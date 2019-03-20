Україна – найнещасливіша у Європі країна за версією ООН

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20 березня 2019

Сьогодні День щастя і в нас сумні новини.

Україна очолила рейтинг найнещасливіших країн Європи за версією ООН.

Про це повідомляє Deutshe Welle.

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 Фото:Yaruta/Depositphotos

Найщасливішою країною стала Фінляндія.

Згідно зі щорічною доповіддю Організації Об'єднаних Націй (ООН), World Happiness Report 2019 до десятки найщасливіших країн світу також увійшли:

  • Данія
  • Норвегія
  • Ісландія
  • Нідерланди
  • Швейцарія
  • Швеція
  • Нова Зеландія
  • Канада
  • Австрія

У звіті розглядали, як впливає на відчуття щастя такі фактори як:

  • Просоціальна поведінка
  • Інформаційні технології
  • Політика уряду

Автори звіту зауважують, що у США страждають на масову залежність від технологій, а на відчуття щастя великий вплив чинить великодушність до інших.

А вам всього вистачає для щастя? 

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