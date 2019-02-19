Забужко дали Шевченківську премію. Кому ще

Названо лауреатів однієї з найпрестижніших премій країни.
У номінації "Література, публіцистика, журналістика" перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Ростислав Семкін.
Інші номінації:
- "Музичне мистецтво": Володимир Шейко
- "Візуальне мистецтво": Василь Чебаник
- "Кіномистецтво": Роман Бондарчук
- "Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський
Результати голосування буде подано на затвердження президенту України.
Премію традиційно вручатимуть на початку березня.
Варто зауважити, що письменниця завжди скептично ставилась до українських літературних премій.
У своєму інтерв'ю 2008 року на BBC Ukraine вона зауважила, що на той момент найприємнішою нагородою було те, що збірка оповідань "Сестро, сестро" потрапила у Чехії у список книжок року. Щодо український премій вона відповіла таке:
"Тут завжди є сумний присмак".
У іншому інтерв'ю виданню "Главком" письменниця сказала, що свого часу відмовилась від номінації на Шевченківську премію.
"Ця премія – рудимент радянської системи і реформації вона не підлягає", – стверджувала вона.
Минулого року Шевченківську премію отримала Емма Андієвська.
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