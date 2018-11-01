Veteran Hub: у Києві відкрили центр для ветеранів АТО та їх близьких

У Києві відкрили Veteran Hub – перший відкритий простір для ветеранів та громадських організацій, що працюють у сфері ветеранських справ.

Його можна знайти на 20-му поверсі телецентру "Олівець".

Veteran Hub – це адміністративний центр для надання послуг із соціальної, психологічної, юридичної підтримки, а також – освітня платформа для важливих заходів.

Він створений задля централізованого надання послуг ветеранам, працівникам сектору безпеки (поліції та рятувальникам), їх рідним та близьким, членам родин військових, зниклих без вісти, заручників, загиблих, а також для підтримки процесу їх інтеграції у цивільне життя.

Працюватиме з 10:00 до 22:00 щодня без вихідних.

Для отримання послуг потрібно особисто звернутися до Veteran Hub.

Проте вже незабаром з’явиться можливість реєстрації через єдину Електронну систему.

Спершу відвідувач проходить первинну реєстрацію на першому поверсі, де вказує свої контактні дані.

А на 20-му поверсі його зустрічають первинні консультанти, які залежно від запиту скеровують його до тієї організації, яка може задовольнити його запит.

У Veteran Hub будуть регулярно відбуватись освітні заходи. У майбутніх планах Veteran Hub відкриття тренувального центру, мобільних офісів та представництв у регіонах.

Наразі Veteran Hub об’єднав сім різних громадських організацій.

Проводить індивідуальні психологічні консультації та колективні групи підтримки різної тематики та спрямування.

Допомагає у професійній орієнтації, працевлаштуванні – оформленні резюме, підготовці до співбесід та контактів з роботодавцями.

Також команда центру надаватиме бізнес-консультації.

Допомагатиме у боротьбі із посттравматичним стресовим розладом та іншими травмами, які були отримані внаслідок бойових дій, використовуючи потужний зв’язок людини та собаки.

Собаки-терапевти будуть повноцінними членами команди проекту і працюватимуть щодня в просторі Veteran Hub.

Надаватиме юридичну підтримку.

Інформацію про права та гарантії, передбачені законодавством, місцевими програмами; консультації щодо оформлення документів.

Допомагатиме з представництвом у судах щодо окремих видів справ, пов’язаних із захистом прав та відстоюванням інтересів, коли другою стороною є держава.

В просторі Veteran Hub також працюватиме гаряча лінія "Юридичної сотні".

Надаватиме юридичні послуги, допомагатиме в оформленні статусів зниклого безвісти чи полоненого, проводитиме індивідуальні психологічні консультації.

ГО "Добровольці"

Проводитиме консультації з отримання статусу учасника бойових дій регіонального рівня; консультації з отримання статусу інваліда війни, консультації для родин загиблих з отримання статусу члена сім'ї загиблого.

Допомагатиме у підготовці документів для оформлення соціальних статусів, виплат від держави (свідчення, заяви, клопотання, пошук свідків).

Допомагатиме готувати позови та супровід у суді з питань соціального захисту бійців та членів їх родин.

Консультанти супроводжуватимуть оформлення пільг в органах державної влади (добровольців та їх родин).

Фахівці ГО консультуватимуть щодо отримання вищої освіти.

Проводитиме індивідуальні консультації психолога та психіатра.

Надаватиме послуги з мирного вирішення суперечок та конфліктних ситуацій у сім’ї.

"Veteran Hub – унікальна можливість розвитку для сфери ветеранських справ в Україні. Ми об'єднали приклади найкращого досвіду останніх років та створили гідні умови для співпраці лідерів у ветеранській сфері. Саме тут громадські послуги стають доступними для ветеранів, їх рідних та близьких", – каже голова Veteran Hub Івона Костина.

За статистикою Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО, у Києві проживають 22 549 ветеранів війни на Донбасі, а в Київській області – 17 671.

411 з них мають інвалідність, отриману внаслідок військових дій.