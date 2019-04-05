Популізм викликає відмову від щеплень. Зв’язок пояснює Супрун

Чи існує зв’язок між зростанням популізму та відмовою від щеплень?

Існує й чималий, стверджують дослідники Лондонського університету Королеви Марії.

Про це, на своїй сторінці у Facebook пише в.о. міністра з охорони здоров’я Уляна Супрун.

Науковці проаналізували, як поширюється популізм на національному рівні.

Для цього порахували відсоток людей, які голосували за популістські партії на виборах до Європарламенту в 2014 році.

Потім з цими цифрами порівняли відсоток людей, що вважають вакцини небезпечними та неефективними за даними Vaccine Confidence Project (2015 рік), в якому опитали понад 65 тисяч людей у 67 країнах.

Виявилось, що більше підтримки отримували популістські партії, то більше громадян вважали, що вакцини не важливі.

Наприклад, в Греції у 2014-2015 році понад 30% населення проголосували за популістичні партії та близько 25% населення вважають, що вакцини небезпечні.

Відмова від щеплення та політичний популізм обумовлені спільною рисою: міцною недовірою до еліт, державних інституцій та експертів.

Особливо це помітно в країнах Західної Європи.

Як це проявлялось в різних країнах Європи

Італія

В Італії один з популістських рухів висловив занепокоєння щодо безпеки вакцин та зв’язку між вакциною КПК (кір, паротит, краснух) та аутизмом.

Науковці стверджують, що це стало причиною зниження охоплення вакцинацією з 90% у 2013 році до 85% у 2016 році.

Як наслідок – в країні збільшилась кількість випадків кору з 840 у 2016 році до 5000 у 2017 році.

Греція

Пропозицію мати можливість відмовитись від вакцинації висловили представники лівого уряду Греції.

З початку 2019 року в Греції було зафіксовано поширення фейкових повідомлень тролями. Вони писали начебто CDC визнали, що вакцини КПК викликають аутизм.

Ці повідомлення швидко поширилися тими ж російськими ботами і тролями, що розпалювали антивакцинаторських дискурс у Twitter.

Франція

У Франції популісти також висловлюють занепокоєння щодо безпеки вакцин та їх обов’язкового проведення.

В країні ситуація погіршується високим рівнем недовіри до щеплення самих лікарів: близько 40% відсотків лікарів не пропонують батькам щепити дітей.

У Західній Європі популістські партії підтримує значна частина населення з низьким рівнем життя і глибокою недовірою до влади.

"Україна не унікальна зі своїми проблемами, ще й надто – ці світові тенденції проявляються і в нас, – стверджує Супрун.

– Поширення фейків, брехні та напівправди – це дуже ефективна технологія. "Вакцину" від цього треба винаходити разом.

Для цього треба чесно та критично говорити про проблеми і чути одне одного. Для початку".

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