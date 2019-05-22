Кожен восьмий український підліток залежний від соцмереж – дослідження

Кожен восьмий підліток залежний від соцмереж.
Такими є результати дослідження 10-17-річних українців, оприлюднені дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).
Опитування показало, що майже кожен п’ятий підліток регулярно нехтував іншими справами (хобі, спорт) через те, що хотів бути в соцмережах.
|Фото: yacobchuk1/Depositphotos
Кожен шостий зізнавався, що мав регулярні сварки через використання соцмереж.
Кожен десятий підліток регулярно брехав батькам або друзям про час, проведений у соцмережах. Виділяються 10-річні хлопчики – кожен шостий повідомив про таку поведінку.
Третина підлітків використовують соцмережі, щоб позбутися негативних відчуттів.
Майже кожен четвертий підліток 10-17 років повідомив, що за останній рік регулярно розумів, що не міг думати ні про що, крім моменту, коли зможе знову користуватися соцмережами. Найбільше таких серед 10-річних хлопчиків (35,2%).
Майже кожен п’ятий відчував себе незадоволеним, бо хотів більше часу проводити в соцмережах. З дорослішанням це незадоволення меншає.
Про невдалі намагання скоротити час, витрачений на соцмережі, сказали більше третини дітей, дівчата повідомляли частіше, ніж хлопці.
Загалом 40% підлітків "декілька разів на день" або "постійно цілий день" спілкуються з близькими друзями або подругами онлайн. Інтенсивність спілкування залежить від віку підлітків – чим вони старші, тим воно інтенсивніше.
Більшість підлітків користуються гаджетами від півгодини до двох годин на день. Сюди входять як ігри, так і домашня робота, спілкування в чатах тощо.
У вихідні дні час проведення за гаджетами зростає до 3-5 і навіть 6 годин на день.
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