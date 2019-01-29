Скільки платити за дитсадок у Києві та як цього уникнути. Пояснює КМДА

Батьки обурені: в державні садки Києва найперше мають брати дітей, зареєстрованих у столиці.

Відповідне рішення про пріоритетне зарахування дітей з міста Києва ухвалила Київська міськрада.

Скільки платити за дитсадок у Києві та як цього уникнути. Фото racorn/Depositphotos

З рішенням Київради наразі не погоджується Міністерство освіти та науки України. Очільниця відомства Лілія Гриневич попросила мера Києва Віталія Кличка скасувати це нововедення.

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А поки рішення чинне, "Українська правда. Життя" звернулася до КМДА за роз'ясненнями.

ДИТИНА НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА В МІСТІ КИЄВІ

У відповіді на запит Київська міська державна адміністрація пояснює: відповідно до рішення №1369/5433 від 13 вересня 2018 року, з 10 січня 2019 року в системі електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти "СЕЗ ЗДО" в особистому кабінеті батьків перевіряють реєстрацію дітей.

Це здійснюється автоматично через інтеграцію із Реєстром територіальної громади міста Києва.

Батькам зареєстрованих дітей не потрібно приносити документи у садочки.

Якщо дитина не зареєстрована, батьки можуть: Реклама: терміново провести її реєстрацію із підтвердженням статусу "киянин";

отримати запрошення до дитячого садка на вільне місце.

У другому випадку батькам доведеться сплатити "вартість базового фінансового нормативу (за рішенням КМДА №416/6467 від 13 грудня 2018 року за одну дитину це 2490 гривень) та 100% вартості харчування за фактичні дні перебування дитини у дошкільному закладі освіти за квитанціями".

Відповідь на запит Української правди від Київської міської державної адміністрації

Відповідь на запит Української правди від Київської міської державної адміністрації

ДИТИНА ВЖЕ ХОДИТЬ ДО САДОЧКА, ЗА НЕЇ ТЕЖ ПЛАТИТИ?

Ні. Це рішення стосується лише дітей, які мають отримати запрошення у дитячий садок з 2019 року.

Діти, яких зарахували до садка до 1 січня 2019 року, відвідуватимуть заклад на звичних умовах, тобто сплачуватимуть 70% вартості харчування дитини.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ГРОШЕЙ НА САДОК НЕМАЄ?

КМДА пропонує два шляхи розв’язання проблеми:



Цю суму може виплачувати територіальна громада міста, де дитина зареєстрована;

Батьки можуть терміново зареєструвати дитину в Києві.

Столична влада наголошує, що батьки, які працюють і сплачують податки в місці Києві, є потенційними отримувачами "картки киянина".

Отож, можуть розраховувати на місце в дитячому садочку на рівні з киянами.

АЛЕ ЧИ ВСЕ ТАК ПРОСТО?

На жаль, ні.

Зареєструвати дитину в орендованій квартирі погодяться далеко не всі, адже виписати дитину з квартири до досягнення нею 18 років і без наявності альтернативного житла, куди вона може переїхати – не можна.

Схожа на столичну ініціатива була в Тернополі: з батьків дітей, які не були прописані в Тернополі, намагались стягувати оплату за садочок.

Це рішення (судова справа № 1940/1387/18) оскаржили в адміністративному суді та визнали незаконним.

Отож, мешканці столиці можуть оскаржити в суді й рішення Київради.

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