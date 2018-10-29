"На дорогах немає жінок і чоловіків. Є водії". Як в Луцьку долають стереотипи

Лучанка Тетяна Могилецька кілька місяців тому створила громадську організацію "Я-водійка".
Як приватна інструкторка, протягом року вона посадила за кермо близько 200 дівчат.
Для неї водити авто – почуватися щасливою та впевненою. Саме цим Таня й ділиться з іншими.
|Автоінструкторка, засновниця ГО "Я-водійка" Тетяна Могилецька
Про стереотипи на дорогах та дискримінацію водійок жінка знає із власного досвіду, бо за кермом вже 19 років.
– Зараз ситуація значно краща, ніж була тоді. Але стереотипи нікуди не зникли, – розповідає Тетяна і додає, що саме це і надихнуло її на проект "Підвищення свідомості водійок та водіїв".
БІЛЬШЕ ВОДІЙОК – БЕЗПЕЧНІШЕ НА ДОРОГАХ
У минулому році Тетяна Могилецька вирішила повністю змінити своє життя. Саме тоді вона продала частку в рекламному бізнесі, яким займалася 17 років.
– Я подумала про створення своєї власної автошколи, але для того, щоб це зробити, потрібно було зрозуміти кухню зсередини, – розповідає жінка.
Вона пригадує, що прохання всьому її навчити, з яким вона звернулася до кількох чоловіків у різних автошколах, зустрічало здивування.
Але один чоловік – директор Володимир-Волинської автошколи, – таки взявся за її освіту, і Тетяна півроку пропрацювала у нього.
|Тетяна хотіла зрозуміти кухню автошколи зсередини
Вже тоді всі її знайомі знали, що вона навчатиме дівчат водінню, тому зацікавлених шукати не довелося.
Але от безпосередньо вчити виявилось складніше.
– В Україні існує прихована дискримінація водійок.
Суспільство, поширюючи стереотипи про те, як дівчата погано водять чи паркуються, стимулює небажання дівчат сідати за кермо.
Крім того, в сім`ях часто не підтримують їх бажання водити авто.
Могилецька зазначає, що не рідко чоловіки відкрито виступають проти того, щоб їх дружини ставали водійками. Наприклад, у здатність дружини кермувати автом не вірив чоловік лучанки Наталі.
– Мені здається, що чоловіки іноді бояться, аби жінки сідали за кермо, бо ми начебто відчуємо свободу дій та поїдемо від них.
Вони бояться втратити якусь свою ключову роль і включають певний контроль, – каже вона.
|Чоловік Наталі не вірив, щоб зможе сама їздити на авто
Жінка брала уроки в кількох інструкторів, але почала водити і впевнено почуватися за кермом, лише коли прийшла до Тетяни.
– Я маю водійські права з 2000-го року. Навчалась в трьох інструкторів, і нічого не вдавалося, – розповідає Наталя.
Каже, що відчула велику різницю, коли сіла за кермо поряд із жінкою.
– Водіння стало для мене справою набуття впевненості та вплинуло на інші сфери,– каже Наталя з посмішкою.
У мене діти, то я маю можливість залучити їх до більшої кількості гуртків, відвезти їх швидше, куди потрібно. Маршруткою не наїздишся багато.
Вже три місяці Наталя кермує самостійно, хоч до того боялася.
|Лучанка Наталя зі своїми доньками
Тетяна Могилецька переконана, що збільшення кількості водійок на дорогах призведе до підвищення безпеки дорожнього руху.
– Коли жінка сідає за кермо у неї з`являється впевненість та зосередженість.
На відміну від чоловіків, які часто поводяться дуже сміливо чи агресивно, не звертають уваги на інших водіїв, жінки обережніші та з повагою ставляться до інших.
Автоінструкторка тут же уточнює, що це, звісно, не про всіх чоловіків та жінок.
