МОЗ просить перевірити протиправні дії співробітників "ОХМАТДИТу"

Міністерство охорони здоров'я України звернулося до правоохоронних органів з проханням провести перевірку можливих протиправних дій співробітників дитячої лікарні "ОХМАТДИТ" та вжити необхідних заходів.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

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Лист до Національної поліції, Національного антикорупційного бюро та Генеральної прокуратури надіслали 19 червня.

Підставою для такого звернення стали результати внутрішньої перевірки лікарні і відео, де мама розказує про хабарі в "ОХМАТДИТі", які начебто вимагав лікар, щоб влаштувати дитину на лікування.

Про це на УП.Життя писала Олександра Устінова з Центру протидії корупції.

"5 тисяч доларів мама хлопчика в конверті заносила лікарю, який "ніжкою відкривав шухляду і казав куди покласти гроші", – зазначила вона.

На відео мама розказує, що її сину збирали ці гроші усім світом, давали хто скільки міг – по 5, по 10 доларів. А лікар нагримав на неї і змусив принести "нормальними" купюрами.

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"Нормально – це по 100 доларів, щоб йому зручніше було рахувати.

Уявіть! Щоб лікарю було зручніше рахувати хабар, який він вимагав від мами хлопчика за влаштування на лікування.

Не просто хлопчика, а хвору на рак дитину, яка не змогла подолати страшну хворобу і померла", – писала у своїй колонці Устінова.

МОЗ закликає правоохоронні органи перевірити отримання неправомірної вигоди службовою особою "ОХМАТДИТу", зловживання службовим становищем та інші правопорушення.