Вакцина від кору стала безоплатною для всіх. Наказ МОЗ

Міністерство охорони здоров'я скасувало вікові обмеження на безоплатну вакцинацію від кору.
Тепер щепитися вакциною КПК від кору, паротиту та краснухи за рахунок держбюджету можуть дорослі будь-якого віку та за потреби немовлята до 6 місяців, пишуть на сайті МОЗ.
|Дорослі також дуже часто хворіють на кір. Фото Goodluz/Depositphotos
Відповідні зміни вже набули чинності, але безкоштовні препарати для вікових груп, яким раніше доводилося купувати, стануть доступні лише з літа.
Досі безоплатно вакцинуватися проти кору з дорослих могли лише люди до 30 років, що контактували з хворими, і люди з груп професійного ризику (медики, освітяни, військові, студенти).
Тепер вакцинація гарантована всім дорослим, які:
- контактували з хворими (вакцинацію рекомендовано зробити впродовж 72 годин);
- не хворіли на кір та не мають підтверджених даних про щеплення у медичній карті;
- за результатами аналізів на наявність антитіл IgG не мають імунітету проти кору.
Що стосується малят, їм дозволили робити безоплатне щеплення від кору вже з 6 місяців (до 6 місяців вакцину КПК не застосовують).
У цьому випадку така доза вакцини не зараховується як перша, а вважається "нульовою", подальші планові щеплення потрібно проводити за Календарем профілактичних щеплень: в 12 місяців (перша доза вакцини КПК) і 6 років (друга доза).
За Календарем щеплень першу дозу вакцини проти кору, паротиту та краснухи дитині роблять у віці 12 місяців. Саме тоді організм дитини може виробити достатній імунітет від інфекції.
До 12 місяців дитину має захищати колективний імунітет (якщо принаймні 95% населення вакциновані). В умовах спалаху і постійного зростання захворюваності на кір через недостатній рівень вакцинації українців для немовлят існує ризик захворіти.
Кір для малюків дуже небезпечний і може призвести до смерті.
Важливо: інтервал між щепленнями має бути не менше одного місяця.
Як і раніше, безоплатною залишається вакцинація за Календарем щеплень.
Зробити щеплення можна у комунальному медзакладі, де пацієнт підписав декларацію з сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром.
На початку літа вакцинувати безоплатно будуть також у приватних медзакладах та лікарів-ФОПів, які підписали договір з Національною службою здоров’я України.
Кожен пацієнт може онлайн перевірити наявність вакцин в області у таблиці за цим посиланням.
У випадку, якщо лікар закладу вам відмовляє у вакцинації, необхідно звернутись для головного лікаря.
Якщо владнати питання не вдалось і за участі головного лікаря, зверніться у місцевий департамент охорони здоров’я.
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