Як по-новому оцінюватимуть першокласників – наказ МОН

Міністерство освіти і науки затвердило свідоцтво досягнень для учнів 1-х класів.

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Про це йдеться у наказі №924 від 20 серпня.

У свідоцтві досягнень, яке замінить табелі, буде зазначатися характеристика особистих досягнень учнів та оцінюватиметьмя активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з іншими учнями тощо.

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Таким чином учителі, які викладатимуть навчальні предмети у початковій школі даватимуть характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою:

має значні успіхи;

демонструє помітний прогрес;

досягає результату з допомогою вчителя;

ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.

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Перша частина свідоцтва заповнюється у жовтні, як проміжний, та у травні, як підсумковий звіт.

Друга – у травні. Вона містить оцінювання предметних компетентностей.

У першому класі оцінювання має описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього процесу в цілому, але не результату.