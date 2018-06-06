У 2019 році жеребкування на вступ до 1-х класів не буде – Гриневич

З 2019 року жеребкування на вступ до перших класів відмінять.
Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.
|Фото: Дивись. інфо
– Ми з органами місцевого самоврядування створимо електронні реєстри, і у нас не буде жеребкування.
Реклама:
Цього року ми не могли цього зробити за браком часу.
Але так, як електронна черга є у дошкільні заклади, так буде організовано і вступ у перший клас, – заявила Гриневич.
Детільніше про цьогорічний вступ до першого класу читайте у статті:
ДІТИ З ОРЕНДОВАНИХ КВАРТИР І ШАНСИ НЕ ПОТРАПИТИ У ЖОДНУ ШКОЛУ – ПОЯСНЮЄМО ВСТУП У 1 КЛАС
А також у поясненнях співголови громадської організації "Батьки SOS":
ПРО "КРІПАЦТВО" ЗА ПРОПИСКОЮ, АБО ЩЕ РАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ В ПЕРШИЙ КЛАСРеклама: