Кожен восьмий український підліток залежний від соцмереж – дослідження

Кожен восьмий підліток залежний від соцмереж.

Такими є результати дослідження 10-17-річних українців, оприлюднені дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Опитування показало, що майже кожен п’ятий підліток регулярно нехтував іншими справами (хобі, спорт) через те, що хотів бути в соцмережах.

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Кожен шостий зізнавався, що мав регулярні сварки через використання соцмереж.

Кожен десятий підліток регулярно брехав батькам або друзям про час, проведений у соцмережах. Виділяються 10-річні хлопчики – кожен шостий повідомив про таку поведінку.

Третина підлітків використовують соцмережі, щоб позбутися негативних відчуттів.

Майже кожен четвертий підліток 10-17 років повідомив, що за останній рік регулярно розумів, що не міг думати ні про що, крім моменту, коли зможе знову користуватися соцмережами. Найбільше таких серед 10-річних хлопчиків (35,2%).

Майже кожен п’ятий відчував себе незадоволеним, бо хотів більше часу проводити в соцмережах. З дорослішанням це незадоволення меншає.

Про невдалі намагання скоротити час, витрачений на соцмережі, сказали більше третини дітей, дівчата повідомляли частіше, ніж хлопці.

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Загалом 40% підлітків "декілька разів на день" або "постійно цілий день" спілкуються з близькими друзями або подругами онлайн. Інтенсивність спілкування залежить від віку підлітків – чим вони старші, тим воно інтенсивніше.

Більшість підлітків користуються гаджетами від півгодини до двох годин на день. Сюди входять як ігри, так і домашня робота, спілкування в чатах тощо.

У вихідні дні час проведення за гаджетами зростає до 3-5 і навіть 6 годин на день.

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