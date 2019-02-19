Забужко дали Шевченківську премію. Кому ще

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19 лютого 2019

Названо лауреатів однієї з найпрестижніших премій країни.

У номінації "Література, публіцистика, журналістика" перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко.

 

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Ростислав Семкін. 

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Інші номінації:

  • "Музичне мистецтво": Володимир Шейко
  • "Візуальне мистецтво": Василь Чебаник
  • "Кіномистецтво": Роман Бондарчук
  • "Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський

Результати голосування буде подано на затвердження президенту України.

Премію традиційно вручатимуть на початку березня. 

Варто зауважити, що письменниця завжди скептично ставилась до українських літературних премій.

У своєму інтерв'ю 2008 року на BBC Ukraine вона зауважила, що на той момент найприємнішою нагородою було те, що збірка оповідань "Сестро, сестро" потрапила у Чехії у список книжок року. Щодо український премій вона відповіла таке:

"Тут завжди є сумний присмак".

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У іншому інтерв'ю виданню "Главком" письменниця сказала, що свого часу відмовилась від номінації на Шевченківську премію.

"Ця премія – рудимент радянської системи і реформації вона не підлягає", – стверджувала вона. 

Минулого року Шевченківську премію отримала Емма Андієвська.

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