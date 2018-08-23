"Тату, вставай! Тебе обікрали, хочуть вивезти речі, а хлопці не дають": як на Полтавщині ловили крадіїв

Село Бутенки – центр Бутенківської громади, до якої входить 12 сіл. Населення ОТГ – 4200 людей.



Бутенківці стали відомими на всю Україну тим, що завадили крадіям вивезти з гаража місцевого жителя інвентар та влаштували за ними погоню.

Фото: тижневик "Ехо"

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У ніч з 30 березня на 1 квітня 2018 року, у Вербну неділю, Микола Козар повертався додому на власному авто.

Побачив незнайомий велосипед у кюветі. Залишивши машину вдома, відправився пішки, аби ще раз на нього глянути.

Та велосипеда на місці вже не було. Дивна ситуація насторожила чоловіка.

Адже в ОТГ останнім часом почастішали крадіжки.

Щоб у селах, що входять до громади, було безпечніше, Бутенківська сільрада взяла на роботу двох "шерифів" (інспекторів з охорони громадського порядку).

Зліва: Василь Демченко, помічник голови громадського формування з охорони громадського порядку Бутенківської сільради. Справа: Роман Дорошенко, голова ГФ. Обидва - інспектори з охорони громадського порядку

Обидва – колишні співробітники поліції, знаються на законодавстві. Серед місцевих користуються авторитетом.

Чоловіки займаються профілактикою правопорушень та тісно співпрацюють з поліцією.

Потім у громаді створили "нічний патруль", куди входить 93 місцевих мешканці.

Чергують за графіком – по троє. Щоночі на власному транспорті об’їжджають села, стежать за громадським порядком, вишукують підозрілі авто та чужинців.

Однак коли злодії почали майже щоночі обкрадати бутенківців, чергувати виходили не лише ті, хто за графіком, а й інші жителі – охороняли виїзди з села, обходили вулиці. Домовилися повідомляти, якщо побачать щось підозріле. Створили так звану "сусідську варту".

Тож Микола Козар, побачивши, що велосипед зник, зателефонував товаришеві Олександру Омельченку.

Микола Козар та Олександр Омельченко (зліва направо)

Вдвох поїхали вздовж вулиці на мопеді (світло спеціально не вмикали), натрапили на арсенал електроприладів та іншого інвентарю, який просто неба лежав на траві поряд з двором місцевого мешканця.

Олександр увімкнув фари – біля паркану стояли троє незнайомців.

– На узбіччі лежали накрадені речі: бензопили, скати, мотокоси, – розповідає. – Я увімкнув світло. Двоє почали тікати городами.

Один відійшов убік і навів на нас щось схоже на вогнепальну зброю. Я вимкнув світло і від’їхав. А Микола почав кричати: "Стоять! Шо ви робите! Люди, виходьте!".

Незнайомець вистрелив у бік Миколи – не влучив, і навтьоки.

– По мені вистрелили, я – в кювет. Хтозна, що в них в голові. Набрав "102", а потім Скрильника (голову ОТГ – УП), – розповідає Микола Козар.

Пізніше правоохоронці знайдуть дріб у стовбурах дерев, що ростуть навпроти двору, який обкрадали.

А також дізнаються, що перед тим, як прийти до цього подвір'я, чоловіки вже побували у двох по тій же вулиці.

"Щось торохтіло неначе у дворі, але я подумав, що то потяг"

Микола Федь, житель Бутенків. Про те, що його гараж обкрадають, дізнався від сина

– Я нічого не чув, – розповідає Микола Федь, чий гараж обікрали невідомі. – Щось торохтіло неначе у дворі, але я подумав, що то потяг.

Поряд залізнична дорога, і коли йде потяг – все цокотить у кімнаті. Мабуть, вибрали якраз такий момент, щоб відкрити гараж.

Потім почули таке як вистріл. Жінка каже: "Може, то петарду хтось зірвав".

А тут дзвонить телефон. Син говорить: "Тату, вставай! Тебе обікрали, хочуть вивезти речі, а хлопці не дають.

Чоловік взяв мисливську рушницю, вийшов з хати та вистрелив у повітря, аби налякати злодіїв.

– Як подивився – там весь гараж винесений. Колеса з "Таврії" якраз "перезув". Поганенькі зимні й ті забрали. Це зараз вже смішно. А тоді в мене був просто шок.

У Миколи Федя є вівчарка. Та вона не допомогла.

