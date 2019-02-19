Забужко дали Шевченківську премію. Кому ще

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19 лютого 2019

Названо лауреатів однієї з найпрестижніших премій країни.

У номінації "Література, публіцистика, журналістика" перемогу здобули Богдан Горинь та Оксана Забужко.

 

Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook Ростислав Семкін. 

Інші номінації:

  • "Музичне мистецтво": Володимир Шейко
    "Візуальне мистецтво": Василь Чебаник
    "Кіномистецтво": Роман Бондарчук
    "Театральне мистецтво": Ростислав Держипільський
  • Результати голосування буде подано на затвердження Президенту України.
    Премію традиційно вручатимуть на початку березня. 

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