Україна – найнещасливіша у Європі країна за версією ООН

Сьогодні День щастя і в нас сумні новини.

Україна очолила рейтинг найнещасливіших країн Європи за версією ООН.

Про це повідомляє Deutshe Welle.

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Найщасливішою країною стала Фінляндія.

Згідно зі щорічною доповіддю Організації Об'єднаних Націй (ООН), World Happiness Report 2019 до десятки найщасливіших країн світу також увійшли:

Данія

Норвегія

Ісландія

Нідерланди

Швейцарія

Швеція

Нова Зеландія

Канада

Австрія

У звіті розглядали, як впливає на відчуття щастя такі фактори як:

Просоціальна поведінка

Інформаційні технології

Політика уряду

Автори звіту зауважують, що у США страждають на масову залежність від технологій, а на відчуття щастя великий вплив чинить великодушність до інших.

А вам всього вистачає для щастя?

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