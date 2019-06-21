ЗНО 2019: назвали пороги склав/не склав з історії, географії та хімії

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21 червня 2019

Міністерство освіти та науки України (МОН) встановило порогові бали "склав/не склав" для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії.

Це рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти 21 червня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

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 Фото: darknula/Depositphotos
За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:
 
  • історія України – 27;
  • географія – 26;
  • хімія – 16.
Скільки учнів не подолали поріг:
  • 16% не подолали поріг з історії;
  • 10% – з географії;
  • 14% – з хімії.
Раніше експертна комісія визначила порогові бали "склав/не склав" з таких предметів:
 
  • математика - 11;
  • українська мова та література - 23;
  • фізика - 13;
  • іноземні мови - 19;
  • біологія - 23.


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