Вступ 2019: які виші обирають найчастіше та як уникнути помилок під час подання документів

Вступна кампанія у розпалі!

До вишів вже подано понад пів мільйона електронних заяв.

За підсумками другого тижня вступної компанії, найчастіше абітурієнти обирають вищі навчальні заклади Києва та Львова.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки України (МОЗ).

Найчастіше абітурієнти обирали такі університети та інститути:

Київський національний університет ім. Шевченка – майже 20 тисяч заяв;

Львівський національний університет ім. Франка – майже 19 тисяч;

Київський національний торговельно-економічний університет – трохи понад 17,5 тисяч;

НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" – майже 16,5 тисяч;

НУ "Львівська політехніка" – трохи понад 15 тисяч.

На що звернути увагу під час вступу

Найпоширеніші запитання під час подання документів – щодо реєстрації електронних кабінетів та подання заяв, виставлення та скасування пріоритетів, виявлення помилок у документах про освіту, пільги, вступ з Криму і Донбасу тощо.

Як стверджує прес-служби МОЗ, часто вступники намагаються подати заяви на ті спеціальності, куди не мають необхідних сертифікатів ЗНО.

Система не пропускає такі заяви.

Щоб уникнути цієї проблеми, вступникам потрібно спочатку дізнатися, сертифікати ЗНО з яких саме предметів потрібні, щоб вступити на обрану ними пропозицію.

Набір сертифікатів на основну та небюджетну конкурсні пропозиції може відрізнятися.

Також вступник може подавати сертифікати не тільки цього року, а й 2018-го та 2017-го в будь-якій зручній йому комбінації.

За 2017 рік не приймаються лише оцінки ЗНО з іноземних мов.

У разі помилки у документі про базову або повну загальну середню освіту вступники можуть реєструвати електронні кабінети та подавати заяви до вишів, не чекаючи виготовлення дубліката.

Вас також може зацікавити: