Як уникнути 6 типових помилок при подачі електронних документів у виші – МОН

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31 травня 2018

Подача документів у електронному вигляді до вищого навчального закладу під час вступу – дуже зручна і корисна практика.

Фото vadimphoto1@gmail.com / Depositphotos

Втім, потрібно бути уважним, щоб не припуститися певних помилок.

Директорка підприємства-адміністратора електронної бази, через яку відбувається реєстрація електронних кабінетів вступників, Оксана Бєлік розповіла про топ-6 з них:

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(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)

Крім того, слід пам'ятати, що перший і останній дні реєстрації та подачі документів зазвичай є найбільш проблемними – система перевантажується через велику кількість одночасних звернень.

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Реєстрація триватиме з 2 липня до 18-ї години 25 липня (24 дні), а подання заяв – з 12 липня до 18-ї години 26 липня (13 днів).

Запитання щодо вступної кампанії можна написати на електронну адресу vstup2018@mon.gov.ua або ez@inforesurs.gov.ua.

У липні почнуть працювати гарячі телефонні лінії для вступників, а вже зараз на сайті МОН є розділ Вступна кампанія 2018, де розміщуються основні документи, новини, відповіді на поширені питання щодо вступу.


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