Повноцінна реформа освіти не торкнеться теперішніх 2-11 класів – Гриневич

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27 серпня 2018

Повноцінна реформа освіти не торкнеться теперішніх 2-11 класів через обмежені ресурси. Тобто наразі зміни відчують першачки та ті, хто прийде після них.

Фото alebloshka / Depositphotos

Це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповіла міністр освіти Лілія Гриневич.

"Це питання ресурсів людських і матеріальних", – зазначила Гриневич.

За її словами, якби були ресурси, можна було б почати реформувати не тільки перші класи, а починати одночасно п'ятий клас і запускати 3-річну старшу профільну школу – 10-й клас.

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"Тоді наша реформа йшла б значно швидшими темпами. Ми обрали найбільш м'який і повільний варіант – я це визнаю", – пояснила міністр освіти.

Можливо, колись ми прийдемо до стадії, коли Україна буде готова, матиме ресурси і прийняття суспільства, яке вимагатиме пришвидшити реформу – запровадити не тільки перший клас, але й старшу трирічну профільну школу і нову базову школу".

Утім, Гриневич розповіла, що наразі в школах запроваджують активні форми навчання.

"Це стало важливою темою, ми робимо доступними всі наші дистанційні курси для всіх педагогів, і вчителі різного рівня починають це впроваджувати", – розповіла вона.

Сьогодні у системі загальної середньої освіти майже 4 млн учнів і близько 450 тисячі вчителів.
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