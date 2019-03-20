Україна – найнещасливіша у Європі країна за версією ООН

Сьогодні День щастя і в нас сумні новини.
Україна очолила рейтинг найнещасливіших країн Європи за версією ООН.
Про це повідомляє Deutshe Welle.
|Фото:Yaruta/Depositphotos
Найщасливішою країною стала Фінляндія.
Згідно зі щорічною доповіддю Організації Об'єднаних Націй (ООН), World Happiness Report 2019 до десятки найщасливіших країн світу також увійшли:
- Данія
- Норвегія
- Ісландія
- Нідерланди
- Швейцарія
- Швеція
- Нова Зеландія
- Канада
- Австрія
У звіті розглядали, як впливає на відчуття щастя такі фактори як:
- Просоціальна поведінка
- Інформаційні технології
- Політика уряду
Автори звіту зауважують, що у США страждають на масову залежність від технологій, а на відчуття щастя великий вплив чинить великодушність до інших.
А вам всього вистачає для щастя?
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