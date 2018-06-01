Чи порушуєте ви права своєї дитини? ТЕСТ

20 листопада – Всесвітній день дитини!

Цього дня, 30 років тому, ухвалили Конвенцію ООН з прав дитини.

Ми як батьки, брати, сестри, бабусі чи дідусі, безперечно, любимо близьких нам дітей.

Але при цьому можемо навіть не усвідомлювати, що десь порушуємо їхні права.

Тому "Українська правда. Життя" спільно з психологинею Мартою Приріз підготувала короткий практичний тест. Ви зможете перевірити, чи порушуєте права дитини, що поруч з вами, і отримати пояснення психолога, чому це шкодить неповнолітньому і що важливо для його розвитку.

Пам'ятайте: навіть низький результат не означатиме, що ви погані родичі. Він лише допоможе зрозуміти, на що вам варто звернути увагу.