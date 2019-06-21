Мер Садовий вибачився перед Гриневич за те, що її не пустили до львівської школи

Міністра освіти та науки України Лілію Гриневич не пустили у львівську школу.

Про це очільниця МОН пише на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Як стверджує Гриневич чиновниця з управління освіти міста вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.

Через декілька годин після інциденту мер Львова Андрій Садовий вибачився перед міністеркою на своїй сторінці у Facebook.

"Інцидент з Міністром освіти Лілією Гриневич вичерпано. Поговорили і розібрались, в чому було непорозуміння.

Працівники управління освіти мають чітку вказівку щодо обмеження агітації в школах (цього вимагає і закон), а тому саме так відреагували на запит з обласної державної адміністрації щодо зустрічі в школі з вчителями очільниці Міністерства освіти, яка одночасно є і кандидатом по списку однієї з партій.

Підійшли до питання надто формально, я б сказав", – йдетьcя у пості

"Мене як Міністра освіти й науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", – йшлося у пості міністерки.

Особливо Гриневич обурює той факт, що це та школа, де вона працювала вчителем біології.

"Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде не зручно", – стверджує Гриневич.

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