Instagram подумує сховати кількість лайків від підписників

Вам колись хотілось приховати кількість лайків до свого посту?

Ймовірно, скоро така можливість з’явиться.

Соціальна мережі Instagram тестує нову функцію: можна сховати кількість лайків під вашим постом від аудиторії.

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Про це у своєму твіттер повідомила експертка у сфері мобільних додатків Джейн Манчун Вонг.

Вона опублікувала відповідні скріншоти та написала:

"Ми хочемо, щоб ваші підписники зосереджувались на тому, що ви публікуєте, а не на кількості лайків, які набирає публікація".

Представник прес-служби компанії уточнив виданню TechCrunch, що новий дизайн – це поки внутрішній прототип і широкому загалу наразі недоступний.

"Ми поки не тестуємо це, але весь час розмірковуємо, як знизити тиск на Instagram", – кажуть у прес-службі компанії.

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Також на стадії розробки знаходяться такі функції як відеодзвінок, саундтреки для Сторіз та можливість відстежувати кількість часу, який користувач провів у додатку.

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