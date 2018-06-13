Мін'юст планує легалізувати громадянське партнерство для одностатевих пар

У плані дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини залишать запровадження в Україні цивільних партнерств.

Фото: 24tv.ua

Про це під час круглого столу в офісі Омбудсмана заявив Владислав Власюк, генеральний директор Директорату з прав людини, доступу до правосуддя та правової обізнаності Мін'юсту, повідомляє Центр інформації про права людини.

"Ми вважаємо, цей захід має бути в Плані дій, незважаючи на те, що ми отримали дуже багато звернень, у яких просили виключити його. Кабінет Міністрів має розробити законопроект та подати на розгляд Верховної Ради до IV кварталу 2019 року", – сказав він. Реклама:

Власюк додав, що захід у Плані дій сформульований як "легалізація зареєстрованого цивільного партнерства для різностатевих і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових прав, зокрема володіння, наслідування майна, утримання одного партнера іншим в разі непрацездатності та конституційного права не свідчити проти свого партнера".

Правозахисник ЛГБТ-центру "Наш світ" Андрій Кравчук заявив, що це принципове питання, яке "демонструє, в Україні – цінності Росії чи Європи".

"Якщо хочемо бути країною-учасницею ЄС, маємо вирішити, зокрема, це питання. Цивільні партнерства демонструють відданість принципам сучасної ліберальної демократії, що, зокрема, полягають у рівному захисті прав людини, незалежно від будь-яких ознак", – додав правозахисник.

Представник Спілки учасників бойових дій та АТО Михайло Сліпченко на круглому столі закликав "убезпечити від необдуманих кроків, які спрямовані на руйнування українських традиційних цінностей".

Під час своїх виступів він назвав представників ЛГБТ-спільноти "збоченцями".

Андрій Кравчук вказує, що реєстровані цивільні партнерства вирішать питання безправ’я під час спільного життя ЛГБТ-пар.

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"Тоді в державних установах не матимеш кожного разу пояснювати, хто з тобою.

Без легалізації цивільного партнерства не вирішуваними лишаються питання на спільне майно, яке люди набули за час спільного проживання, немає права розпоряджатись від імені партнера, права розпоряджатись банківськими рахунками, права на відвідування у лікарнях чи в’язницях, права не свідчити проти свого партнера", – пояснює Кравчук.

І додає, що цивільні партнерства особливо популярні у Франції. Вони там дешевші у порівнянні із шлюбами. 90% – це гетеросексуальні партнерства.