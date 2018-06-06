У 2019 році жеребкування на вступ до 1-х класів не буде – Гриневич

6137
6 червня 2018

З 2019 року жеребкування на вступ до перших класів відмінять.

Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

Фото: Дивись. інфо

Ми з органами місцевого самоврядування створимо електронні реєстри, і у нас не буде жеребкування.

Реклама:

Цього року ми не могли цього зробити за браком часу.

Але так, як електронна черга є у дошкільні заклади, так буде організовано і вступ у перший клас, – заявила Гриневич.

Детільніше про цьогорічний вступ до першого класу читайте у статті:

ДІТИ З ОРЕНДОВАНИХ КВАРТИР І ШАНСИ НЕ ПОТРАПИТИ У ЖОДНУ ШКОЛУ – ПОЯСНЮЄМО ВСТУП У 1 КЛАС

А також у поясненнях співголови громадської організації "Батьки SOS":

ПРО "КРІПАЦТВО" ЗА ПРОПИСКОЮ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ В ПЕРШИЙ КЛАС

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 25
Здоров'я

11 міфів про народні методи лікування ГРВІ: як допомогти та не зашкодити дитині при застуді

Анна Бей
 3888
Здоров'я

"Боже, яке кончене": чому люди хейтять та як на це реагувати

Альона Павлюк
 10613
Здоров'я

Зігріваємося правильно: що робити, аби не застудитися після морозу

Сніжана Добромильська