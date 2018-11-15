Страшна правда. Що ви не знали про боротьбу з тютюнопалінням у світі

В Україні заборонили куріння в кафе, барах і ресторанах, рекламу та спонсорство тютюнових виробів, впровадили попередження на пачках сигарет та підвищили акцизи.

Але головним досягненням активістів можна вважати скорочення споживання тютюнових виробів внаслідок ухвалених законодавчих норм.

Усе це завжди супроводжується потужною протидією з боку тютюнової індустрії, яка намагається нав’язати міфи щодо надмірності українських законів у сфері контролю над тютюном.

Мовляв, громадські активісти вигадують норми, яких немає ніде в світі.

Насправді ж заходи, які втілювалися в Україні, базуються на кращих міжнародних практиках і Рамковій конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ), яку Україна ратифікувала 10 років тому.

У світі є чимало практик з обмеження вживання тютюну, про які українці можливо навіть не чули. У Міжнародний день відмови від паління (No Smoking Day), який відзначається щорічно в третій четвер листопада, пропонуємо з ними ознайомитися.

ОФОРМЛЕННЯ СИГАРЕТНОЇ ПАЧКИ

Ще в листопаді 2011 року сенат Австралії ухвалив закон, який уніфікував сигаретну пачку та заборонив розміщення на ній сигаретних брендів. Таке нововведення позбавляло можливості використовувати пачку як рекламний інструмент.

Тютюнові компанії намагалися оскаржити це у суді, але програли.

Отож, 1 грудня 2012 року в Австралії встановлено вимогу про використання однотипної упаковки для тютюнових виробів.

1 грудня 2012 року в Австралії встановлено вимогу про використання

не брендованої однотипної упаковки для тютюнових виробів.

Фото mpk732.wordpress.com

Упаковка не може містити таких атрибутів бренду, як фірмові кольори, логотипи і елементи дизайну, повинна мати стандартний формат та форму.

За вимогами сигаретна пачка обов’язково повинна бути зелено-оливкового кольору. А 75% її титульної і 90% зворотної сторони мають містити інформацію про шкоду куріння та зображення, що ілюструє його наслідки.

Введення однотипного дизайну для сигаретних пачок всіх брендів, як свідчить дослідження, проведене австралійськими вченими, відлякує частину курців і збільшує серед них число тих, хто подумує відмовитися від куріння.

Введення однотипного дизайну для сигаретних пачок всіх брендів, як свідчить

дослідження відлякує частину курців і збільшує число тих, хто кидає палити.

Фото joyreactor.cc

Такий підхід до оформлення сигаретної пачки найбільше впливає на тих, хто не почав курити.

Загалом Австралія була першою країною в світі, що запровадила суворі норми до оформлення пачок. Слідом за нею таке законодавство прийняли Франція (закон вступив у силу в травні 2016 року) та Великобританія (почне діяти в травні 2017 року).

Такі країни як Туреччина, Канада, Норвегія та Індія публічно висловилися про ухвалення відповідного законодавства вже найближчим часом.

Загалом, в Таїланді попередження займають 85% площі усієї пачки, в Уругваї − 80%, в Канаді − 75%, у Непалі − 75%, в Туреччині − 65%, а в Україні лише 50%.

Світ запроваджує більш суворі норми до оформлення пачок.

Фото www.theatlantic.com

ЗАБОРОНА СЦЕН ТЮТЮНОПАЛІННЯ НА ТЕЛЕБАЧЕННІ

У січні 2008 року в Туреччині прийнято закон, яким заборонено показувати тютюнові вироби на телебаченні.

На практиці, якщо протягом трансляції фільму або іншої телепрограми є сцена з курінням, то сигарети в кадрі розмивають.

Таке правило зумовлено перш за все тим, щоб куріння сигарет не пропагувалося.

Заборона показувати сигарети по телебаченню спрямована на протидію

пропаганди та нав’язування стереотипу про "нормальність" куріння.

Фото Subbotina/Depositphotos

Особливо це важливо з точки зору необхідності захисту дітей та підлітків від нав’язування стереотипу про "нормальність" куріння.

Штрафи за порушення цієї норми досить суттєві. Наприклад, для регіонального телеканалу штраф становить від 1700 до 3400 доларів, а для національного телеканалу від 3400 до 17000 доларів.

ЗАБОРОНА ВИКЛАДКИ СИГАРЕТ У МІСЦЯХ ПРОДАЖУ

Ісландія стала першою країною, яка у 2001 році заборонила видиме розміщення сигаретних пачок на вітринах. У місцях продажу сигарети заборонено виставляти на вітрини, при цьому пачки повинні зберігатися в закритих контейнерах, аби вони були невидимі для покупців.

Така заборона призвела до суттєвого зниження рівня споживання сигарет дітьми. За даними європейського опитування ESPAD, якщо в 1999 році курили (щонайменше раз на місяць) 28% ісландських підлітків, то 2011 році – 10%.

Працює ця норма досить просто: тютюнові вироби розміщуються на полицях за спеціальними ролетами чи дверцятами, які закривають пачки з сигаретами, або у спеціальних боксах над касами чи в інших місцях. Інформація про наявні тютюнові вироби міститься у формі чорно-білої таблиці визначеного формату та розміру на вітрині або біля каси із зазначенням цін тютюнових виробів.

