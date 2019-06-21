Мер Садовий вибачився перед Гриневич за те, що її не пустили до львівської школи

Міністра освіти та науки України Лілію Гриневич не пустили у львівську школу.

Про це очільниця МОН пише на своїй офіційній сторінці на Facebook.

Як стверджує Гриневич чиновниця з управління освіти міста вимагала написати листа та отримати дозвіл міського голови.

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Через декілька годин після інциденту мер Львова Андрій Садовий вибачився перед міністеркою на своїй сторінці у Facebook.

"Інцидент з Міністром освіти Лілією Гриневич вичерпано. Поговорили і розібрались, в чому було непорозуміння.

Працівники управління освіти мають чітку вказівку щодо обмеження агітації в школах (цього вимагає і закон), а тому саме так відреагували на запит з обласної державної адміністрації щодо зустрічі в школі з вчителями очільниці Міністерства освіти, яка одночасно є і кандидатом по списку однієї з партій.

Підійшли до питання надто формально, я б сказав", – йдетьcя у пості

"Мене як Міністра освіти й науки вперше чиновниця від освіти міста Львова не пустила у школу поговорити з тренерами Нової української школи та перевірити впровадження реформи", – йшлося у пості міністерки.

Особливо Гриневич обурює той факт, що це та школа, де вона працювала вчителем біології.

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"Я все одно зустрінусь із педагогами. Вони самі прийдуть на зустріч на іншому майданчику, хоча з огляду на логістику візиту це буде не зручно", – стверджує Гриневич.

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