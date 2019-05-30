Новий Український правопис запрацює з третього червня – МОН

Фінальний текст нової редакції Українського правопису опублікують на офіційних сайтах Міносвіти та Національної академії наук третього червня.

З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, повідомляє у четвер прес-служба МОН.

У Міносвіти додали, що зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису".

Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.