Вперше за держкошт випустять підручники з англійської британських видавництв

Вперше в Україні за держкошт надрукують підручники з англійської мови британських видавництв.

Близько половини українських першачків цьогоріч отримають підручники Кембриджського університету та MM Publications, повідомляє прес-служба Міносвіти.

Макети цих підручників набрали близько половини голосів вчителів початкових класів та претендують на наклад у понад 180 тисяч примірників.

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З попередніми макетами цих підручників можна ознайомитись тут (макети ще можуть доопрацювати):

MM Publications

Кембридж

– Ми часто отримували закиди від учителів англійської мови, що вітчизняні підручники мають погану якість і не підходять для навчання сучасних дітей.

Нам вдалося вмовити 2 британських видавництва, що надавали матеріали для пілотування нового Держстандарту з англійської мови, увійти в партнерство з українським видавництвом та подати свій макет підручника на конкурс.

У результаті вони отримали голоси вчителів, що обрали їх для роботи в своїх класах.

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Так близько половини українських школярів, що вивчають англійську мову в першому класі, навчатимуться за підручниками британських видавництв, – розповіла Лілія Гриневич.

Решта вчителів, яких більша частина, обрала підручники українських авторів.

Лідером серед них є підручник автора Карпюк О. Д. За результатами голосування вчителів він набрав попередній наклад близько 170 тис примірників (увага, макет ще може бути доопрацьовано) .