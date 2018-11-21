Чорна п'ятниця: як витратити гроші безпечно і з максимальною користю

Чорна п'ятниця прийшла до нас зі США.

Там продавці щороку влаштовують день шалених знижок у четверту п'ятницю листопада.

Для багатьох – це чудова можливість купити речі, які раніше собі не міг дозволити. Ще хтось – вирушає на полювання за новорічними подарунками.

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Водночас, Чорна п'ятниця – це спокуса витратитися на речі, які тобі насправді непотрібні, але продаються з хорошою знижкою.

Як не лишитися після шопінгу з пустим гаманцем – наш ТОП-порад для звичайного шопінгу та інтернет-покупок.

ЙДУ В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР

Напишіть список покупок

Це допоможе сфокусувати свою увагу і менше відволікатися на знижки. Уникайте купувати те, що не планували.

Встановіть чіткий бюджет

З'ясуйте, скільки готові витратити на покупки. Визначте скільки коштів маєте на шопінг та яку ви плануєте витратити максимальну суму.

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Купуйте подарунки та речі, які ви точно повинні будете купити пізніше

Подарунки вам так чи інакше доведеться купувати вже за тижнів два. Краще зробити це дешевше. Крім того, варто закупити те, що довго не псується – побутову хімію та предмети гігієни. Так вам справді вдасться заощадити.

"Забудьте" вдома кредитку

Якщо ви використовуватимете кредитку – є загроза того, що покупки на розпродажу вам обійдуться навіть дорожче, ніж звичайні. Витрачайте тільки ті кошти, які запланували заздалегідь.

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Відслідковуйте свої транзакції за допомогою мобільного банкінгу

Шахраї теж люблять Чорну п'ятницю. Будьте обачні під час розрахунків карткою.

Хочете уникнути черг і закупитися зі знижками просто з улюбленого дивана? Більшість інтернет-магазинів теж будуть влаштовувати розпродажі.

Ловіть поради від The Telegraph, як зробити свій інтернет-шопінг безпечним.

КУПУЮ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

Купуйте у магазинах, якими користуєтеся зазвичай

Або це можуть бути платформи, якими користуються ваші друзі чи знайомі. Головне – щоб ви були впевнені в тому, що сайт справжній і там немає шахраїв.

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Якщо вже купуєте з незнайомого сайту, слухайте свою інтуїцію та здоровий глузд

Звертайте увагу на те, наскільки якісні фото, яку інформацію просять надати у бланку замовлення. Уникайте сайтів, які виглядають непрофесійно, мають мало товарів та занадто багато реклами чи спливаючих вікон. Читайте відгуки покупців про сайт, перевірте його рейтинг в Google.

Уникайте незахищених з'єднань

У захищеного веб-сайту адреса починається з https://. Це означає, що платформа пройшла сертифікацію, а її шифрування досить сильне для захисту вашої приватності. На таких ресурсах загроза того, що дані вашої картки потраплять в руки шахраїв, – мінімальна.

Не розголошуйте особисту інформацію

Звісно, є дані, які необхідні для того, щоб зробити замовлення. Це ваше ім'я, номер телефону або електронна пошта. Шахраї можуть просити у вас додаткову інформацію електронною поштою. Ні в якому разі не переходьте за надісланими вам сумнівними гіперпосиланнями та не надсилайте особистої інформації. Особливо, після обробки вашого замовлення.

Обирайте складні паролі та встановіть ліміт витрат на карту

Про паролі варто подбати для всього – особистого кабінету на сайті, мобільного банкінгу, картки. Щодо ліміту – це дозволить вберегти кошти в разі, якщо ваші дані таки потраплять до шахраїв.

Не робіть покупки з мобільного, під'єднаного до незахищеного Wi-Fi

Шахраям легко "витягувати" звідти вашу особисту інформацію.

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Заздалегідь перевірте умови надання послуг

З'ясуйте, як вам отримати покупку, як її повернути в разі, якщо вона не підійде. Чи можна повернути гроші у повному обсязі, якщо товар не підійшов? Чи має він гарантійний термін?

Маєте сумніви – телефонуйте у службу підтримки

Так, ми знаємо, у тому й сенс інтернет-покупок, що не потрібно контактувати з продавцем. Однак, іноді, коли маєте сумніви щодо його чесності, не завадить почути, з ким маєте справу.

Людмила Панасюк, УП