Вступ у 1 клас: що важливо знати батькам, необхідні документи та правила

4 квітня розпочався прийом документів до першого класу.

Прийом заяв завершиться 31 травня 2019 року.

Пояснюємо, які документи та коли батькам варто подавати до школи.

Також уточнюємо умови зарахування.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

Заява батьків та паспорт

Копія свідоцтва про народження

Оригінал медичної довідки

Документ, що підтверджує місце проживання

Якщо в школу збирається дитина з особливими потребами, то документ, який підтверджує її стан – це висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновок психолого-медико-педагогічної консультації (за наявності).

Потрібен оригінал цього документу.

ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРО ДОКУМЕНТ, ЯКИЙ ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ

Міністерство освіти та науки України (МОН) наголошує, що місце ПРОЖИВАННЯ може бути підтверджено виключно РЕЄСТРАЦІЄЮ місця проживання. Це не тотожні поняття, а отже, і документи.

МОН стверджує, що це може бути будь-який документ, що підтверджує місце проживання саме дитини або одного з її батьків.

На який перелік документів орієнтуватись:

1 Паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини. 2 Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків), що видається відповідно до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 3 Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання/перебування особи (дитини або одного з її батьків). 4 Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 5 Документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу тощо). 6 Рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання. 7 Документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму, піднайму, оренди тощо), укладений між фізичними особами (за умови, що користування відповідним житлом є реальним і здійснюється за згодою та волевиявленням власника майна; засвідчення цих двох обставин може відбуватися в різний, але прийнятний спосіб) чи укладений між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку. 8 Довідка про проходження служби у військовій частині (додаток 10 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207) 9 Акт обстеження умов проживання (додаток 9 до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866) 10 Акт обстеження матеріально-побутових умов (затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28 квітня 2004 року № 95, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2004 року за № 703/9302) 11 Будь-який інший документ, що ПІДТВЕРДЖУЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ дитини чи одного з її батьків.

Під словом "будь-який" мається на увазі офіційний документ, в якому зазначено місце проживання дитини або одного з її батьків.

Форма цього документа має бути визначена законодавством, а сам документ виданий органом державної влади або органом місцевого самоврядування.

Цього буде достатньо для підтвердження місця проживання дитини та зарахування її до початкової школи.

Також, батьки або опікуни дитини можуть надати документ який засвідчує право власності на відповідне житло або право користування ним.

ЯК ЗРОЗУМІТИ, ЗА ЯКОЮ ШКОЛОЮ ЗАКРІПЛЕНО БУДИНОК, В ЯКОМУ ПРОЖИВАЄ МАЙБУТНІЙ ШКОЛЯР

Для цього треба звернутись до школи або районного управління освіти (РУО) або скористатись освітньою картою.

Хто зараховується до школи в першу чергу: • Всі діти місце проживання, яких підтверджене і яке відноситься до відповідного навчального закладу. • Рідні (усиновлені) брати та сестри дитини, що навчається у певному навчально закладі. • Діти працівників цього закладу освіти. • Випускники дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності).

ЩО ВАЖЛИВО ЗНАТИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ НА ВІЛЬНІ МІСЦЯ

Батьки мають право вільно обирати школу і подавати документи до будь-якого закладу освіти.

Вільні місця можуть з’явитись в школі, коли будуть зараховані всі діти за місцем проживання.

На вільні місця діти зараховуються за результатом жеребкування. 2019 року жеребкування пройде з 5 по 10 червня.

Проте, МОН наголошує, що батькам варто примати зважене рішення. Якщо дитина не буде зарахована до жодної школи методом жеребкування, а за місцем проживання всі місця вже будуть розподілені, то виникає питання: де ж буде навчатись дитина?

Тоді учня можуть направити до школи, де залишились вільні в населеному пункті, де проживає дитина.

До 15 червня батьки мають надати оригінали документів та довідку закладу освіти (оригінал або сканована копія), за яким закріплена територія, на якій проживає дитина, уточнюють в громадській організації "Батьки SOS".

Довідка має повідомляти про те, що дитина відрахована з цього закладу або не зарахована до нього.

Після 15 червня зарахування на вільні місця відбувають у такому порядку: