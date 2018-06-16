Як захистити себе і уникнути "сафарі": інструкція для тих, хто йде на Марш рівності

17 червня у столиці відбудеться КиївПрайд – Марш рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Він стартує о 9:00 від Національної опери і пройде центром Києва.

Охоронятимуть порядок близько 5000 правоохоронців.

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Втім, небезпека для учасників все ж є. Тому організатори Маршу підготували інструкцію з безпеки.

Київпрайд, 2016 рік

Вкрай важливо не запізнюватися!

Якщо бачите, що не встигаєте – краще не йдіть. Після оголошеного часу початку вас не пропустять через поліцейський кордон.

Приходьте на Марш заздалегідь, щоб уникнути черг при проходженні через кордон.

За допомогою звертайтесь до волонтерів у жовтих жилетках

На Марші будуть волонтери безпеки, яких можна впізнати за яскравими ЖОВТИМИ жилетками.

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Звертайтесь до них за будь-якою допомогою чи інформацією та беззаперечно дотримуйтесь їх вказівок.

Повідомляйте їм особисто про нестандартні чи небезпечні ситуації.

Волонтери можуть в цілях безпеки попросити показати вміст вашого рюкзака – будь ласка, зробіть це добровільно.

ЩО ВЗЯТИ З СОБОЮ?

Обов’язково:

Оригінал чи копію документу, що посвідчує особу (оригінал краще в кишені, на випадок, якщо рюкзак доведеться кинути).

Невеликий рюкзак, щоб руки були вільними. Краще нести рюкзак спереду – тоді тебе неможливо буде схопити ззаду.

1-2 маленькі пластикові пляшки з негазованою водою (краще втамовує спрагу, можна використовувати для вмивання. Увага! Не вмивайтесь, якщо до вас застосували газовий балончик ).

). Снек: енергетичний батончик, яблуко, трохи горіхів чи сухофруктів, шоколадні цукерки.

Гроші готівкою – для таксі, поповнення телефону і т. д.

Мобільний телефон має бути повністю заряджений і з грошима на рахунку.

Якщо приймаєш будь-які ліки – візьми препаратів на кілька прийомів.

Проста аптечка: бинт, серветки, антисептик, тощо.

Запиши номери таксі – 579, 220, 309, 838, 229, 764 тощо. У нагоді можуть стати мобільні додатки, наприклад Uklon, Uber та інші.

Запам’ятай чи запиши номери близьких в блокнот на випадок, якщо не зможеш скористатися власним мобільним, і потрібно буде зателефонувати в складній ситуації.

Карту міста (краще в електронному виді), навіть якщо це твоє рідне місто. Розклад руху транспорту.

3-4 жетони на метро або проїзний, навіть якщо не збираєшся ними користуватися.

Футболку, кепку чи іншу деталь одягу, щоб переодягтись після закінчення заходу – щоб тебе було важче впізнати і зробити відходи більш безпечними.

Рекомендовано:

Годинник з точним часом (якщо не буде можливості скористатися телефоном).

Блокнот і ручку

Сонцезахисний крем на водній основі (такий не затримує газ; нанести заздалегідь).

ЩО ЩЕ ЗРОБИТИ ПЕРЕД МАРШЕМ

Розкажи людині, що не йде на Марш та якій ти довіряєш, куди йдеш і попроси перевірити, чи все в порядку після.

Він/вона МАЄ знати, що робити, якщо з тобою немає зв'язку.

ОДЯГ ТА ВЗУТТЯ

Взуття – зручне, для бігу, яке закриває ноги (без підборів, сандалій, важких черевиків, шльопанців).

Одяг – такий, що максимально закриває тіло (захистить від сльозогінного газу чи при падінні). Уникай синтетики.

Не одягай речі (ДО чи ПІСЛЯ Маршу) з написами, слоганами, символами, за якими можна буде ідентифікувати твою причетність до Маршу.

Прапори та плакати можна діставати і розгортати, лише коли Ви в колоні Маршу.

Візьми головний убір – він захистить від спеки і допоможе зробити тебе менш упізнаваним. Краще обрати комфортний і непримітний одяг.

Не забудь одягти спідню білизну (на випадок, якщо доведеться зняти пошкоджений верхній одяг – таке траплялось!).

Уникай великих сережок, нашийних прикрас, шарфів і краваток – будь чого, за що тебе легко ухопити.

Організатори також попереджають, що людей напідпитку або в стані наркотичного сп’яніння не допустять на Марш, це вважатимуть провокацією.

Не вживайте напередодні, це критично збільшує для вас ризики на марші.

МАРШ: ЩО СЛІД РОБИТИ?

Точно виконуй вказівки волонтерів і організаторів.

Бери до уваги всю отриману від волонтерів інформацію.

Дотримуйтесь дистанції між рядами і не розтягуйтесь – у випадку небезпеки ви із сусідами по колоні повинні взяти один одного під руки і зчепити руки на грудях – так нападникам не вдасться вирвати когось із вас із колони. Якщо у тебе намагаються вирвати прапор/плакат – не опирайся, краще віддай.

Не забувай дивитися по боках та стежити, що відбувається всередині колони.

Що б не відбувалося – не панікуй. Паніка небезпечніша за будь-яку іншу загрозу. Звернись за допомогою до волонтерів.

Паніка небезпечніша за будь-яку іншу загрозу. Звернись за допомогою до волонтерів. Приходь з позитивним настроєм та налаштовуйся на Прайд-атмосферу, але важливо пам'ятати - ми збираємося з певною правозахисною метою.

З повагою стався до поліції, преси та інших учасників Маршу.

Якщо несеш транспарант або плакат, пам'ятай, що швидше за все тебе будуть фотографувати і звертати на тебе увагу. Якщо ти цього не хочеш або фізично втомився їх нести – передай їх іншим.

Якщо до тебе звертається співробітник поліції – веди себе чемно. Вони зобов’язані представитися – запам'ятай, а краще запиши прізвище та звання.

Якщо представники поліції просять – назви себе, покажи документи.

Намагайся допомагати іншим учасникам.

МАРШ: ЧОГО НЕ СЛІД РОБИТИ

Спілкуватися з опонентами, реагувати на них словами чи жестами, провокувати їх. Взагалі НЕ звертай на них уваги.

звертай на них уваги. Покидати своє місце в колоні.

Робити пости в соцмережах (до, під час та після Маршу), вказуючи місце знаходження - краще вимкнути геолокацію перед заходом.

Маршу), вказуючи місце знаходження - краще вимкнути геолокацію перед заходом. Спілкуватися з поліцією, якщо до тебе не зверталися (крім випадків, коли треба покликати на допомогу).

Вживати алкоголь і палити під час Маршу.

Приносити з собою зброю, скло, гострі, колючі, ріжучі (приміром, ножі будь-якого розміру), вибухонебезпечні та інші заборонені предмети.

Сперечатися з поліцією, організаторами, волонтерами та іншими учасниками.

Закликати учасників діяти всупереч вказівкам організаторів.

Брати в руки будь-які предмети, що "прилетіли" з боку опонентів чи кидати щось у відповідь.

ПІСЛЯ МАРШУ

Завершення Маршу і відхід - найбільш критична точка!

Саме на відходах найчастіше відбуваються напади. Зберігай пильність!

Залишаючи місце Маршу, виконуй всі вказівки організаторів, волонтерів та співробітників поліції.

Не йди один. Зверніться до волонтерів за інструкціями щодо відходу – покидайте місце маршу тільки групами (до 10 чоловік), візьміть в "пару" представника протилежної статі.

Зверни увагу, чи не йде хтось за вами.

Якщо помітив стеження – не біжи. Зайди в публічне місце – кафе, банк, або магазин і попроси викликати поліцію, або виклич її сам (102 – поліція, 103 – швидка, 112 – номер екстреного виклику з мобільного). Якщо переслідувачі далеко і не зможуть піти за вами – можна сісти в громадський транспорт.

Уникай порожніх дворів, переходів, вузьких вуличок.

Якщо їдеш на метро – поміняй кілька ліній, напрямків і поїздів. Не стій біля краю платформи.

Якщо виходиш разом з більшістю (з метро чи автобуса) – не затримуйся біля виходу з метро/на зупинці. Намагайся змінити локацію якомога швидше.

Не ходи по центру міста або біля місця проведення заходу після Маршу – багато радикальних груп захочуть вийти на "сафарі" не під час акції, а після неї і шукатимуть учасників по фото і відео. Проведи решту дня удома або в іншому безпечному місці!

Якщо на тебе намагаються напасти – не вв’язуйся в конфлікт, не агресуй. Не давай збити себе з ніг. Не дозволяй ізолювати себе чи інших учасників. Клич на допомогу, проси нападників зупинитись.

Телефон юридичної приймальні УГСПЛ на час Маршу:

(044) 383 95 19, (094) 928 65 19 – юрист УГСПЛ