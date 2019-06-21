ЗНО 2019: назвали пороги склав/не склав з історії, географії та хімії

Міністерство освіти та науки України (МОН) встановило порогові бали "склав/не склав" для трьох тестів зовнішнього незалежного оцінювання – історії України, географії та хімії.
Це рішення прийняла експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти 21 червня 2019 року.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
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За результатами обговорень комісія визначила такі порогові бали:
- історія України – 27;
- географія – 26;
- хімія – 16.
Скільки учнів не подолали поріг:
- 16% не подолали поріг з історії;
- 10% – з географії;
- 14% – з хімії.
Раніше експертна комісія визначила порогові бали "склав/не склав" з таких предметів:
- математика - 11;
- українська мова та література - 23;
- фізика - 13;
- іноземні мови - 19;
- біологія - 23.