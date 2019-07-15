Вступ 2019: які виші обирають найчастіше та як уникнути помилок під час подання документів

Вступна кампанія у розпалі!

До вишів вже подано понад пів мільйона електронних заяв.

За підсумками другого тижня вступної компанії, найчастіше абітурієнти обирають вищі навчальні заклади Києва та Львова.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України (МОЗ).

Найчастіше абітурієнти обирали такі університети та інститути:

Київський національний університет ім. Шевченка – майже 20 тисяч заяв;

Львівський національний університет ім. Франка – майже 19 тисяч;

Київський національний торговельно-економічний університет – трохи понад 17,5 тисяч;

НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" – майже 16,5 тисяч;

НУ "Львівська політехніка" – трохи понад 15 тисяч.

На що звернути увагу під час вступу

Найпоширеніші запитання під час подання документів – щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, виставлення та скасування пріоритетів, виявлення помилок у документах про освіту, пільги, вступ з Криму і Донбасу тощо.

Як стверджує прес-служби МОЗ, часто вступники намагаються подати заяви на ті спеціальності, куди не мають необхідних сертифікатів ЗНО.

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Система не пропускає такі заяви.

Щоб уникнути цієї проблеми, вступникам потрібно спочатку дізнатися, сертифікати ЗНО з яких саме предметів потрібні, щоб вступити на обрану ними пропозицію.

Набір сертифікатів на основну та небюджетну конкурсні пропозиції може відрізнятися.

Також вступник може подавати сертифікати не тільки цього року, а й 2018-го та 2017-го в будь-якій зручній йому комбінації.

За 2017 рік не приймаються лише оцінки ЗНО з іноземних мов.

У разі помилки у документі про базову або повну загальну середню освіту вступники можуть реєструвати електронні кабінети та подавати заяви до вишів, не чекаючи виготовлення дубліката.

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