Зеленський скасував указ про шкільну форму

39348
20 червня 2019

Президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 1996 року таким, що втратив чинність.

Про це йдеться на сайті Адміністрації президента.

 Зеленський скасував указ про шкільну форму

Нагадаємо, що 15 червня було зареєстровано петицію, в якій батьки вимагали скасувати обов'язкову шкільну форму.

Петицію створили, тому що через чинний указ президента визначати обов'язковість форми могла школа.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 5439
КУЛЬТУРА

Штраф за чужу собаку, поліція із палицями та онлайн-вечірки: жителі Іспанії, Індії та США про карантин

Валерия Широкова
 439
Суспільство

5 рекомендацій від Villa Krim, які допоможуть врятувати Світ, роботу, гроші, відносини і вашого котика

PROMOTED
 5687
Здоров'я

Ваша дитина гіперактивна чи у неї просто такий характер? Як це діагностувати та чи треба лікувати

Наталiя Бушковська