– Ірма – агресивна породиста вівчарка. Але її чимось приглушили. Собака майже два дні була як кошеня.

Не гавкала, не їла, не пила. Була неначе паралізована. Зараз трохи вже відійшла, – розповідає.

На "дев’ятці" гналися за Mitsubishi Pajero

Син хазяїна подвір'я, куди навідалися злодії, колишній правоохоронець Ігор Федь, під’їхав до дому батька на своїй "дев’ятці", коли крадії розбіглися у різні боки.

Разом з Миколою Козарем поїхав селом у напрямку, куди побіг один з втікачів.

Ігор Федь, перший заступник голови Бутенківської ОТГ, колишній правоохоронець. У погоні за злодіями "спалив" щеплення на своєму ВАЗ-2109

– Побачили, що за стадіоном загорілися "стопи", і якась машина почала їхати до полтавської траси. Ми за нею. Доки ганялися – добре роздивилися. То був Mitsubishi Pajero, – розповідає Ігор Федь.

Карта Google

Далі – як у справжньому детективі. "Дев’ятка" гналася за джипом по трасі.

Втікач дорогою то вмикав, то вимикав світло, аби заплутати переслідувачів.

Потім намагався "зачаїтися" в селі Козуби, з’їхавши з траси. Та на одній з вулиць мешканці села все ж таки його знайшли.

Ігор Федь ввімкнув дальнє світло, взяв мисливську рушницю, вийшов з машини та попрямував до Pajero.

В цей час пролунав постріл – незнайомець вистрелив у бік Ігоря, влучив у машину, розвернувся та знову почав тікати.

Бутенківці продовжили переслідування, однак по дорозі водій "Лади" зрозумів, що його машина несправна.

– Мені прострелили передню частину авто. Доки ганявся за ним, спалив щеплення, з коробкою передач виникли проблеми. Все ж таки у нього "Mitsubishi Pajero"… – розповідає Ігор.

Чоловіки зрозуміли, що не зможуть наздогнати втікача, тому повернулися до села. Залишивши вдома зламане авто, Ігор разом з батьком та Олександром пішли слідами двох інших втікачів.

Припустили, що ті могли податися теж до полтавської траси. Туди й поїхали, цього разу вже на "Таврії" Миколи Федя.

Дорогою оглядали посадки, яри, де підозрювані могли б заховатися.

– Виїжджаємо на полтавську трасу, щоб подивитися під мостом. Бачимо: джип, за яким ми ганялися, їде на великій швидкості від моста на Полтаву.

Вже з номерами. Ми за ним. Але ж на "Таврії". Зрозуміло, що потужність не та… – розповідає Ігор.

В цей час правоохоронці з сектору реагування патрульної поліції (у народі – група швидкого реагування) були у Козубах – на місці, де підозрювані стріляли у машину Ігоря.

Бутенківці повідомили поліцейським, що по трасі у їхньому напрямку рухається Mitsubishi Pajero, щоб були насторожі.

Начальник Кобеляцького відділу поліції Володимир Федан говорить, що правоохоронці зреагували миттєво:

– Ця першоквітнева ситуація показала, наскільки добре, якщо в людей є наші телефони. Ми телефоном один одного координували. Можливо, завдяки цьому й вдалося затримати правопорушників.

Фото: тижневик "Ехо"

Зупинили правоохоронці автомобіль підозрюваних поблизу тих же Козубів. Через певний час на місце під’їхали й сільські мешканці.

– Усередині були троє чоловіків, які підозрюються у скоєнні ряду крадіжок на території Кобеляцького району.

Усі – мешканці Кіровоградської області, один з них уже судимий за майнові злочини.

В автомобілі, окрім викрадених речей, поліцейські знайшли зброю та речовину, схожу на наркотичну.

Чоловіків затримано у порядку статті 208-ї Кримінального процесуального кодексу України та оголошено про підозру у скоєнні грабежу, – заявив тоді начальник поліції Полтавської області Андрій Замахін.

Затримані порушники. 01.04.2018 Фото: Тижневик "Ехо"

Мешканці Бутенок розповідають, що поліцейські майже 5 годин чекали дозволу на обшук авто, де була зброя.

– Тому що бралася ухвала слідчого судді Октябрського суду міста Полтава. Щоб обшукати автомобіль з людьми, у яких є зброя, треба було брати ухвалу суду про дозвіл на проведення обшуку.

Як це можливо? Коли стоїш біля злочинців, у яких зброя в автомобілі, а ти чекаєш на ухвалу… – говорить Ігор.

