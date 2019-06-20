Президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.
Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.
|Зеленський скасував указ про шкільну форму
Нагадаємо, що 15 червня було зареєстровано петицію, в якій батьки вимагали скасувати обов'язкову шкільну форму.
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Петицію створили, тому що через чинний указ президента визначати обов'язковість форми могла школа.
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