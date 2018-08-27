Що буде у першокласників замість табелів – наказ МОН

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27 серпня 2018

Міністерство освіти і науки затвердило свідоцтво досягнень для учнів 1-х класів.

Фото t.tomsickova / Depositphotos

Про це йдеться у наказі №924 від 20 серпня.

У свідоцтві досягнень, яке замінить табелі, буде зазначатися характеристика особистих досягнень учнів та оцінюватиметьмя активність дитини, самостійна робота на уроці, співпраця з іншими учнями тощо.

Таким чином учителі, які викладатимуть навчальні предмети у початковій школі даватимуть характеристику предметних компетентностей учня за чотирирівневою системою:

  • має значні успіхи;
  • демонструє помітний прогрес;
  • досягає результату з допомогою вчителя;
  • ще потребує уваги і допомоги у вивченні того чи іншого предмета.
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Перша частина свідоцтва заповнюється у жовтні, як проміжний, та у травні, як підсумковий звіт.

Друга – у травні. Вона містить оцінювання предметних компетентностей.

У першому класі оцінювання має описовий характер як рівня навчання, старанності та соціальної поведінки, так і предметів та освітнього процесу в цілому, але не результату.
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