За документом довелося їхати аж у Полтаву, це близько 50 кілометрів від місця події.

За словами юристки проекту "Шерифи для нових громад" Маргарити Плахотнюк, за статтею 234 Кримінального процесуального кодексу, обшук проводять на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого розташований орган досудового розслідування:

– Вони мали право за ч.3 статті 233 КПК України одразу проникнути до автомобіля та вилучити зброю і паралельно звертатися за ухвалою слідчого судді, оскільки існувала загроза життю та здоров’ю людей.

Однак, якщо б їм не вдалося отримати ухвалу судді протягом дня, результати обшуку не мали б юридичного значення в суді. Все обвинувачення розсипалося б.

***

– Воно все пройшло, як у кіні.

– Да. А потім їх випустили, щоб вони могли ще десь "почудить".

Так розповідають місцеві. Про те, що завдяки жителям села затримали організовану групу злочинців, повідомляли ряд всеукраїнських ЗМІ.

А от про те, що цю групу випустили під заставу через кілька днів після затримання, мало хто знає, крім самих бутенківців.

– У нас дуже гуманний процесуально-кримінальний кодекс. Вийшло, що це грабіж з проникненням групою осіб – стаття, по якій людей можуть випускати під заставу, – коментує Ігор Федь, який 12 років пропрацював у правоохоронних органах.

За ухвалами слідчої судді Октябрського суду міста Полтава, щодо трьох затриманих осіб застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб – до 07:00 31 травня 2018 року з можливістю внесення застави.

Двом, раніше не судимим, у розмірі 35 240 гривень. Третьому, який вже мав проблеми з законом – 70 480 гривень.

Усього – 105 тисяч 720 грн. Заставу за підозрюваних внесли – чоловіків випустили на волю.

Дізнавшись, що затриманих випустили, обурені жителі Бутенків на чолі з головою громади вирушили до прокуратури та головного поліцейського району.

Вимагали, аби затриманим повідомили про підозру у розбої та замаху на вбивство. Навіть обіцяли перекрити дорогу.

У прокуратурі сказали, що стаття "Розбій" виключається, адже підозрювані не нападали, а використовували зброю, щоб приховати свою діяльність.

Щодо замаху на вбивство, в прокуратурі завірили, що не мають жодних об’єктивних даних (результатів експертизи щодо зброї та дробу на момент прийняття ухвали не було), аби винести таку підозру.

Як прокоментував бутенківцям та місцевому виданню "Ехо" начальник Кобеляцького райвідділу Володимир Федан, за змінами до Кримінально-процесуального кодексу України експертизу поліція має призначати лише через суд.

До того ж, дріб виявили не в перший день. Тому процедура затягнулася.

Коли експертизи по зброї, дробу та речовині, знайденій в машині, були готові – чоловікові, який стріляв у людей, все ж повідомили про підозру у:

замаху на умисне вбивство з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення (ч. 2 ст. 15 п. 9 ч. 2 ст. 115)

незаконному поводженню зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 )

зберіганні наркотиків (ч. 1 ст. 309 КК України ).

Як розповіли жителі села, один із затриманих утік і зараз його розшукують.

За інформацією на сайті "Розшукові обліки УМВС", один з підозрюваних переховується з кінця травня.

Двоє інших, за ухвалами слідчої судді, зараз під домашнім арештом.

– Цього і слід було чекати, – говорить розчарований Микола Козар, який разом з односельцями ризикував власним життям, аби впіймати правопорушників.

За словами начальника Кобеляцького відділу поліції, справа до суду ще не дійшла.

Досудовим розслідуванням займається слідче управління ГУ Нацполіції у Полтавській області. За ухвалою слідчої судді від 25 травня, воно тривало до 1 серпня 2018 року.

У червні в Бутенках відкрили центр безпеки, де базується поліцейська станція. В планах – створення комунального підприємства з охорони та встановлення відеокамер.

Публікація підготовлена ​​в рамках проекту "Шерифи для нових громад" за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Міжнародного Фонду Чарльза Стюарта Мотта. Проект реалізується Благодійною організацією "Фонд милосердя та здоров'я" та Громадською організацією "Інформаційний ресурсний центр "Правовий простір".

Погляди, відображені у цьому матеріалі, належать його авторам і можуть не співпадати з думкою Міжнародного фонду "Відродження" та Міжнародного Фонду Ч.С. Мотта.