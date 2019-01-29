Скільки платити за дитсадок у Києві та як цього уникнути. Пояснює КМДА

Батьки обурені: в державні садки Києва найперше мають брати дітей, зареєстрованих у столиці.
Відповідне рішення про пріоритетне зарахування дітей з міста Києва ухвалила Київська міськрада.
|Скільки платити за дитсадок у Києві та як цього уникнути. Фото racorn/Depositphotos
З рішенням КМДА наразі не погоджується Міністерство освіти та науки України. Очільниця відомства Лілія Гриневич попросила мера Києва Віталія Кличка відмінити це нововедення.
А поки рішення чинне, "Українська правда. Життя" звернулася до КМДА за роз'ясненнями.
ДИТИНА НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНА В МІСТІ КИЄВІ
У відповіді на запит Київська міська державна адміністрація пояснює: відповідно до рішення №1369/5433 від 13 вересня 2018 року, з 10 січня 2019 року в системі електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти "СЕЗ ЗДО" в особистому кабінеті батьків перевіряють реєстрацію дітей.
Це здійснюється автоматично через інтеграцію із Реєстром територіальної громади міста Києва.
Батькам зареєстрованих дітей не потрібно приносити документи у садочки.
Якщо дитина не зареєстрована, батьки можуть:
- терміново провести її реєстрацію із підтвердженням статусу "киянин";
- отримати запрошення до дитячого садка на вільне місце.
У другому випадку батькам доведеться сплатити "вартість базового фінансового нормативу (за рішенням КМДА №416/6467 від 13 грудня 2018 року за одну дитину це 2490 гривень) та 100% вартості харчування за фактичні дні перебування дитини у дошкільному закладі освіти за квитанціями".
|Відповідь на запит Української правди від Київської міської державної адміністрації
|Відповідь на запит Української правди від Київської міської державної адміністрації
ДИТИНА ВЖЕ ХОДИТЬ ДО САДОЧКА, ЗА НЕЇ ТЕЖ ПЛАТИТИ?
Ні. Це рішення стосується лише дітей, які мають отримати запрошення у дитячий садок з 2019 року.
Діти, яких зарахували до садка до 1 січня 2019 року, відвідуватимуть заклад на звичних умовах, тобто сплачуватимуть 70% вартості харчування дитини.
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ГРОШЕЙ НА САДОК НЕМАЄ?
КМДА пропонує два шляхи розв’язання проблеми:
- Цю суму може виплачувати територіальна громада міста, де дитина зареєстрована;
- Батьки можуть терміново зареєструвати дитину в Києві.
Столична влада наголошує, що батьки, які працюють і сплачують податки в місці Києві, є потенційними отримувачами "картки киянина".
Отож, можуть розраховувати на місце в дитячому садочку на рівні з киянами.
АЛЕ ЧИ ВСЕ ТАК ПРОСТО?
На жаль, ні.
Зареєструвати дитину в орендованій квартирі погодяться далеко не всі, адже виписати дитину з квартири до досягнення нею 18 років і без наявності альтернативного житла, куди вона може переїхати – не можна.
Схожа на столичну ініціатива була в Тернополі: з батьків дітей, які не були прописані в Тернополі, намагались стягувати оплату за садочок.
Це рішення (судова справа № 1940/1387/18) оскаржили в адміністративному суді та визнали незаконним.
Отож, мешканці столиці можуть оскаржити в суді й рішення КМДА.
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