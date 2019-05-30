Новий Український правопис запрацює з третього червня – МОН

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30 травня 2019

Фінальний текст нової редакції Українського правопису опублікують на офіційних сайтах Міносвіти та Національної академії наук третього червня.

З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, повідомляє у четвер прес-служба МОН.

 

У Міносвіти додали, що зараз розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису".

Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

 
 

 
 

"Индика" там нема! Остаточна редакція нового Українського правопису: основні новації

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