Тютюнові вироби розміщуються на полицях за спеціальними ролетами

чи дверцятами, які закривають пачки з сигаретами.

Фото www.palmerharvey.co.uk

Тобто усе, що бачить покупець у місці продажу, це бокс чи ролет. Побачити ж сигаретні пачки у місці продажу можливо лише на прохання повнолітньої особи.

Першою країною в ЄС, яка запровадила таку заборону стала Ірландія. У цій країні з 1 липня 2009 року заборонено розміщувати пачки сигарет у місцях їх продажу. За порушення цієї заборони передбачено штраф у розмірі до 3 тисяч євро або тюремне ув'язнення на термін до шести місяців.

Заборона видимого розміщення пачок тютюнових виробів діє також в таких країнах: Великобританії, Норвегії, Фінляндії, Австралії, Новій Зеландії, Таїланді, Кенії, Непалі, Панамі та Канаді.

У Канаді, після заборони викладки сигарет, рівень куріння серед підлітків 15-19 років знизився з 22% у 2002-ому до 12% у 2011-ому році.

Подібні норми були запроваджені навіть у сусідніх з Україною державах. Так, заборонено видиме розміщення пачок тютюнових виробів з 1 червня 2014 року в Росії, а з 1 липня 2015 року подібна заборона діє в Білорусі.

Така ж ініціатива міститься у законопроекті №4030а.

У Росії та Білорусі заборонено видиме розміщення пачок тютюнових виробів.

Фото tut.by

ЗАБОРОНА ПАЛІННЯ У ВЛАСНІЙ КВАРТИРІ

1 липня 2014 року орган житлового господарства міста Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США) прийняв рішення, відповідно до якого всі будинки, що знаходяться у муніципальній власності, стають вільними від тютюнового диму.

Заборона поширюється як на територію будинку, так і на самі квартири та балкони. Близько 90% жителів одразу підписали додаткові угоди, в яких вони погодилися із цією нормою.

У штаті Каліфорнія є міста, які повністю заборонили куріння як в будинках муніципальної власності, так і в приватних будинках з двома або більше квартирами. Наприклад, така заборона діє в містах − Аламеда, Белмонт, Берклі, Комптон, Дейлі-Сіті та інших.

Заборона поширюється як на територію будинку, так і на самі квартири

та балкони. Фото PhanuwatNandee/Depositphotos

ЗАБОРОНА ПАЛІННЯ В ПРИСУТНОСТІ ДИТИНИ

В Італії заборонено тютюнопаління у присутності вагітних жінок і дітей. Штраф за куріння в громадських місцях в присутності дитини або вагітної жінки становить 500 євро.

Функції за дотримання цього закону покладено на карабінерів − італійську поліцію.

Така вимога викликана необхідністю захистити дітей від пасивного куріння, якому їх можуть піддавати батьки чи будь-хто інший, хто курить поруч з дитиною чи вагітною жінкою.

Необхідно захищати дітей від пасивного куріння, якому їх можуть піддавати

батьки чи будь-хто інший, хто курить поруч з дитиною чи вагітною жінкою.

Фото vchalup2/Depositphotos

ПРОДАЖ СИГАРЕТ ЗАБОРОНЕНО ВЗАГАЛІ

Бутан став першою та, поки єдиною, країною, де з 2004 року продаж тютюну та тютюнових виробів у будь-якій формі заборонено взагалі і всюди.

Тим, хто хотів би спробувати продавати тютюн або вироби з нього, доведеться сплатити 200 євро штрафу, а власників магазинів і готелів одразу позбавлять ліцензії.

Те ж стосується й іноземних громадян. Якщо іноземця впіймають на продажу тютюнових виробів громадянам Бутану, він буде звинувачений у контрабанді та притягнений до відповідальності.

А якщо комусь захочеться привезти тютюнові вироби для особистого вжитку, йому доведеться сплатити податок у розмірі 100%.

За словами очільників держави, стратегія уряду Бутану, спрямована на повне звільнення країни від тютюну, принесла позитивні результати. За таких умов люди легше припиняють куріння, сигарети майже неможливо дістати та й платити доводиться більше.

Фінляндія, Нова Зеландія, Ірландія та Шотландія оголосили "Кінець ери тютюну" (Tobacco Endgame) та планують зменшити поширеність вживання тютюну до 5%, а після цього перейти до повної ліквідації всіх форм вживання тютюну.

Швеція та Польща планують вжити подібні заходи.

Для зниження рівня куріння, в Україні громадські організації та лікарі ініціювали "Маніфест за майбутнє без тютюну".

Цей документ має зробити куріння непопулярним та неприйнятним у суспільстві. Ініціатори визначили 10 першочергових кроків в напрямку оголошення Tobacco Endgame.

Серед визначених громадськістю кроків та завдань – підвищення податків і цін, запровадження "небрендованої" упаковки сигарет, викорінення усіх форм тютюнової реклами, зокрема заборона викладки тютюнових виробів у місцях продажу, викорінення нелегальної торгівлі, запровадження допомоги з відмови від куріння тощо.

Тарас Шевченко, директор Центру демократії та верховенства права, керівник проекту "Київ без тютюнового диму"

Титульна світлина alptraum/Depositphotos