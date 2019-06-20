Зеленський скасував указ про шкільну форму

Президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.

Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

Зеленський скасував указ про шкільну форму

Нагадаємо, що 15 червня було зареєстровано петицію, в якій батьки вимагали скасувати обов'язкову шкільну форму.

Петицію створили, тому що через чинний указ президента визначати обов'язковість форми могла школа.

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