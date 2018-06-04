"Перерізання горла" на дитячому святі: як бійці у формі привітали дітей в Енергодарі

До Дня захисту дітей у Енергодарі, що у Запорізькій області, відбулося представлення, у якому нібито взяли участь бійці спецпризначення.

Їх виступ зняли на відео і виклали у YouTube.

На ньому бійці нібито військової частини 3042 показують прийоми рукопашного бою з елементами ножового. На відео видно нашивки на рукавах.

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Один із бійців, здолавши противника, зімітував перерізання йому горла. У результаті цього на землю пролилася червона рідина, схожа на кров.

Увечері 4 червня це відео видалили. Але у Facebook збереглося відео з іншого ракурсу.

Міський голова Павло Музика у коментарі "УП.Життя" ситуацію пояснив так:

"Такий інцидент був, до мене зверталось багато батьків, чиї діти стали свідками ситуації.

Сьогодні була апаратна нарада, де розбирали причини.

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Відділ культури був організатором заходу, і, як вони мені пояснювали, це було для популяризації служби в армії, тому залучили бійців частини 3042.

Під час підготовки до свята бійців попереджували, щоб не було зброї, автоматів, пістолетів, щоб показували рукопашний бій і все.

За 15 хв до події провели інструктаж, а результат ми всі побачили.

Зараз відправили лист до керівництва частини з вимогою розібратися, хто таке допустив".

Начальник військової частини Ігор Рибак "УП. Життя" відповів, що "не уповноважений це коментувати".