Взагалі Тетяна ратує за спростування будь-яких стереотипів на дорогах, бо це дуже заважає.
|Тетяна переконана, що збільшення кількості водійок на дорогах призведе до підвищення безпеки
Так, за її словами, водійки, які клеють на авто знак "туфельки", самі ж підживлюють негативне ставлення до себе.
– Я провела опитування і запитала хлопців та дівчат, як вони ставляться до цього знаку, – розповідає спеціалістка.
Чоловіки відповіли, що коли бачать такий автомобіль на дорогах, стараються його обминати десятою дорогою.
А дівчата пояснили, що це роблять для того, аби їх помічали і їм, мовляв, було трохи легше водити.
– На початку водіння дівчата настільки перелякані,та невпевнені в собі, що готові клеїти на свій автомобіль все що завгодно, аби тільки було трохи сміливіше їздити, – пояснює Таня.
І додає, що це більше шкодить, ніж йде на користь.
– Я проти цього знаку, бо на дорогах немає жінок і чоловіків. Є водії, – підкреслює інструкторка. – Важливо розуміти, що чоловік не може пропускати жінку за кермом лише тому, що вона – жінка і з нею потрібно поводитись обережніше.
НЕ ПРОСТО НАВЧАТИ ВОДІННЮ
Тетяна Могилецька налагодила комунікацію з автошколами міста.
Спочатку контакт знайти було складно, але тепер конкуренти часто запрошують її розповідати про водіння.
– Багато дівчат вже не йдуть брати уроки в інструкторів з автошкіл, а приходять прямо до мене.
Буває й таке, що самі ж чоловіки їх відправляють до мене.
|Тетяна Могилецька і її учениці Тетяна, Наталя і Оксана
Є ще одна важлива причина, чому дівчата хочуть навчатися саме з жінкою, – чоловіки-інструктори можуть собі дозволяти не завжди коректне ставлення до дівчат.
Про таку складну ситуацію розповідає одна із учениць Тетяни – Оксана. Вона давно мріяла сісти за кермо автомобіля. Також їй це було потрібно для роботи.
Дівчина два місяці брала уроки в автошколі, але водити не навчилася.
– Інструктор кричав на мене; розповідав, що не всі можуть їздити. Казав, що водіння, швидше за все, не для мене.
Він мені часто повторював, що інші дівчата навчаються краще, ніж я.
З його сторони не було пояснення, як правильно поводити себе на дорозі за кермом, а коли я про щось його запитувала, то чула у відповідь: "Ти ж за кермом. Я не знаю".
Дівчина каже, що в автошколі у неї не з`явилось розуміння, як правильно водити, а коли їй ще й прямо озвучили ціну за екзамен, то вона вирішила, що краще заплати за навчання з Танею.
|Оксана давно мріяла сісти за кермо автомобіля
Тетяна Могилецька вчить не лише жінок.
– Чимало чоловіків хотіли, щоб я навчала їх водінню. І я зробила виключення для своїх знайомих.
Певний час я думала, що паніка на дорозі – це теж переважно про жінок, піддаючись тим самим суспільним стереотипам, але виявляється, що чоловіки можуть панікувати не менше.
Зараз Могилецька мріє не просто навчати водінню, а створити центр підвищення майстерності водіїв.
Їй вже вдалося долучити до проекту інструкторів у Володимир-Волинському, Львові та Києві.
– Я дуже хочу, щоб у водіїв та водійок було більше усвідомлення за кермом, бо сьогодні ми бачимо багато аварій, неповаги і не можна сказати, що на дорогах безпечно.
Тетяна отримала невеликий грант від швейцарської агенції на проведення семінарів по підвищенню свідомості водіїв.
– Ми організовуємо зустрічі з поліцейськими, де вони розповідають про безпеку дорожнього руху. Кожного разу в дівчат багато питань. Я думаю, це лише початок.
Аріна Крапка, спеціально для УП.Життя