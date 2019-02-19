Забужко дали Шевченківську премію. Кому ще

Названо лауреатів однієї з найпрестижніших премій країни.

У номінації "Література, публіцистика, журналістика" перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко.

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Ростислав Семкін.

Інші номінації:

"Музичне мистецтво": Володимир Шейко

"Візуальне мистецтво": Василь Чебаник

"Кіномистецтво": Роман Бондарчук

"Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський

"Візуальне мистецтво": Василь Чебаник "Кіномистецтво": Роман Бондарчук "Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський Результати голосування буде подано на затвердження Президенту України.

Премію традиційно вручатимуть на початку березня.

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