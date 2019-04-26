Іспит з математики стане обов'язковим. Гриневич пояснила, чому і коли

Всі випускники українських шкіл з 2021 року будуть складати обов'язковий іспит з математики.

Це анонсувала міністр освіти і науки України Лілія Гриневич під час години запитань до уряду в українському парламенті в п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич

"З 2021 року ми плануємо ввести обов'язковий іспит з математики для всіх випускників. І я хочу сьогодні це анонсувати на засіданні Верховної Ради завчасно.

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Це означає, що випускники дев'ятих класів цього року будуть готуватися до такого іспиту", – сказала вона.

Гриневич пояснила, що міністерство виходить з того, що базові математичні навички необхідні кожній людині.

При цьому вона підкреслила, що всі країни, які хочуть посилити свій інноваційний потенціал, вводять обов'язковий іспит з математики.

Міністр також зазначила, що іспит буде дворівневим – підтверджує базові знання і поглиблені.

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