Україна – найнещасливіша у Європі країна за версією ООН

Сьогодні День щастя і в нас сумні новини.

Україна очолила рейтинг найнещасливіших країн Європи за версією ООН.

Про це повідомляє Deutshe Welle.

Найщасливішою країною стала Фінляндія.

Згідно зі щорічною доповіддю Організації Об'єднаних Націй (ООН), World Happiness Report 2019 до десятки найщасливіших країн світу також увійшли:

Данія

Норвегія

Ісландія

Нідерланди

Швейцарія

Швеція

Нова Зеландія

Канада

Австрія

У звіті розглядали, як впливає на відчуття щастя такі фактори як:

Просоціальна поведінка

Інформаційні технології

Політика уряду

Автори звіту зауважують, що у США страждають на масову залежність від технологій, а на відчуття щастя великий вплив чинить великодушність до інших.

А вам всього вистачає для щастя?

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