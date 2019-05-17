Макіяж, зачіска і укладка для випускників. Поради стиліста, як доповнити образ

Наближається пора випускних вечорів. І якщо про вбрання більшість завтрашніх студентів подумала заздалегідь, аби знайти ідеальне, то із зачіскою та макіяжем складніше.



Їх частіше підбирають в останній момент, забувають знайти майстра або вирішують взагалі обійтися своїми силами і власноруч зробити make up.

Стилістка та гример-візажист телебачення Ольга Кондратюк розповіла "Українській правді. Життя" як підібрати ідеальний макіяж для випускного вечора, на що звернути увагу у виборі зачіски та як доповнити образ хлопцям.

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МАКІЯЖ НА ВИПУСКНИЙ

Ідеальний макіяж для випускного має бути майже непомітним.

Він має так гармоніювати з обличчям, вбранням та аксесуарами, щоб максимально підкреслити природну молодість та красу дівчини, яка до цього особливо не фарбувалася, але хоче бути яскравою і помітною у випускний вечір.

Має здаватися, що вона така завжди.

Фото tomasadzke/Depositphotos

Однак, і деяких випускниць це певно втішить, тренди цього року диктують дуже яскраві кольори. Здебільшого батькам хочеться, щоб їхні доньки на випускному виглядали ніжно і зворушливо.

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Найпопулярніший у візажистів легкий теракотовий. Колір, який ще називають panton. Інша його назва – "Живий корал".

Тренди трендами, а задача майстра – підкреслити найкращі риси, а не намалювати нове обличчя.

Варто розрізняти макіяжі для creative-індустрії та make up, який ми називаємо "для життя" і не "вестися" на усі "писки моди".

Кожен професійний візажист розуміється в колористиці. І тон макіяжу підбирається як під тон шкіри моделі (зима, осінь, літо весна чи змішані типи), так і під одяг або аксесуари.

Якщо дівчинка "теплих тонів", кольори підбираються м’які.

Буває клієнтка каже: "Хочу темний вечірній макіяж". Тоді у "розтушовку" їй можна додати яскравий акцент, наприклад персиковий колір, або той же пантон. Вийде приємний яскравий макіяж, який не обтяжить образ.

Внутрішнє віко варто висвітлити, зовнішнє – затемнити.

Фото надала Ольга Кондратюк

Треба сказати, смокі-айс досі лишається одним з найпопулярніших макіяжів.

Ми звикли розуміти його як дуже темний, але він також може виконуватися і у персиковах, і у бежевих тонах. Завдяки ньому можна створити надзвичайно легкий і ніжний образ.

Рівень яскравості такого макіяжу треба узгоджувати і з випускницею, і з батьками – часто вони бачать образ випускниці по-різному, але завжди можна знайти компроміс, який влаштував би усіх, а головне – ідеально підійшов би дівчинці.

Раджу приділити більше уваги очам, аніж губам. За день губи зазвичай або з’їдаються, або стираються, а яскраві очі робитимуть образ увесь день.

Фото tomasadzke/Depositphotos

Ще одна тенденція – стробінг, сяюча шкіра, висвітлення виступаючих ділянок обличчя. Вона вже давно в моді, і схоже, ще не скоро з неї вийде. Це максимально природній та спокійний макіяж, який підкреслює здоров’я та молодість шкіри.



Зі стробінгом важливо не переборщити, щоб макіяж не виглядав "жирним".

Фото надала Ольга Кондратюк

Не всім щастить з ідеальною шкірою, але тим, хто її має, взагалі не варто вигадувати чогось особливе.

Підкресліть природню красу шкіри і додайте до неї ті ж, наприклад, стрілки і червоні губи. І все, образ готовий.

Червона помада – це "інструмент" саме дівчат з хорошою шкірою, бо якщо є прищики, такі губи лише підкреслять і привернуть увагу до проблемної шкіри.

Фото VitalikRadko/Depositphotos

Бургунді, винний колір найкраще поєднуються саме зі стрілкою і пасуватимуть під чорне плаття,



Червоне плаття і червоні губи – це перебір.

Якщо шкіра проблемна – працювати з нею слід обережніше, але це також можна приховати. Варто використати більш щільну основу і трохи ретельніше попрацювати над тоном.

Для усіх випускниць важливі гарно промальовані брови та вії, хороший контурінг обличчя, ніжні рум’яна у стилі бебі-дол.

Макіяж має лише підкреслити красу дівчинки, а не затьмарити її.

ПУЧКИ, КОСИ ТА КУЧЕРІ

Що стосується зачісок, актуальні високі та низькі пучки на основі хвоста. Їх роблять з кучерями та прикрашають різними аксесуарами.

Досі лишається актуальним плетіння.

Фото pepperbox/Depositphotos

Ним можна доповнити пучок або зробити основою іншої зачіски, наприклад пригладженої коси з дрібними косичками або, можливо, навіть з кольоровими прядками.

Фото Polinalebed/Depositphotos

Доповнити ніжний образ випускниці може звичайна "мальвінка". З нею можна також бавитися, як заманеться: доплітати косички, випускати прядки. Головне – аби виглядало природньо, легко і невимушено.

Зазвичай я відмовляю своїх клієнток від просто кучерів – вони надто буденні та нудні для урочистого свята. Раджу на їхній основі створювати якусь креативну зачіску – коси, пучки позаду голови, збоку, зверху.

Буває, все ж просять тільки кучері й саме їх – тоді робимо 3D і 6D завитки, і це також буде виглядати стильно і красиво.

ХЛОПЦІ – УКЛАДКА ТА КОНТУР БОРОДИ

Що стосується хлопців, з ними все набагато простіше, бо вони здебільшого не гримуються.

Якщо випускник збирається у барбер-шоп, то там варто зробити просто акуратну укладку, щоб виглядати стильно і святково.

Фото Polinalebed/Depositphotos

Колись хлопці робили так зване тату на волоссі, вибривали фігурні лінії. Ця тенденція давно відійшла в минуле, тепер так роблять здебільшого дітям.

Ось так робити стиліст не радить. Фото Polinalebed/Depositphotos

Акцент в укладці слід зробити на загривку. З боків краще підстригти волосся трохи коротше.

Якщо в одязі є кольоровий акцент – можна додати його і у волосся, зафарбувавши прядку кольоровим спреєм.

Фото innervision/Depositphotos

Якщо є молода борода – можна також оформити її контур. Це додасть офіційності образу.

Людмила Панасюк, УП. Життя

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