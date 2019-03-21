Вступ 2019: як обрати університет і на що саме треба звернути увагу. ЧЕКЛІСТ

Як обрати університет? Кращий той чи той?

А там реально скласти сесію самому? А після такої освіти я точно роботу за фахом знайду?

Якщо ви – цьогорічний абітурієнт або його рідні, спеціально для вас Міносвіти та аналітичний центр CEDOS підготували поради.

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Рекомендації – це чекліст з коментарями. Ви можете ознайомитися з кожним пунктом, відзначити ті поради, якими скористаєтеся під час вибору навчання, та подивитися результат.

Система відповість, чи буде ваша інвестиція в навчання вигідною. Ось запропонований чекліст.

ВИБІР СПЕЦІАЛЬНОСТІ





1. На vstup2018.edbo.gov.ua/ перевірити прохідний та середній бали попереднього року

Адже низький прохідний бал може стати проблемою.

Ви можете завдяки такій ситуації пройти на бюджет, але є ризик, що ви та ваші одногрупники не мають потрібних знань для опанування програми вищої освіти.

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Намагайтесь вступати туди, де вищий прохідний бал. Так ви будете навчатись у сильнішій групі.

Цьогоріч ви не склали достатньо добре? Почекайте рік, здайте ще раз, вступіть наступного року з кращими балами.

2. Ознайомитися зі змістом програми: які предмети, що саме та скільки часу на них вивчають

Чим відрізняються менеджмент, маркетинг і підприємництво?

Вам на комп’ютерну інженерію чи комп’ютерні науки?

Назви спеціальностей вам нічого не скажуть, краще дивіться опис та перелік предметів, з яких складається освітня програма.

Якщо не можете знайти інформацію на сайті університету – телефонуйте у виш і просіть надати для ознайомлення програми курсів та методички з програмами курсів.

3. Відкинути вузькі спеціальності, обрати широку

Вузька спеціальність – хороший варіант, якщо ви точно знаєте, ким саме плануєте працювати.

Наприклад, лікаркем, пілотом, моряком, атомником.

Якщо таких далекоглядних планів немає, краще уникати вузьких спеціальностей і на бакалавраті обрати ту, яка стане надійним фундаментом для подальшої вузької спеціалізації на старших курсах або на магістерці.

4. Якщо складно обрати спеціальність, критично важливо знайти хороший університет

ЯК ВИБРАТИ УНІВЕРСИТЕТ

1. Пересвідчитись, що в університеті не продають та не купують оцінки

2. Запитати у старшокурсників, чи є викладачі, до яких студенти йдуть на заняття, бо самі цього хочуть, не з примусу

3. Запитати в старшокурсників, чи є викладачі, які досліджують або практикують те, що викладають

4. Дізнатися, чи є викладачі, за допомогою яких роботодавці шукають собі нові кадри

Це ознаки того, що в університеті є зіркові викладачі. Достатньо, якщо вам назвуть хоча б трьох таких педагогів.

5. Перевірити, чи є в університеті є можливості для командної роботи і студентських проектів

6. Чи там проводять зустрічі з крутими професіоналами у вашій сфері

Роботодавці дедалі більше звертають увагу на вміння працювати в команді, ефективні комунікації, стресостійкість тощо.

Тому важливо, щоб університет створював можливості для студентських проектів і обміну досвідом з професіоналами.

7. Запитайте у старшокурсників обраного вишу чи вишів, чи дозволяють їм обирати вибіркові дисципліни.

8. І чи відправляє університет по вашій спеціальності на практику до справжніх роботодавців.

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ

1. Обирайте університет і спеціальність самостійно, до посередників не звертайтеся.

Посередники часто працюють на конкретні універи.

Хорошим вишам реклама не потрібна, вони зазвичай не платять посередникам, тому посередники їх рідко пропонують.

2. Заплануйте багато часу на вибір і підготовку документів.

За кордоном інформації про університети більше, ніж в Україні. Тому треба достатньо часу для її вивчення.

3. Вступайте до університету, тому що хочете якісну освіту, а не просто поїхати за кордон.

За кордоном теж є погані університети.

Вчитися в них – витратити гроші і час на освіту, яка на ринку праці нікому не буде потрібна.

4. Вивчіть мову до рівня, достатнього для навчання.

5. Вступайте у ті заклади, які обирає місцева молодь, а не українські рекламні агенції.

Місцеве населення краще за вас знає, де якісна вища освіта, тому можна довіряти їхньому вибору.

6. Не вірте, що за гроші – обов’язково краще.

Безоплатна освіта часто передбачає високу конкуренцію на вступі чи під час навчання, що є запорукою більшої якості.

Натомість платна освіта часто є ведмежою послугою – вас не відраховують, навіть якщо маєте погану успішність, бо ви приносите університету гроші.

7. Перевірте, випускники яких універів досягають більшого.

У Польщі є спеціальний сайт для цього: ela.nauka.gov.pl

У Словаччині є прогнози Центру праці, соціальних справ та сім’ї.

Такі ж прогнози надають в Естонії oska.kutsekoda.ee/en

Шукайте подібну інформацію у країні, в яку збираєтеся.

Якщо хочете в ЄС в цілому – скористайтеся прогнозами Євростату

8. Перевірте, які спеціальності будуть затребувані в країні чи регіоні, куди ви збираєтеся

9. Вступайте до вишу, який визнаний урядом країни, де він розташований.

Перевірте, чи університет є у списках ліцензованих університетів на офіційних сайтах міністерства освіти країни, куди вступаєте, або на сайтах офіційних інформаційних центрів з питань освіти. Без цього диплом не буде визнаний в Україні.

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