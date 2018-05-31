Як уникнути 6 типових помилок при подачі електронних документів у виші – МОН

Подача документів у електронному вигляді до вищого навчального закладу під час вступу – дуже зручна і корисна практика.
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Втім, потрібно бути уважним, щоб не припуститися певних помилок.
Директорка підприємства-адміністратора електронної бази, через яку відбувається реєстрація електронних кабінетів вступників, Оксана Бєлік розповіла про топ-6 з них:
(щоб переглянути всі, скористайтеся стрілочками)
Вступники намагаються реєструвати кабінет на неіснуючу або заборонену в Україні адресу електронної пошти.
Крім прямих заборон mail.ru, yandex.ru та інших, блокуються ресурси bk.ru, mail.ua, yandex.ua.
Також через неуважність вступники можуть плутати літери або цифри в адресі своєї скриньки.
Тому, по-перше, будьте максимально уважні під час заповнення форми, а, по-друге, використовуйте для реєстрації пошту, точно дозволену в Україні, наприклад ukr.net, i.ua, gmail.
Ще одна поширена ситуація – коли в шкільному атестаті та сертифікаті ЗНО не співпадають дані вступника: ПІБ та/або дата народження тощо.
Якщо в документах є такі розбіжності, то створити електронний кабінет неможливо.
Тобто вступнику варто заздалегідь порівняти дані у сертифікаті та атестаті.
У разі виявлення розбіжностей (помилок), одразу зверніться: якщо в атестаті – до школи, якщо в сертифікаті ЗНО – до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.
Якщо ви маєте пільги (спеціальні умови) для вступу, то скористатися ними можна тільки у разі подачі документів в паперовій формі.
У такому разі НЕ потрібно реєструвати електронний кабінет, звертайтеся до приймальної комісії вишу.
Подані через електронний кабінет заяви не розглядаються для вступу за пільгами.
Більше про це є в наказі МОН № 1378 від 13.10.2017 року "Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти".
У системі електронного вступу існують вимоги до формату та розміру фото і сканкопій документів, які завантажують вступники.
Будь ласка, перед завантаженням переконайтеся, що документи збережені в форматах JPG (JPEG, PNG), максимальний розмір кожного файлу – до 1 Мб.
Цього року сільський коефіцієнт діє лише для вступників, які зареєстровані в селах не менше 2 років до подання заяв про вступ та які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту в школах на території сіл.
Цей коефіцієнт не поширюється на селища міського типу.
На сьогодні в Єдиній державна електронна база з питань освіти відсутня можливість видалення/редагування довідки про реєстрацію у сільській місцевості.
Тобто, перед її завантаженням вступнику треба переконатися, що вона відповідає встановленому зразку (Додаток №13 до постанови від 2 березня 2016 р. № 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру")
Після подання першої заяви інформацію в кабінеті змінити неможливо, тому переконайтеся у її коректності до подання заяви.
Особливо уважним також варто бути під час вибору конкурсної пропозиції та встановленні пріоритетності заявам для вступу на бюджетні місця.
Адже, як було зазначено у попередньому пункті, після подання першої заяви нічого змінити неможливо.
Пам’ятайте, що на бюджет можливо подати не більше 7 заяв на максимум 4 спеціальності.
Кількість заяв, яку можна подати на навчання за контрактом, не обмежується.
Крім того, слід пам'ятати, що перший і останній дні реєстрації та подачі документів зазвичай є найбільш проблемними – система перевантажується через велику кількість одночасних звернень.
Реєстрація триватиме з 2 липня до 18-ї години 25 липня (24 дні), а подання заяв – з 12 липня до 18-ї години 26 липня (13 днів).
Запитання щодо вступної кампанії можна написати на електронну адресу vstup2018@mon.gov.ua або ez@inforesurs.gov.ua.
У липні почнуть працювати гарячі телефонні лінії для вступників, а вже зараз на сайті МОН є розділ Вступна кампанія 2018, де розміщуються основні документи, новини, відповіді на поширені питання щодо вступу.