба переконатися, що вона відповідає встановленому зразку (Додаток №13 до постанови від 2 березня 2016 р. № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру")

Після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо, тому переконайтеся у її коректності до подання заяви.