Макіяж, зачіска і укладка для випускників. Поради стиліста, як доповнити образ

Наближається пора випускних вечорів. І якщо про вбрання більшість завтрашніх студентів подумала заздалегідь, аби знайти ідеальне, то із зачіскою та макіяжем складніше.
Їх частіше підбирають в останній момент, забувають знайти майстра або вирішують взагалі обійтися своїми силами і власноруч зробити make up.
Стилістка та гример-візажист телебачення Ольга Кондратюк розповіла "Українській правді. Життя" як підібрати ідеальний макіяж для випускного вечора, на що звернути увагу у виборі зачіски та як доповнити образ хлопцям.
МАКІЯЖ НА ВИПУСКНИЙ
Ідеальний макіяж для випускного має бути майже непомітним.
Він має так гармоніювати з обличчям, вбранням та аксесуарами, щоб максимально підкреслити природну молодість та красу дівчини, яка до цього особливо не фарбувалася, але хоче бути яскравою і помітною у випускний вечір.
Має здаватися, що вона така завжди.
|Фото tomasadzke/Depositphotos
Однак, і деяких випускниць це певно втішить, тренди цього року диктують дуже яскраві кольори. Здебільшого батькам хочеться, щоб їхні доньки на випускному виглядали ніжно і зворушливо.
Найпопулярніший у візажистів легкий теракотовий. Колір, який ще називають panton. Інша його назва – "Живий корал".
Тренди трендами, а задача майстра – підкреслити найкращі риси, а не намалювати нове обличчя.
Варто розрізняти макіяжі для creative-індустрії та make up, який ми називаємо "для життя" і не "вестися" на усі "писки моди".
|Фото liqwer20.gmail.com/Depositphotos
Кожен професійний візажист розуміється в колористиці. І тон макіяжу підбирається як під тон шкіри моделі (зима, осінь, літо весна чи змішані типи), так і під одяг або аксесуари.
Якщо дівчинка "теплих тонів", кольори підбираються м’які.
Буває клієнтка каже: "Хочу темний вечірній макіяж". Тоді у "розтушовку" їй можна додати яскравий акцент, наприклад персиковий колір, або той же пантон. Вийде приємний яскравий макіяж, який не обтяжить образ.
Внутрішнє віко варто висвітлити, зовнішнє – затемнити.
|Фото надала Ольга Кондратюк
Треба сказати, смокі-айс досі лишається одним з найпопулярніших макіяжів.
Ми звикли розуміти його як дуже темний, але він також може виконуватися і у персиковах, і у бежевих тонах. Завдяки ньому можна створити надзвичайно легкий і ніжний образ.
Рівень яскравості такого макіяжу треба узгоджувати і з випускницею, і з батьками – часто вони бачать образ випускниці по-різному, але завжди можна знайти компроміс, який влаштував би усіх, а головне – ідеально підійшов би дівчинці.
Раджу приділити більше уваги очам, аніж губам. За день губи зазвичай або з’їдаються, або стираються, а яскраві очі робитимуть образ увесь день.
|Фото tomasadzke/Depositphotos
Ще одна тенденція – стробінг, сяюча шкіра, висвітлення виступаючих ділянок обличчя. Вона вже давно в моді, і схоже, ще не скоро з неї вийде. Це максимально природній та спокійний макіяж, який підкреслює здоров’я та молодість шкіри.
Зі стробінгом важливо не переборщити, щоб макіяж не виглядав "жирним".
|Фото надала Ольга Кондратюк
Не всім щастить з ідеальною шкірою, але тим, хто її має, взагалі не варто вигадувати чогось особливе.
Підкресліть природню красу шкіри і додайте до неї ті ж, наприклад, стрілки і червоні губи. І все, образ готовий.
Червона помада – це "інструмент" саме дівчат з хорошою шкірою, бо якщо є прищики, такі губи лише підкреслять і привернуть увагу до проблемної шкіри.
|Фото VitalikRadko/Depositphotos
Бургунді, винний колір найкраще поєднуються саме зі стрілкою і пасуватимуть під чорне плаття,
Червоне плаття і червоні губи – це перебір.
Якщо шкіра проблемна – працювати з нею слід обережніше, але це також можна приховати. Варто використати більш щільну основу і трохи ретельніше попрацювати над тоном.
Для усіх випускниць важливі гарно промальовані брови та вії, хороший контурінг обличчя, ніжні рум’яна у стилі бебі-дол.
Макіяж має лише підкреслити красу дівчинки, а не затьмарити її.
ПУЧКИ, КОСИ ТА КУЧЕРІ
Що стосується зачісок, актуальні високі та низькі пучки на основі хвоста. Їх роблять з кучерями та прикрашають різними аксесуарами.
|Фото Ksenia_Pelevina/Depositphotos
Досі лишається актуальним плетіння.
|Фото pepperbox/Depositphotos
Ним можна доповнити пучок або зробити основою іншої зачіски, наприклад пригладженої коси з дрібними косичками або, можливо, навіть з кольоровими прядками.
|Фото Polinalebed/Depositphotos
Доповнити ніжний образ випускниці може звичайна "мальвінка". З нею можна також бавитися, як заманеться: доплітати косички, випускати прядки. Головне – аби виглядало природньо, легко і невимушено.
Зазвичай я відмовляю своїх клієнток від просто кучерів – вони надто буденні та нудні для урочистого свята. Раджу на їхній основі створювати якусь креативну зачіску – коси, пучки позаду голови, збоку, зверху.
Буває, все ж просять тільки кучері й саме їх – тоді робимо 3D і 6D завитки, і це також буде виглядати стильно і красиво.
ХЛОПЦІ – УКЛАДКА ТА КОНТУР БОРОДИ
Що стосується хлопців, з ними все набагато простіше, бо вони здебільшого не гримуються.
Якщо випускник збирається у барбер-шоп, то там варто зробити просто акуратну укладку, щоб виглядати стильно і святково.
|Фото Polinalebed/Depositphotos
Колись хлопці робили так зване тату на волоссі, вибривали фігурні лінії. Ця тенденція давно відійшла в минуле, тепер так роблять здебільшого дітям.
|Ось так робити стиліст не радить. Фото Polinalebed/Depositphotos
Акцент в укладці слід зробити на загривку. З боків краще підстригти волосся трохи коротше.
Якщо в одязі є кольоровий акцент – можна додати його і у волосся, зафарбувавши прядку кольоровим спреєм.
|Фото innervision/Depositphotos
Якщо є молода борода – можна також оформити її контур. Це додасть офіційності образу.
Людмила Панасюк, УП. Життя
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