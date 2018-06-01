Тест

Чи порушуєте ви права своєї дитини? ТЕСТ

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1 червня 2018

20 листопада – Всесвітній день дитини!

Цього дня, 30 років тому, ухвалили Конвенцію ООН з прав дитини. 

Ми як батьки, брати, сестри, бабусі чи дідусі, безперечно, любимо близьких нам дітей.

Але при цьому можемо навіть не усвідомлювати, що десь порушуємо їхні права. 

Тому "Українська правда. Життя" спільно з психологинею Мартою Приріз підготувала короткий практичний тест. Ви зможете перевірити, чи порушуєте права дитини, що поруч з вами, і отримати пояснення психолога, чому це шкодить неповнолітньому і що важливо для його розвитку.

Пам'ятайте: навіть низький результат не означатиме, що ви погані родичі. Він лише допоможе зрозуміти, на що вам варто звернути увагу.

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Коли дитина вередує, чи скажете ви: "Не будеш чемним – тебе забере поліція!", "Віддам в інтернат" чи "Забере бабай"?

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Дитина не хоче йти з дитмайданчика. Ви кажете:

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Дитина часто дістає від вас по попі?

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Одяг дитині ви:

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Дитина не хоче вчитися. Як ви її мотивуєте?

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Коли у дитини щось не виходить, як часто вона чує від вас: "Дай зроблю, нічого не можеш"?

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Вам не подобається, ким дитина хоче стати. Ви...

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Щоб зайти до дитячої кімнати, ви...

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Якщо дитина не доїдає страву з тарілки, ви…

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Дитина часто чує від вас: “Я краще знаю, як треба! Будеш робити, як я кажу”?

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Як часто ви скаржитесь на дитину іншим, коли вона з вами?

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Ви порівнюєте свою дитину з іншими при ній?

Всі фото: Depositphotos
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