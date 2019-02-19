Забужко дали Шевченківську премію. Кому ще

Названо лауреатів однієї з найпрестижніших премій країни.
У номінації "Література, публіцистика, журналістика" перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко.
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Ростислав Семкін.
Інші номінації:
- "Музичне мистецтво": Володимир Шейко
"Візуальне мистецтво": Василь Чебаник
"Кіномистецтво": Роман Бондарчук
"Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський
- Результати голосування буде подано на затвердження Президенту України.
Премію традиційно вручатимуть на початку березня.
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