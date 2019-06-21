ЗНО 2019: назвали пороги склав/не склав з історії, географії та хімії

Міністерство освіти та науки України (МОН) встановило порогові бали "склав/не склав" для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії.

Це рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти 21 червня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:

історія України – 27;

географія – 26;

хімія – 16.

Скільки учнів не подолали поріг:

16% не подолали поріг з історії;

10% – з географії;

14% – з хімії.