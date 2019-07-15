Вступ 2019: які виші обирають найчастіше та як уникнути помилок під час подання документів

12303
15 липня 2019

Вступна кампанія у розпалі!

До вишів вже подано понад пів мільйона електронних заяв. 

За підсумками другого тижня вступної компанії, найчастіше абітурієнти обирають вищі навчальні заклади Києва та Львова. 

Реклама:

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України (МОЗ). 

 Фото: photonsk/Depositphotos

Найчастіше абітурієнти обирали такі університети та інститути:

  • Київський національний університет ім. Шевченка – майже 20 тисяч заяв;
  • Львівський національний університет ім. Франка – майже 19 тисяч;
  • Київський національний торговельно-економічний університет – трохи понад 17,5 тисяч;
  • НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" – майже 16,5 тисяч;
  • НУ "Львівська політехніка" – трохи понад 15 тисяч.

На що звернути увагу під час вступу

Найпоширеніші запитання під час подання документів – щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, виставлення та скасування пріоритетів, виявлення помилок у документах про освіту, пільги, вступ з Криму і Донбасу тощо.

Як стверджує прес-служби МОЗ, часто вступники намагаються подати заяви на ті спеціальності, куди не мають необхідних сертифікатів ЗНО.

Реклама:

Система не пропускає такі заяви.

Щоб уникнути цієї проблеми, вступникам потрібно спочатку дізнатися, сертифікати ЗНО з яких саме предметів потрібні, щоб вступити на обрану ними пропозицію.

Набір сертифікатів на основну та небюджетну конкурсні пропозиції може відрізнятися.

Також вступник може подавати сертифікати не тільки цього року, а й 2018-го та 2017-го в будь-якій зручній йому комбінації.

За 2017 рік не приймаються лише оцінки ЗНО з іноземних мов.

У разі помилки у документі про базову або повну загальну середню освіту вступники можуть реєструвати електронні кабінети та подавати заяви до вишів, не чекаючи виготовлення дубліката.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 11
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2122
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2977
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат